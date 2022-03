Kdysi to byly velké hity, teď se nové modely představily jen nenápadně

Smartphony ZTE Blade se nikdy nehrnuly za špičkovou výbavou, ale už od uvedení první generace modelu Blade někdy v roce 2010 byly pojmem z hlediska poměru výkonu a ceny. První Blade se stal doslova legendou, smartphonem, který za cenu kolem tří tisíc korun dovedl nabídnout na tehdejší dobu až nečekaně praktické funkce. Nebyl to žádný laciný smartphone, naopak šlo o jeden z prvních levných androidích telefonů, který nebyl jen plný nepoužitelných kompromisů. V podstatě pomohl definovat to, jak by měl chytrý mobil nižší střední třídy vypadat. A platilo to i o nástupcích.

Na základech této legendy staví ZTE dodnes, kdy se v řadě Blade objevilo v uplynulých asi dvanácti letech více než 80 různých smartphonů. Původní Blade nejdřív dostal přímé nástupce, pak se řada začala rozrůstat o různé variace, modely a odnože, takže se v ní už nejde vyznat tak dobře jako v minulosti. Na druhou stranu i nadále v ní najdeme smartphony se zajímavým poměrem výkon/cena.

Na veletrhu MWC v Barceloně ukázalo ZTE hned čtyři zbrusu nové modely Blade V40. Jenže kompletních parametrů nebo cen telefonů jsme se oficiálně nedočkali a ukazuje to, jak ZTE prostě neumí na trhu fungovat. Výrobce je sice v Evropě aktivní, ale ne ve všech zemích. Má celoevropský online obchod, kde však novinky ještě nejsou.

Základem nové modelové řady je model Blade V40 Vita, což je jednoduchý smartphone, který by se o zákazníky mohl ucházet nízkou cenou a některými zajímavými prvky výbavy. Design je velmi tradiční, zaujme snad jen velký nápis ZTE Blade na zádech, který vypadá jako značky na některých teplákových soupravách nebo gumě spodního prádla. Ale: Blade V40 Vita má obří baterii s kapacitou 6 000 mAh, solidní výkon nabíjení 22,5 W, a to by ve spojení se základním displejem s HD+ rozlišením mohlo znamenat rekordy ve výdrži baterie.

Displej je nečekaně obří, má úhlopříčku 6,745 palce (ano, ZTE ji uvádí na tři desetinná místa, když další parametry telefonu neumí uvést vůbec), překvapí obnovovací frekvence 90 Hz. Displej v praxi neurazí, ale jemným zobrazením tedy rozhodně nedisponuje. Fotoaparáty tu jsou tři, víme jen, že hlavní má mít rozlišení 48 megapixelů. Telefon pojme dvě SIM a k tomu ještě microSD kartu, jsou tu tři sloty.

Všechny tři další modely řady Blade V40 pak dostávají displej s úhlopříčkou 6,67 palce a FullHD+ rozlišením. Prvním je typ Blade V40, který slibuje baterii s kapacitou 5 000 mAh, čipset Unisoc T618, 4 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti. Na něj navazuje model Blade V40 5G, jediný kousek z této sestavy s podporou 5G sítí. Výbava je podobná, jen čipset je tentokrát MediaTek Dimensity 700 a RAM má kapacitu 6 GB. Oba modely pojí i 48megapixelový hlavní fotoaparát, parametry dalších čoček a snímačů známé nejsou. Telefon by měl potěšit baterií s kapacitou 6 000 mAh, ale na některých trzích bude k dispozici provedení s kapacitou „jen“ 5 130 mAh.

Na vrcholu modelové řady Blade V40 pak stojí přístroj s označením Blade V40 Pro, který v našich očích patří k těm skutečným pokračovatelům linie Blade. Telefon sice postrádá podporu 5G a pohání ho trochu slabší čipset Unisoc T618, displej je však typu AMOLED, baterie má kapacitu 5 100 mAh a rychlé dobíjení funguje s výkonem až 65 W a trojité sestavě fotoaparátů vévodí 64megapixelový snímač. V40 Pro i docela vypadá k světu – u ostatních modelů řady je jejich levná povaha vidět, tento telefon na nás působí trochu lepším dojmem. Všechny novinky mají pouze Android 11 namísto nového Androidu 12, což dále ukazuje to, jak je ZTE kapku odtrženo od reality.

Umí i solidní výbavu

ZTE však umí kromě telefonů nižších tříd i smartphony s velmi dobrou výbavou. Na veletrhu MWC v Barceloně jsme si mohli prohlédnout dvojici modelů Axon 30 5G a Axon 30 Ultra 5G, což jsou ovšem loňské přístroje, které v podstatě čekají na své nástupce. Za správnou cenu by se ovšem na trhu ztratit nemusely. Axon 30 je druhým modelem ZTE, který láká na čelní kameru schovanou pod displejem – a musíme uznat, že tentokrát řešení působí daleko lepším dojmem než u předchozího typu Axon 20, kde byl celek dost propadák. Tady aspoň už kamera nejde odhalit na první pohled i z dálky, je skutečně schovaná, na druhou stranu kvalitu selfie snímků si v přítmí výstavních hal soudit nedovolíme.

Axon 30 Ultra 5G je pak ukázka loňského top modelu značky s procesorem Snapdragon 888 a zvláštní sestavou tří 64megapixelových fotoaparátů a jednoho osmimegapixelového s pětinásobným přiblížením. K čemu ty tři foťáky jsou? Kromě hlavního fotoaparátu je tu širokoúhlý foťák a třetí v této sestavě je speciální portrétní objektiv, který má oproti hlavnímu foťáku trochu jiný (užší) úhel záběru. To je trochu zvláštní krok, dobré portréty by jistě telefon zvládl i s hlavním objektivem, byť třeba s trochou toho softwarového kouzlení. Takto to vypadá, že se jen ZTE chce pochlubit oním nápisem 3x64 na sestavě foťáku.

Modely Axon 30 5G a Axon 30 Ultra 5G jsou aktuálně dostupné v evropském internetovém obchodě značky, což je asi jediná docela schůdná cesta k jejich pořízení. Na druhou stranu rozhodně nejsou levné: Axon 30 vyjde na 499 eur (téměř 12 900 korun), Axon 30 Ultra pak na 749 eur (asi 19 300 korun) – a to už jsou částky, za které si lze u konkurence hodně vybírat: vždyť třeba takový Pixel 6 stojí 600 eur (15 500 korun) a v praxi hravě svou funkčností oba modely překoná.