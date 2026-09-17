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To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla

Ondřej Martinů
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Xiaomi Redmi Note 17 Max Xiaomi Redmi Note 17 Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max Redmi Note 17 Pro Max
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává baterie, kterou byste dosud čekali spíš u odolného mobilu o tvaru a hmotnosti menší cihly.

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To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla

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Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...

To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla

Xiaomi Redmi Note 17 Max

Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...

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