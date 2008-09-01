Kachyňa by někdy zrušil rozhodčí, zpěvák Přikryl. Kdo má přezdívku Lupin?
Profesionální hokejisty obdivují tisíce fanoušků. Baví je na ledě v záři reflektorů. Ale na druhou stranu jsou to stále lidé, kteří mají mnohdy podobné záliby, přání, touhy nebo libůstky. Některé...
Cizinci v Motoru? Hvězdný Dán, kanadský oblíbenec, ale i zklamání
Česká hokejová extraliga zažívá trend příchodu cizinců do jednotlivých týmů. Českobudějovický Motor je v tomto ohledu dlouhodobě poměrně opatrný. Kolonie zahraničních hráčů minimálně prozatím...
Evropské dědictví doslova na dosah
Označení Evropské dědictví (European Heritage Label/EHL) získalo doposud 67 památek po celé Evropě a Česko je jedním z evropských států, který se dnes může pochlubit alespoň čtyřmi lokalitami s EHL.
Jedeme v tom s vámi. Fandíme s vámi.
Skupina společností Milan Král, ACR auto, MNC auto a MK KAR-LAK je v jižních Čechách synonymem pro prémiovou mobilitu a poctivý servis. S více než třicetiletou tradicí na automobilovém trhu se stala...
Spojení patriotů. Mercury podporuje Motor, legendy jsou i na stěně slávy
Dopravně obchodní centrum Mercury v Českých Budějovicích dlouhodobě spolupracuje s místním extraligovým hokejovým klubem. Mercury s Motorem mají propojený marketing, v pasáži centra je stěna slávy...
Třeboňská slatina už 140 let léčí a regeneruje pohybový aparát
Slatinné lázně Třeboň jsou synonymem pro léčbu pohybového aparátu v malebném prostředí Jižních Čech. S dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1883, si vybudovaly pověst špičkového pracoviště, kde...
Strojní omítky bez kompromisů: Proč volit Omítky Snadno v Jižních Čechách
Když stavíte nebo rekonstruujete, chcete, aby každý detail vyšel a omítky jsou jedním z nejklíčovějších. S Omítky Snadno získáte partnera, který kombinuje dlouholeté zkušenosti, kvalitní materiály a...
M jako Moty. Fanoušky Motoru nově baví mimozemšťan
Číslo 11 má kvůli zipu vepředu. Pohybuje se po aréně, baví fanoušky a zapojuje se i do děkovaček. To je Moty, nový maskot českobudějovického Motoru. Hlavně nejmenší diváci si ho okamžitě oblíbili.
Památné sezony Motoru: Postup, Prezidentský pohár i bronz
Českobudějovický Motor zažil za téměř 25 let v novém tisíciletí několik velkých zvratů. Hokejový klub dvakrát přišel o nejvyšší soutěž, dokázal se do ní v obou případech vrátit. Budějovičtí fanoušci...
PORT 1560 je brána do světa pivovarnictví, umění a historie v Krumlově
Okouzlující Český Krumlov láká návštěvníky svou malebnou architekturou i majestátním hradem přestavěným na zámek. Co ale dělat, když chcete zažít Krumlov jinak – tam, kde se autentická historie...
Škola, která myslí na sport i budoucnost. Nový obor propojuje manažerské dovednosti s pohybem
V době, kdy se trh práce neustále proměňuje a roste poptávka po odbornících schopných kombinovat technické znalosti s manažerským myšlením, přišla v roce 2022 VOŠ, SPŠ automobilní a technická v...
Připojte se k týmu, který má budoucnost. ELK Windows hledá posily
Pokud máte chuť pracovat ve společnosti, která si váží svých zaměstnanců, ELK Windows je pro vás tou správnou volbou.
Nová posila pro HC Motor: Zbrusu nový autobus od společnosti Nicotrans
Logistický partner Nicotrans pořídil pro oblíbený jihočeský tým HC Motor České Budějovice zbrusu nový, špičkově vybavený autobus Setra S 517 HDH v klubových barvách, který bude zajišťovat hráčům a...
Ze Soběslavi na okraj Prahy. Rodinná firma mění pohled Čechů na zimní zahrady
Rodinná firma CRSklo už několik let mění české zahrady pergolami a zimními zahradami na míru. Díky osobnímu přístupu i vlastním inovacím se stala lídrem oboru. Nyní otevřela nový showroom u Prahy,...