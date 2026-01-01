SUV, které boří předsudky

Základem úspěchu každého vozu je první dojem. U Chery pochopili, že pro evropský trh nestačí jen dobré parametry, ale auto musí také vypadat. Designová linie Tiggo je výsledkem práce mezinárodních týmů – včetně českých designérů.
Tento přístup je na modelech Tiggo vidět na první pohled. Zapomeňte na chaotické tvary – modely Tiggo sází na sebevědomé linie, propracovanou diodovou techniku a masku, která působí robustně a moderně. Výsledkem jsou nízké koeficienty odporu vzduchu (Cx), které přímo ovlivňují spotřebu v dálničním tempu.