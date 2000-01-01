náhledy
Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však výrazně levnější. Dražší sourozenec tak prakticky pozbývá smyslu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G jsou dva telefony, které se tváří rozdílně, ale při porovnávání parametrů zjistíte, že je to prakticky jeden a ten samý mobil. Xiaomi přitom „značkového“ sourozence prodává i se zaváděcí slevou výrazně dráž než Poco, které je rovněž ve slevové akci.
Poco M8 5G ve své zelené barvě zakrývá stejný gen aspoň tmavšími proužky po stranách zad, které však při pohledu z úhlu umí téměř úplně zmizet.
Redmi Note 15 5G se pak ani o žádné designově výrazné prvky nesnaží, telefon je zkrátka dostupný ve třech různých barvách: modré, černé a fialové. Zato poco seženete v zelené, stříbrné a černé. Všimli jste si rozdílu mezi zelenou variantou na předchozím snímku a modrou na tomto?
Displeje jsou u obou modelů identické. Jde o 6,77" AMOLED panely s rozlišením 1 080 × 2 392 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas je u obou modelů rovněž shodný, dosahuje až 3 200 nitů ve špičce.
V průstřelech displejů je 20Mpix selfie kamerka, pod displejem pak najdete optickou čtečku otisků prstů.
Telefony jsou testované na ochranu proti pádům z výšky až 1,7 metru a odolají prachu a pocákání vodou (IP65).
Shodný je i procesor, tedy Snapdragon 6 Gen 3 a 8 GB operační paměti. Stejně tak oba modely mají 256 GB prostoru pro data s možností jej dále rozšířit paměťovou kartou.
Při pohledu na spodní stranu se ukáže nejenom shodná konstrukce, ale také fyzická konektivita, kterou tvoří USB-C.
To samé platí při pohledu shora, povšimnout si zde můžete infraportu. V bezdrátové konektivitě dále figuruje podpora 5G sítí, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 a NFC.
Konečně přichází alespoň nějaký rozdíl, který je u fotoaparátů. Zatímco Poco M8 5G má na zádech pouze jeden s pomocným senzorem, tak sourozenec od Xiaomi nabídne dva.
Pouze v tomto ohledu tedy Redmi Note 15 5G vede, jelikož je vybavené hlavním 108Mpix senzorem se světelností f/1,7 a optickou stabilizací spolu s 8Mpix širokoúhlým foťákem.
To Poco M8 5G se spokojí pouze s hlavním 50Mpix snímačem se světelností f/1,8 a bez optické stabilizace. Širokoúhlý foťák chybí úplně, je tu už jen 2Mpix pomocná kamerka pro lepší zpracování hloubky ostrosti.
Zpět ke shodám. Oba modely jsou vybavené 5 520mAh akumulátorem a podporují až 45W rychlé nabíjení.
Model Poco M8 5G navíc vyvažuje horší fotoaparát nabíjecím adaptérem v balení, ten totiž u modelu přímo od Xiaomi nenajdete.
I po stránce systému jsou mobily jako přes kopírák, u Poca M8 5G je sice odlišný styl ikonek, ale jinak jde o stejné grafické rozhraní Xiaomi Hyper OS 2 na základech Androidu 15.
Hlavní pointou nicméně je, že Poco M8 5G stojí v zaváděcí slevě jen 5 290 korun, kdežto téměř identické Xiaomi Redmi Note 15 5G stojí po slevě 6 690 korun. Rozdíl 1 400 korun u tohoto typu telefonu za trochu lepší fotoaparát prostě nestojí.
