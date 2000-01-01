náhledy
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává baterie, kterou byste dosud čekali spíš u odolného mobilu o tvaru a hmotnosti menší cihly.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oproti předchozí řadě Redmi Note 15 poskočilo Xiaomi o dvě číslovky a novinky jsou pojmenované Redmi Note 17. V kombinaci s tím, že vrcholový model se nyní označuje Redmi Note 17 Pro Max je asi každému jasné, co tím čínský výrobce sleduje. Jen se trochu divíme, že neskočil rovnou na číslo 18.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej tohoto modelu má úhlopříčku 6,83 palce, rozlišení pak je 1 280 × 2 772 pixelů. Jde o AMOLED panel s rychlou, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 3 500 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Průstřel v displeji ukrývá 32Mpix čelní selfie kamerku. Pod displejem je umístěna čtečka otisků prstů. Obrazovku i tentokrát kryje prémiové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Redmi Note 17 Pro Max pohání čip Snapdragon 6 Gen 5. Doplňuje ho 8 GB operační paměti, zde je tak jasně patrný dopad krize s paměťovými čipy. Co se úložiště týče, novinku seženete buď s 256, nebo 512GB prostorem pro data.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon pojme dvě SIM a už nějakou dobu se také chlubí praktickým prvkem v podobě zabudované eSIM.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektorovou výbavu zastupuje USB-C port, bezdrátová konektivita zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC a samozřejmě 5G sítě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je odolný proti vodě a prachu (certifikace IP68) a také by měl být odolný proti pádům, a to až z výšky 2 metrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s telefonem dostanete kabel a kryt, nabíječka není součástí balení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak jme již v úvodu zmínili, telefon má tloušťku těla 8,6 mm, což je docela běžná velikost na moderní smartphone, jenže uvnitř se ukrývá i na dnešní poměry naprosto ohromná baterie s kapacitou 9 210 mAh. To už je v podstatě mobil a powerbanka v jednom.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A to jsme ještě na evropském trhu byli trochu ošizeni, protože doma v Číně Xiaomi tento model nabízí dokonce s 10 000mAh kapacitou. Nabíjení telefon podporuje s výkonem až 100 W, přes kabel jde i reverzně nabíjet jiné zařízení (až 27 W).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konfigurace zadních fotoaparátů je v podstatě průměrná: jsou tu dva snímače v kombinaci standardního a širokoúhlého záběru, telefoto chybí. Hlavní senzor má rozlišení 50 Mpix, světelnost f/1,5 a optickou stabilizaci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dál je přítomný už o něco obvyklejší 8Mpix širokoúhlý fotoaparát. Telefon umí natáčet video v rozlišení až 4K při 30 snímcích za sekundu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon funguje na operačním systému Android 16 s grafickou nadstavbou HyperOS 3.0. Ten nabízí i zabudovaného asistenta umělé inteligence Gemini a také třeba pokročilé nástroje na úpravu a retuše fotografií. Výrobce slibuje 6 let softwarové podpory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Běžná cena modelu Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max činí 12 499 korun za 8/256GB variantu a 14 299 korun 8/512GB verzi. Xiaomi má ovšem pro rychlé zájemce na úvod prodeje výhodnější ceny a stejně jako začátkem roku u řady Redmi Note 15 docela neobvyklý dárek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Se zaváděcí slevou můžete mít telefony o 1 800 korun levnější, takže za 8/256 variantu zaplatíte 10 699 korun. A ještě jako dárek za krátkou recenzi telefonu dostanete od výrobce zdarma horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz