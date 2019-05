Neuvěřitelné, Xiaomi levný super mobil Mi 9 ještě vylepší a zlevní

Xiaomi je aktuálně čtvrtý největší výrobce smartphonů na světě. Zároveň má asi nejagresivnější cenovou politiku. Důkazem je jeho aktuální top model Mi 9, který stojí v základní variantě 12 990 korun. Přitom je to jeden z nejvýkonnějších smartphonů na trhu vůbec, má moderní design a skvělou výbavu.

Prostě velmi výhodná koupě, konkurence podobně vybavené modely prodává mnohem dráž. A pravděpodobně bude pro zákazníky ještě lépe. Chystá se totiž podobný model, který bude ještě levnější.

Xiaomi ho totiž zařadí pod značku Redmi. Pod tímto modelovým označením Xiaomi dříve prodávalo cenově nejvýhodnější modely, aktuálně z ní však udělalo samostatnou značku. Pro ni potřebuje nejlepší model, což by právě mělo být upravené Xiaomi Mi 9.

První informace a fotografie pocházejí z čínského fóra. Telefon již existuje v podobě testovacích vzorků. Od Mi 9 se bude odlišovat upraveným designem a největším odlišením bude absence výřezu v displeji. Přední kamerka přestěhuje do vysouvacího mechanismu na horní hraně telefonu, což je u čínských značek poměrně oblíbené řešení.

Xiaomi už jeden superlevný top model má Loni Xiaomi uvedlo další svou novou značku Pocophone. A hned první model F1 se stal přeborníkem v poměru výkonu a ceny. Měl loňský nejvýkonnější procesor Snadragon 845 a další velmi dobrou výbavu. Kompromisem bylo plastové tělo. Cena však byla v době uvedení na trh velmi agresivní, dnes je ještě nižší. Pocophone F1

Výbava by se v principu od Mi 9 neměla příliš odlišovat, telefon dostane 6,4palcový displej s FHD+ rozlišením, přední kamera může sloužit i pro odemykání telefonu pomocí rozpoznávání obličeje. Vzadu bude sestava tří objektivů s hlavním 48Mpix snímačem a dvojicí snímačů pro širokoúhlý záběr a pro dvojnásobné přiblížení. Zde však zatím nejsou podrobné informace k dispozici.

Výkon zajistí aktuálně nejsilnější procesor na trhu, tedy Snapdragon 855 od Qualcommu. Paměťových variant bude víc, pravděpodobně základní poskytne 6 GB operační a 64 GB uživatelské paměti, za příplatek bude kombinace 8+128 GB. Což jsou stejné hodnoty jako u Xiaomi Mi 9. Je však možné, že výrobce vytvoří i jiné kombinace.

Baterie bude mít kapacitu 4 000 mAh a vlastně jedinou vlastností, kde původní Mi 9 nové Redmi překoná, bude slabší rychlonabíjení. Místo 27W nabíječky bude dostupných jenom 18 W. Telefon má mít i klasický sluchátkový konektor.

Nové špičkové Redmi by měl výrobce představit veřejnosti v červnu a samozřejmě to bude nejprve v Číně, kde bude i zahájen prodej. Cena by měla být nižší než u Mi 9, v Česku by to v přepočtu mohlo být okolo 11 000 korun. Tedy zhruba o dva tisíce méně, než za kolik se prodává Xiaomi Mi 9.