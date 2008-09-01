Obránce Ondřej Kachyňa

Kachyňa by někdy zrušil rozhodčí, zpěvák Přikryl. Kdo má přezdívku Lupin?

Profesionální hokejisty obdivují tisíce fanoušků. Baví je na ledě v záři reflektorů. Ale na druhou stranu jsou to stále lidé, kteří mají mnohdy podobné záliby, přání, touhy nebo libůstky. Některé...

Současný dánský sniper Nick Olesen

Cizinci v Motoru? Hvězdný Dán, kanadský oblíbenec, ale i zklamání

Česká hokejová extraliga zažívá trend příchodu cizinců do jednotlivých týmů. Českobudějovický Motor je v tomto ohledu dlouhodobě poměrně opatrný. Kolonie zahraničních hráčů minimálně prozatím...

Evropské dědictví doslova na dosah

Označení Evropské dědictví (European Heritage Label/EHL) získalo doposud 67 památek po celé Evropě a Česko je jedním z evropských států, který se dnes může pochlubit alespoň čtyřmi lokalitami s EHL.

Jedeme v tom s vámi. Fandíme s vámi.

Skupina společností Milan Král, ACR auto, MNC auto a MK KAR-LAK je v jižních Čechách synonymem pro prémiovou mobilitu a poctivý servis. S více než třicetiletou tradicí na automobilovém trhu se stala...

Spojení patriotů. Mercury podporuje Motor, legendy jsou i na stěně slávy

Dopravně obchodní centrum Mercury v Českých Budějovicích dlouhodobě spolupracuje s místním extraligovým hokejovým klubem. Mercury s Motorem mají propojený marketing, v pasáži centra je stěna slávy...

Třeboňská slatina už 140 let léčí e regeneruje pohybový aparát

Slatinné lázně Třeboň jsou synonymem pro léčbu pohybového aparátu v malebném prostředí Jižních Čech. S dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1883, si vybudovaly pověst špičkového pracoviště, kde...

Strojní omítky bez kompromisů: Proč volit Omítky Snadno v Jižních Čechách

Když stavíte nebo rekonstruujete, chcete, aby každý detail vyšel a omítky jsou jedním z nejklíčovějších. S Omítky Snadno získáte partnera, který kombinuje dlouholeté zkušenosti, kvalitní materiály a...

Nový maskot českobudějovických hokejistů z HC Motor baví v Budvar aréně...

Číslo 11 má kvůli zipu vepředu. Pohybuje se po aréně, baví fanoušky a zapojuje se i do děkovaček. To je Moty, nový maskot českobudějovického Motoru. Hlavně nejmenší diváci si ho okamžitě oblíbili.

Památné sezony Motoru: Postup, Prezidentský pohár i bronz.

Českobudějovický Motor zažil za téměř 25 let v novém tisíciletí několik velkých zvratů. Hokejový klub dvakrát přišel o nejvyšší soutěž, dokázal se do ní v obou případech vrátit. Budějovičtí fanoušci...

PORT 1560 je brána do světa pivovarnictví, umění a historie v Krumlově

Okouzlující Český Krumlov láká návštěvníky svou malebnou architekturou i majestátním hradem přestavěným na zámek. Co ale dělat, když chcete zažít Krumlov jinak – tam, kde se autentická historie...

Škola, která myslí na sport i budoucnost. Nový obor propojuje manažerské...

V době, kdy se trh práce neustále proměňuje a roste poptávka po odbornících schopných kombinovat technické znalosti s manažerským myšlením, přišla v roce 2022 VOŠ, SPŠ automobilní a technická v...

Připojte se k týmu, který má budoucnost. ELK Windows hledá posily

Pokud máte chuť pracovat ve společnosti, která si váží svých zaměstnanců, ELK Windows je pro vás tou správnou volbou.

Nová posila pro HC Motor: Zbrusu nový autobus od společnosti Nicotrans

Logistický partner Nicotrans pořídil pro oblíbený jihočeský tým HC Motor České Budějovice zbrusu nový, špičkově vybavený autobus Setra S 517 HDH v klubových barvách, který bude zajišťovat hráčům a...

Patrik Dvořák

Rodinná firma CRSklo už několik let mění české zahrady pergolami a zimními zahradami na míru. Díky osobnímu přístupu i vlastním inovacím se stala lídrem oboru. Nyní otevřela nový showroom u Prahy,...

