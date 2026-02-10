Kvíz:
Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?
10. února 2026
Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.