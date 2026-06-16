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Kvíz: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného

16. června 2026

Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.

Otázka 1/54

Co nejčastěji znamená zkratka DM na sociálních sítích a textovacích aplikacích?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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