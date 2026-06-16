Kvíz: Uděláte maturitu z mobilů? Není to vůbec nic snadného

16. června 2026
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
Myslíte si, že o mobilech a všem okolo nich víte vše? Otestujte si své znalosti v naší mobilové maturitě nanečisto. Čekají na vás snadné, ale i záludné otázky. Výsledkem budete možná překvapeni.
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