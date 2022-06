Příští skládačky od Samsungu budou mít menší klouby a bohatší výbavu

Současné modely Z Flip 3 a Z Fold 3 jsou obchodně úspěšné přístroje a především jsou spolehlivé. Problémy nejsou s kloubem ani ohebným displejem. Dnes je zakoupíte s výraznou slevou, výrobce zjevně čistí sklady na příchod nástupců.

Premiéra modelů Z Flip 4 a Z Fold 4 by měla proběhnout v tradičním termínu na začátku srpna, takže zbývají zhruba dva měsíce. To je zanedlouho, takže se logicky objevuje docela dost úniků informací o novinkách. Podstatné je, že úspěšnou koncepci u obou modelů nebude Samsung měnit, nemá k tomu důvod. Dočkáme se tedy méně nápadných vylepšení, ale některá z nich, pokud jsou úniky přesné, zákazníky potěší.

U levnějšího véčka Z Flip 4 bude největší inovací větší baterie. Ta současná s kapacitou 3 300 mAh je prostě nedostačující. Především, pokud uživatel chce mít puštěnou variabilní obnovovací frekvenci displeje, tak se při intenzivnějším používání telefonu nedočká večera. S vypnutím této funkce je to trochu lepší, ale nikoliv výrazně.

Bude 400 mAh navíc stačit?

Nový model by měl mít baterii s kapacitou 3 700 mAh, což není velký nárůst, ale snad by to mělo stačit, aby telefon den na jedno nabití vydržel. Větší článek se zřejmě do malého přístroje nevejde. Další inovací má být menší kloub a snad i menší rýha v ohybu displeje. Třetí zásadnější inovací má být vnější displej, který by se ze současné úhlopříčky 1,9 palce měl zvětšit na 2,1 palce.

Z uniklých krytů na novinku, které zveřejnil respektovaný únikář Ice Universe, vyplývá, že design se zásadně měnit nebude, a to ani s rozložením objektivů fotoaparátů. Rozlišení obou snímačů by mělo být 12 Mpix, selfie kamerka pak bude mít rozlišení 10 Mpix. Přestože Samsung nebyl zmíněný při premiéře nového čipu Snapdragon 8+ gen 1, tak by oba připravované modely Samsungu měly mít právě tento procesor.

Kloub se výrazně zmenší i u foldu

Větší model Z Fold 4 má mít také výrazně menší kloub, což by mělo přinést užší tělo, alespoň to avizují některé ilustrace, opět ukázané únikářem Ice Universe. Telefon má být i nižší. Zůstává rozporuplná kamerka pod vnitřním displejem. Počet pixelů displeje nad ní se má výrazně zvýšit, stále však bude toto místo patrné.

Vnitřní displej má mít úhlopříčku 7,6 palce, vnější pak 6,2 palce. Procesor jsme již zmínili, doplní ho 12 GB operační a 256 nebo 512 GB uživatelské paměti. Hlavní fotoaparát nabídne tři snímače: 50 Mpix, 12 Mpix širokoúhlý a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením bude mít rozlišení 10 Mpix. Baterie bude mít kapacitu jako stávající model, tedy 4 400 mAh.