Foťák pod displejem není neviditelný a navíc fotí hodně mizerně

Test je v podstatě odpovědí na otázku, proč s poddisplejovým fotoaparátem už koketovalo hodně značek, ale do výroby tuto technologii nikdo nenasadil. Tedy až do září, kdy ZTE představilo první smartphone s kamerou pod displejem.

Telefon má označení Axon 20 5G a už se delší čas prodává v Číně. Do světa se dostává nyní v prosinci, kdy ho přes lokální i regionální obchody ZTE začíná prodávat. Cena v Evropě je nastavena na 450 eur, ale třeba německé obchody ho nabízejí za 399 eur, v přepočtu asi 10 700 korun.

Což na první pohled není nesmyslně vysoká cena za přístroj s výjimečnou technologií a slušnou výbavou střední třídy. Pohání ho procesor Snadragon 765G, má 6 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. K tomu poměrně velkou baterii, velký displej s úhlopříčkou 6,92 palce a vzadu fotoaparát se čtyřmi objektivy a rozlišením hlavního snímače 64 Mpix.

Jenže test serveru The Verge ukazuje, že nová technologie sice funguje, ale vlastně je k ničemu. Kompromisů je příliš a telefon je tedy spíš demonstrátorem, nikoliv potvrzením trendu.

Na fotografiích redaktoři The Verge ukazují, že fotoaparát pod displejem není úplně neviditelný. Ne že by pod panelem prosvítal, ale displej má nad čočkou jinou strukturu a ta je patrná na světlém i tmavém pozadí. V prvním případě dost výrazně.

Je to sice nepříjemné, ale díky umístění pod horní hranou by to ani tolik nevadilo. Jenže je tady i kvalita samotných snímků, a ta je tristní. A vlastně je jedno, jestli se budete fotit ve dne nebo v noci, výsledek je horší než u telefonů před deseti lety.

Fotografie jsou ostré jakž takž ve středu, vše ostatní je rozmazané, jako by byl použitý nějaký kruhový filtr. Barvy jsou bledé, u nočního snímku je patrný výrazný šum.

Výsledek? Můžeme konstatovat, že už je možné umístit kameru pod displej a ona něco vyfotí. Ovšem kvalita je tak špatná, že bez dalšího vývoje a možná i jiných materiálů a technologií se zatím masově nasadit nedá.