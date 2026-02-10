Kvíz:

Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?

10. února 2026

Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.

Otázka 1/20

Jak nejlépe zachránit telefon, který jste polili nebo spadl do vody a není proti tomu chráněný?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Kultura

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Bydlení

Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat

Velkorysý společný obývací prostor otevřený do krovu si manželé přáli od...

Kultura

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.