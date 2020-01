„Rozumný člověk jede z Prahy do Ostravy vlakem, je to rychlé, pohodlné, levné. Jezdí tak i lidé z nošovické fabriky Hyundai. Když už se na tu cestu musíte vydat, je to expedice na čtyři hodiny, pokud vás nezbrzdí zácpa a zvládnete to bez zastávky na záchod a kafe. S elektrickým Hyundaiem Kona jsme to dokázali taky.”

František Dvořák, Václav Nývlt