Pokud namítnete, že mobily s extra velkými bateriemi lze už dávno na našem trhu koupit, tak máte pravdu, ale jsou to speciální odolné modely. Což sebou nese svébytný design, velké rozměry a vysokou hmotnost. To Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max je běžný smartphone s moderním designem.
Rozměry jsou běžné, tloušťka je 8,6 mm a celkové rozměry jsou následující: 163,4 × 78,3 × 8,6 mm. Což je téměř stejně jako u iPhonu 18 Pro Max. Hmotnost je pak 229 gramů, opět méně než u iPhonu 18 Pro Max. Ne, miniaturní mobil to není, ale je to zhruba běžný přístroj kategorie smartphonů s úhlopříčkou přes 6,8 palce.
Aktuální zaváděcí akční cena je 9 990 Kč, standardně telefon startuje na částce 11 800 korun ve verzi s pamětí 256 GB.