21. července 2026
Kvíz: Víte co znamená, když máte v kapse pádlo, banán nebo žiletku?
Se slangovými výrazy souvisejícími s mobily a jinou mobilovou hantýrkou se potkáváme prakticky pořád. Mobil je totiž něco, co používáme téměř všichni, a to denně. Rozumíte následujícím výrazům i vy?
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