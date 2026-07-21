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Kvíz: Víte co znamená, když máte v kapse pádlo, banán nebo žiletku?

21. července 2026

Se slangovými výrazy souvisejícími s mobily a jinou mobilovou hantýrkou se potkáváme prakticky pořád. Mobil je totiž něco, co používáme téměř všichni, a to denně. Rozumíte následujícím výrazům i vy?

Otázka 1/28

Telefon jaké značky mají v kapse lidé, kteří vlastní smartphonové „jablko“?

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