Historie

Hokej v Českých Budějovicích má více než stoletou tradici. První pokusy o hru na ledě se objevily už na začátku 20. století, kdy studenti gymnázia sehráli přátelská utkání v bandy hokeji. Za skutečného zakladatele jihočeského hokeje je považován Dr. Zdeněk Černý, který dokázal kolem sebe soustředit první generaci hráčů. Byl nejen trenérem a kapitánem, ale stál i u samotného zrodu hokeje pod Černou věží. V roce 1928 pak vznikl klub AC Stadion České Budějovice, jenž položil základ budoucí hokejové slávě města.

Ve 30. a 40. letech se Budějovice pevně usadily mezi českou hokejovou elitou a hokej se stal součástí života celého města. Po druhé světové válce následovala období reorganizací a změn názvů, až se v roce 1965 klub spojil s národním podnikem Motor. Tento krok přinesl stabilitu, kvalitní zázemí i značku, která přežila všechny následující dekády. Název Motor se stal symbolem hrdosti pro celé generace hráčů a fanoušků.

Silnou stránkou klubu byla vždy práce s mládeží. České Budějovice se staly líhní talentů, z níž vyšli Jaroslav Pouzar, Miroslav Dvořák, Jiří Lála, Roman Turek, Václav Prospal či Milan Michálek – osobnosti, které se prosadily v reprezentaci i v NHL. Systematická práce s mládeží je pilířem klubu dodnes a každá nová generace přináší nadějné pokračovatele slavného jména.

historie

Jedním z nich je i Štěpán Hoch, odchovanec Motoru, který nastupuje za A-tým s číslem 42. Jeho talent nezůstal bez povšimnutí – v roce 2025 byl draftován do NHL Hoch navázal na dlouhou řadu jihočeských talentovaných hokejistů, které si vybraly kluby NHL. Urostlý útočník tak může dál snít o startech v nejprestižnější lize světa.

Na přelomu tisíciletí prošel zimní stadion rozsáhlou modernizací a zrodila se Budvar Aréna – hala, jak ji známe dodnes. Stala se domovem českobudějovického hokeje a místem, kde fanoušci Motoru zažívají největší radosti i sportovní dramata. Klub, ale čelil i těžkým obdobím – sestupu do první ligy v roce 2004 či ztrátě extraligové licence v roce 2013. Tehdy se ukázala síla fanoušků a bývalých hráčů, kteří stáli u zrodu nového týmu pod tradiční značkou Motor a dokázali vrátit českobudějovický hokej mezi elitu.

Historie Motoru je příběhem vytrvalosti, hrdosti a sounáležitosti. Od prvních zápasů na zamrzlé Malši až po dnešní extraligové bitvy v Budvar Aréně zůstává klub neoddělitelně spojen se svými fanoušky. Motor není jen hokejový tým – je symbolem celého jihu Čech.

Hráči

Martin Beránek, č. 56

Martin Beránek

Narozen: 2. Ledna 2000
Výška / váha: 186 cm / 86 kg
Post: Útočník

Martin Beránek se rozvíjí jako ofenzivní forvard, který prošel juniorskými výběry českého hokeje i zkušenostmi z extraligy. Po hostováních v Mladé Boleslavi a Plzni se vrátil do mateřského Motoru, kde postupně dostává stále více minut. Je známý svou aktivitou v osobních soubojích, není mu cizí důraz před brankou a nebojí se pracovat i v oslabení nebo při nelehčích herních situacích. Stylově se snaží být všestranný – kombinuje schopnost bruslení s důrazem směrem do branky soupeře. Jeho potenciál spočívá v tom, že by mohl být spolehlivým střelcem i spíše “bojovným” útočníkem, pokud zlepší efektivitu zakončení a udrží si stabilitu ve výkonech.

Štěpán Hoch, č. 23

Štěpán Hoch

Narozen: 11. října 2006
Výška / váha: 193 cm / 87 kg
Post: Útočník

Štěpán Hoch patří mezi největší talenty českého hokeje a Motoru dělá velkou reklamu. V sezoně 2024/25 naskočil nejen do extraligy, kde odehrál téměř třicet zápasů a vstřelil i svůj první gól, ale zároveň byl ve 3. kole draftu NHL vybrán klubem Utah Mammoth. Jeho kombinace výšky, fyzické připravenosti a hokejového čtení hry ho dělá zajímavým pro skauty i trenéry. Pokud se mu podaří přenést produktivitu z juniorských soutěží i do extraligy, má před sebou velkou budoucnost nejen v Motoru, ale i v zámoří.

