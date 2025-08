Jak se modernizuje české teplárenství?

Skupina ČEZ

Výhody transformace teplárenství v České republice

Pojmem „centrální zásobování teplem“ označujeme systém centrální výroby a dálkové distribuce tepla a teplé vody ke konečným zákazníkům. Ti tak v místě spotřeby nepotřebují žádný samostatný kotel. Tímto způsobem je zásobováno 40 % českých domácností, a to především v bytových domech a v hustší zástavbě. Dominantním zdrojem výroby tepla momentálně stále je uhlí, které se na výrobě tepla v teplárnách podílí asi z 50 %. To se však v následujících letech velmi rychle změní a do roku 2030 budou centrální teplo zajišťovat nízkoemisní teplárny, především na biomasu a plyn.

V České republice je třeba postavit nové nízkoemisní biomasové a paroplynové teplárny a zmodernizovat rozvody. Staré parovody budou vyměněny za efektivnější horkovody. Díky tomu bude možné zachovat vysoce efektivní systém centrálního zásobování teplem (CZT), se kterým mají české domácnosti a firmy dobré zkušenosti.

Toto řešení umožňuje pro většinu obyvatel zajistit stabilní, bezpečné dodávky tepla z nových nízkoemisních zdrojů za konkurenceschopnou cenu na další desítky let.