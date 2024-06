Méně vody a snazší výsev revoluce v pěstování rýže

Rýže je jednou z nejdůležitějších základních potravin na světě. Krmí doslova miliardy lidí a s růstem světové populace bude její důležitost ještě růst. Pěstování rýže je ale náročné na vodu a zároveň vytváří emise metanu. Společnost RiceTec, která patří do Liechtenstein Group, má ale řešení, které pěstování rýže usnadní a sníží jeho dopady na životní prostředí.

Cíl? Usnadnit pěstování rýže a snížit přitom jeho dopad na životní prostředí.

Celý postup pěstování rýže je velmi náročný a až na výjimky je prováděný kompletně ručně, jen s minimem mechanizace. Ve stéblech rýže zaplavených vodou přitom vzniká metan, jeden ze skleníkových plynů, který volně uniká do ovzduší.

RiceTec má ambice tento zajetý postup pěstování změnit. Firma v průběhu let klasickými metodami vyšlechtila různé druhy rýže, které nejenže jsou odolnější vůči plevelům a herbicidům, které se k omezení růstu plevele používají, ale také pro pěstování vyžadují méně vody, takže do ovzduší neuniká tolik metanu, jako když je rýže vodou zaplavena. Metody firmy RiceTec už využívají několik let farmáři v USA, kde jsou takto obdělávány statisíce hektarů půdy. Rýže vyšlechtěná společností RiceTec mimo jiné slibuje i vyšší výnosy, tedy lepší sklizeň. To vše při menší pracnosti, a tedy nutnosti investovat do pracovní síly, kterou je někdy v nejexponovanějších oblastech obtížné sehnat.