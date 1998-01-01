Zapomeňte na předsudky a vstupte do světa, kde se fyzický výkon potkává s čistou přírodou, soustředěním a dokonalým relaxem. Golf je víc než jen sport – je to svět harmonie, historicky zakořeněné etiky a únik od každodenního shonu. Nechte se vtáhnout neopakovatelnou atmosférou greenu. Stačí jeden dobrý odpal a propadnete mu i vy. Vaše golfová cesta začíná právě teď.
Americký golfista Russell Henley vyhrál turnaj Charles Schwab Challenge ve Fort Worth. O zisku šestého titulu na okruhu PGA rozhodl na první dodatečné jamce rozstřelu s krajanem Ericem Colem."Čím...
Roky bojoval Radek Štěpánek mezi světovou tenisovou elitou. Patřil mezi opory českého daviscupového týmu. Tradiční srdcař a showman, kterému musel sportovní adrenalin po ukončení kariéry krutě...
Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...
Po prvním kole jsou v čele golfového Masters v Augustě ve Spojených státech obhájce titulu Rory McIlroy ze Severního Irska a domácí Sam Burns. Do úvodního majoru sezony PGA shodně vstoupili 67 ranami.
Pokud si pod pojmem golf představíte jen muže v kostkovaných kalhotách, kteří se vozí v autíčku a občas do něčeho ťuknou, nejnovější zjištění vědců vás vyvede z omylu. Golf se v posledních letech...
Najít aktivitu, která bude bavit oba, není ve vztahu vždy jednoduché. Jeden chce pohyb, druhý klid. Někdo miluje soutěžení, jiný si chce hlavně vyčistit hlavu. Golf má ale zvláštní schopnost tyto...
Dlouhá léta v české společnosti přetrvává představa, že golf je výsadou milionářů, odehrávající se v uzavřeném světě luxusních resortů, a sportem, který „normální“ rodinný rozpočet zruinuje. Realita...
Tradiční představa o golfu jako o nedostupné kratochvíli pro vyvolené v drahých autech je dávno přežitým klišé. Realita roku 2026 je zcela jiná. Golf se stal moderním, dynamickým, a především...
Golf bývá vnímán jako sport pro úzkou skupinu lidí, a navíc silně závislý na počasí. Projekt Se školou na golf však už více než deset let ukazuje, že realita může být jiná.
Rok 2025 se jeví jako historicky nejúspěšnější rok českého golfu. Prezidenta České golfové federace Petra Uhlíka se ptáme, zda je či není tohle tvrzení přehnané?
Praha, 15. prosince 2025 – Pondělní večer se ve Slovanském domě v Praze nesl ve znamení elegance, vzpomínek a především oslavy mimořádně úspěšné golfové sezony 2025. Konal se zde jubilejní 30. Večer...
Zapomeňte na mýty o uzavřených klubech pro vyvolené a drahém vybavení, které se nevejde do kufru auta. Golf v Česku už dávno není jen sportem pro hrstku vyvolených, ale moderním způsobem aktivní...
Pokud si pod pojmem golf představíte jen muže v kostkovaných kalhotách, kteří se vozí v autíčku a občas do něčeho ťuknou, nejnovější zjištění vědců vás vyvede z omylu. Golf se v posledních letech...
Najít aktivitu, která bude bavit oba, není ve vztahu vždy jednoduché. Jeden chce pohyb, druhý klid. Někdo miluje soutěžení, jiný si chce hlavně vyčistit hlavu. Golf má ale zvláštní schopnost tyto...
Dlouhá léta v české společnosti přetrvává představa, že golf je výsadou milionářů, odehrávající se v uzavřeném světě luxusních resortů, a sportem, který „normální“ rodinný rozpočet zruinuje. Realita...
Tradiční představa o golfu jako o nedostupné kratochvíli pro vyvolené v drahých autech je dávno přežitým klišé. Realita roku 2026 je zcela jiná. Golf se stal moderním, dynamickým, a především...
Zapomeňte na mýty o uzavřených klubech pro vyvolené a drahém vybavení, které se nevejde do kufru auta. Golf v Česku už dávno není jen sportem pro hrstku vyvolených, ale moderním způsobem aktivní...
Rok 2025 se jeví jako historicky nejúspěšnější rok českého golfu. Prezidenta České golfové federace Petra Uhlíka se ptáme, zda je či není tohle tvrzení přehnané?