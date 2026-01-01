Advertorial, vyroben ve spolupráci s Chery

SUV, které boří předsudky

Moderní technologie, evropský cit pro detail a dynamika, která vás nenechá v klidu

Tiggo 4
HEV
Tiggo 7
Benzín · HEV · PHEV
Tiggo 8
Benzín · PHEV
Tiggo 9
PHEV
Záruka
7 let
Tiggo 4
HEV
Tiggo 7
Benzín · HEV · PHEV
Tiggo 8
Benzín · PHEV
Tiggo 9
PHEV
Záruka
7 let
Tiggo 4
HEV
Tiggo 7
Benzín · HEV · PHEV
Tiggo 8
Benzín · PHEV
Tiggo 9
PHEV
Záruka
7 let
Tiggo 4
HEV
Tiggo 7
Benzín · HEV · PHEV
Tiggo 8
Benzín · PHEV
Tiggo 9
PHEV
Záruka
7 let

Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako z minulého desetiletí. A právě na tyto potřeby reaguje značka Chery se svou modelovou řadou Tiggo.

01 Design s evropským rukopisem

Základem úspěchu každého vozu je první dojem. U Chery pochopili, že pro evropský trh nestačí jen dobré parametry, ale auto musí také vypadat. Designová linie Tiggo je výsledkem práce mezinárodních týmů – včetně českých designérů.

Tento přístup je na modelech Tiggo vidět na první pohled. Zapomeňte na chaotické tvary – modely Tiggo sází na sebevědomé linie, propracovanou diodovou techniku a masku, která působí robustně a moderně. Výsledkem jsou nízké koeficienty odporu vzduchu (Cx), které přímo ovlivňují spotřebu v dálničním tempu.

„Dnešní design už není o kopírování, ale o definování vlastní identity. Čínské automobilky dnes chtějí vytvářet věci, které jsou unikátní.“
Vojtěch Stránský
designér, dlouhodobě se zabývá navrhováním vozů pro čínské značky
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Silueta bez chaotických tvarů
Aerodynamicky vyladěná karoserie přímo ovlivňuje spotřebu v dálničním tempu.
Diodová technika
Sebevědomá maska
Smysl pro detail

02 Chytrá elektronika v základu

Uvnitř vozů Tiggo najdete digitální kokpit, který je plně srovnatelný s evropskou konkurencí. Tím nejdůležitějším jsou však technologie, které posádka nevidí, ale cítí.
BEZPEČNOST
Systém CPD – hlídá ty nejmenší
Child Presence Detection využívá ultrazvukové senzory k detekci mikropohybů v kabině po uzamčení vozu. Pokud systém identifikuje živou bytost, aktivuje alarm a zašle notifikaci do mobilní aplikace.
INFO / ZÁBAVA
Okamžitá odezva bez zamrzání
Dvojici 12,3" displejů pohánějí moderní procesory Qualcomm Snapdragon. Výsledkem je okamžitá odezva systému bez otravného „zamrzání“, na které jsou řidiči u starších multimédií zvyklí.
KOMFORT
Atmosféra, která jede s vámi
Vícebarevné ambientní osvětlení dotváří náladu kabiny za tmy, bezdrátové nabíjení s výkonem až 50 W se postará o telefon. Detaily, které u evropské konkurence často znamenají příplatek.

03 Efektivita v časech hybridních

Řada Tiggo reflektuje dnešní realitu v celé šíři: od klasických spalovacích motorů (ICE) přes úsporné hybridy (HEV) až po sofistikované plug-in hybridní systémy (PHEV). Právě verze PHEV kombinují motor 1.5 T-GDI s elektromotorem, nabízejí kombinovaný dojezd přes 900 km a v reálném městském provozu zvládnou až 143 km* čistě na elektřinu (dle WLTP), aniž by řidiče limitovaly třeba při víkendových cestách na chalupu.
900+
km kombinovaný dojezd PHEV
143*
km čistě na elektřinu (WLTP)
7
let tovární záruka
* Tento údaj se týká modelu Chery Tiggo 9 PHEV, který ujede čistě na elektřinu až 143 km.
„Chery se nesnaží o násilnou revoluci, ale sází na kombinaci motorů, které fungují a dávají v běžném provozu smysl.“
Vladimír Löbl
redaktor Auto.iDNES.cz
Přečtěte si celý článek na Auto.iDNES.cz

04 Jaký model odpovídá vašemu životnímu stylu?

Přehled modelů
Tiggo 4
hev
Kombinovaný výkon
120 kW
Spotřeba
5,3 l / 100 km
Zavazadlový prostor
430 / 1190 l
JIŽ OD
DETAIL →
519 000 Kč
Tiggo 7
BENZIN
Výkon spalovacího motoru
108 kW
Pohon
FWD / AWD
Zavazadlový prostor
484 / 1305 l
JIŽ OD
DETAIL →
619 000 Kč
Tiggo 7
Phev
Kombinovaný výkon
205 kW
Elektrický dojezd
90 km
0–100 km/h
8,4 s
JIŽ OD
DETAIL →
759 000 Kč
Tiggo 7
HEV
Výkon spalovacího motoru
105 kW
Spotřeba
5,7 l / 100 km
Zavazadlový prostor
484 / 1305 l
JIŽ OD
DETAIL →
689 000 Kč
Tiggo 8
Benzín · 7 míst
Výkon spalovacího motoru
108 kW
Spotřeba
7,8 l / 100 km
Sedadel
7 (2+3+2)
JIŽ OD
DETAIL →
809 000 Kč
Tiggo 8
PHEV · 7 míst
Kombinovaný výkon
205 kW
Elektrický dojezd
90 km
Zavazadlový prostor
889 / 1930 l
JIŽ OD
DETAIL →
959 000 Kč
Tiggo 9
PHEV · AWD
Kombinovaný výkon
315 kW
Elektrický dojezd
143 km
Kombinovaný dojezd
1050 km
JIŽ OD
DETAIL →
1 189 000 Kč
Chery Tiggo
Chery Tiggo
Chery Tiggo
ZÁVĚREM

Volba pro racionálního řidiče

Pro českého řidiče dnes Tiggo představuje „férovou nabídku“. Nejde o nízkou cenu na úkor kvality, ale o bohatou výbavu, která je u mnoha evropských značek dostupná až za výrazné příplatky, a o bezpečnost, která splňuje nejpřísnější globální standardy.

Chery Tiggo tak není jen dalším SUV v řadě. Je to volba pro řidiče, kteří chtějí moderní technologie, vysokou úroveň bezpečí a design, za kterým se lidé na ulici otočí.

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