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Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...
Ponížili Apple. Ve chvíli, když slavnostně ukázal iPhone Duo, představili toto
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
To je rekord, tak velkou baterii ještě běžný mobil neměl. A není to cihla
Hranice překonány, nový bateriový rekordman je tu. Xiaomi ho představilo ve formě vrcholového modelu nové série Xiaomi Redmi Note, označeného jako 17 Pro Max. V těle o šířce 8,6 mm se schovává...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Otec nezničitelných hodinek v Praze. Jeho nápady připravily půdu těm chytrým
Kikuo Ibe je muž, který pomohl změnit svět náramkových hodinek. Právě on a jeho tým totiž přišli s alternativou ke křehkým a luxusním hodinkám. A odolné hodinky Casio G-Shock se staly fenoménem,...
Vylepšení vašeho iPhonu máte teď na dosah. Stahujte velkou aktualizaci
Majitelé iPhonů mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS, která přinese celou řadu novinek. iOS 27 klade důraz na celkově svižnější systém, optimalizaci různých systémových funkcí a přináší i...
Ponížili Apple. Ve chvíli, když slavnostně ukázal iPhone Duo, představili toto
Samozřejmě to nebyla náhoda. Ale ten den, když Apple se slávou představoval svůj první skládací telefon s ohebným displejem iPhone Duo, tak Huawei představil novou generaci trojskládačky Mate XT. A...
Některé barvy iPhonů byly dost nepovedené. Některé pak vydržely jen rok
Bílá a černá. Dvě barvy, na které nedal Apple u iPhonů dlouho dopustit. Jenže mezi zákazníky nejsou jen ti konzervativní. Poprvé se tak, co se barev týče, odvázal v roce 2013. Následovaly ovšem opět...
Chytřejší a exkluzivnější. Apple Watch jsou přesnější a dávají víc na výběr
Vedle nových iPhonů představil Apple i nové hodinky Apple Watch. A to jak klasické modely, tentokrát tedy Series 12, tak extrémnější Watch Ultra 4. Hodinky slibují zejména přesnější měření tepu a...
Nenechají na něm ani polovinu suchou. Lidé si dobírají nový iPhone Duo
Svět je znal teprve pár hodin a už se do nich lidé na internetu začali strefovat. Vtípky na nové iPhony patří ke každoročnímu koloritu. Hlavním terčem se letos podle očekávání stal revoluční skládací...
Chytřejší Siri s AI se v Evropě odkládá. Řeší to bývalý šéf Applu
S představením nových iPhonů znovu Apple ukázal některé nové funkce umělé inteligence, které přinese s nimi na trh uváděná nová verze operačního systému iOS27. V Evropské unii však nebude řada těchto...
Našli jsme předchůdce skládacího iPhonu Duo. Tento model by vás nenapadl
Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude....
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Rusko má šest let zpoždění. Moderní mobilní technologie tam dorazila až nyní
Ruští mobilní uživatelé se dočkali vysokorychlostního mobilního internetu. Ale jen někteří. Své 5G služby budou čtyři největší ruští mobilní operátoři poskytovat zpočátku totiž jen v 16 městech s...
Děti si přejí, aby se rodiče zajímali, co dělají na mobilu. Hlavně bez kritiky
O2 představilo novou podobu vzdělávacího programu. V projektu Bezpečně v síti radí rodičům, jak s dětmi komunikovat o nástrahách digitálního světa. Drtivá většina dětí ve věku osm až patnáct let...