Brant Harris, č. 56

Brant Harris

Narozen: 26. prosince 1989
Výška / váha: 183 cm / 89 kg
Post: Útočník

Kanadský útočník Brant Harris je špičkový centr, který se rychle stal oporoučeskobudějovického útoku. Prošel AHL, německou DEL i rakouskou EBEL, takže přináší do týmu bohaté zkušenosti i přehled ve hře. Je typickým silovým forvardem, který se prosazuje před brankou soupeře a umí rozhodovat zápasy góly v klíčových chvílích. V kabině působí i jako mentor pro mladší spoluhráče, a přestože už není hráčem do budoucna, jeho role lídra a střelce bude pro Motor ještě dlouho nepostradatelná.

Milan Gulaš, č. 77

Milan Gulaš

Narozen: 30. listopadu 1985
Výška / váha: 183 cm / 85 kg
Post: Útočník

Milan Gulaš je symbolem Motoru, odchovanec a dlouholetý kapitán, který patřil k nejlepším hráčům české extraligy. Během kariéry nasbíral 691 extraligových bodů a čtyřikrát vyhrál kanadské bodování soutěže, přičemž jeho jméno rezonovalo i ve Švédsku či KHL. Byl obávaným střelcem, ale i respektovaným lídrem, který dokázal strhnout spoluhráče i fanoušky. V roce 2025 oznámil konec kariéry, čímž se uzavřela éra jedné z největších ikon českobudějovického hokeje, jejíž odkaz bude žít dál mezi fanoušky i mladými hráči.

Nick Olesen, č. 95

Nick Olesen

Narozen: 14. listopadu 1995
Výška / váha: 185 cm / cca 84 kg
Post: Útočník

Dánský útočník Nick Olesen se stal prvním hráčem své země v historii Motoru a okamžitě si vybojoval místo v elitních formacích. Jeho kreativní styl, schopnost kombinace a produktivita ho zařadily mezi klíčové hráče týmu, přičemž si drží stabilní výkony i v reprezentačním dresu Dánska. V sezóně 2024/25 nasbíral více než třicet extraligových bodů a patřil k nejproduktivnějším cizincům soutěže. Jeho zkušenosti a univerzálnost dávají Motoru možnost využívat ho na různých postech v útoku, a pokud si udrží formu, může být jedním z hlavních tahounů i do dalších let. Je přezdívaný Dánský král díky MS v hokeji 2025, vítězným gólem pomohl k postupu do semifinále proti Kanadě.

Jan Strmeň, č. 2

Jan Strmeň

Narozen: 23. dubna 1994
Výška / váha: 191 cm / 90 kg
Post: Brankář

Brankář Jan Strmeň je už řadu let jistotou v brankovišti Motoru. Střídají se kolem něho parťáci, se kterým díky své povaze vždy tvoří úspěšnou dvojici. Přijme jakoukoliv roli. Díky své výšce dobře pokrývá prostor v brance a jeho klidný styl dodává obraně jistotu. I když většinou kryje záda prvnímu gólmanovi, prokázal, že je schopný zvládnout i náročné extraligové duely. Jeho hlavní výzvou je pravidelné vytížení, ale pokud dostane více prostoru, může se stát pevnou oporou a důležitým článkem brankářské dvojice Motoru.

Úspěchy

BANES Motor České Budějovice patří k nejtradičnějším hokejovým klubům v Česku. Jeho historie je bohatá na výrazné sportovní výsledky, které dokazují vytrvalost, kvalitu práce s hráči i dlouhodobou podporu fanoušků.

Největším triumfem klubu je zisk mistrovského titulu v sezoně 1950/51, který dodnes patří k legendárním okamžikům českobudějovického hokeje. Další významné úspěchy přinesly 2. místo v sezoně 1980/81 a pět bronzových medailí – v letech 1937, 1953, 1995, 2008 a 2022.

Klub se může pochlubit i Prezidentským pohárem za vítězství v základní části extraligy 2007/08. V minulosti se Motor představil také na mezinárodní scéně, v historicky prvním ročníku Ligy mistrů v sezoně 2008/09.

Každý titul, každé semifinále i každá úspěšná sezona dokazují kombinaci kvalitní práce s hráči, trenéry a fanoušky. Motor není jen tým – je to symbol vytrvalosti a hrdosti celého jihu Čech.

Mistr ligy: 1950/51
2. místo: 1980/81
3. místo: 1936/37, 1952/53, 1994/95, 2007/08, 2021/22
Prezidentský pohár (vítěz základní části extraligy): 2007/08
Mistr českého venkova: 1930
Finalista mistrovství Čech: 1930, 1935
Finalista mistrovství Československa: 1931
Účast v evropských pohárech: 2002 a 2008/09