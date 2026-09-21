Výrobci už nějakou dobu nečekají alespoň jeden rok, aby představili nástupce daného zařízení, ale intervaly mezi novinkami se někdy poměrně hodně zkracují. Hezký příklad je právě nabídka modelů Redmi Note, vyšší střední třídy od Xiaomi. Série Redmi Note 15 přišla na trh letos v lednu a nyní, po 9 měsících, tu máme už jejich nástupce Redmi Note 17. Šestnáctky výrobce vynechává úplně.
Xiaomi složením nové série trochu zamíchalo, místo pěti modelů dorazila „jen“ čtveřice. I tak je ovšem z čeho vybírat. Nová nabídka je tedy složená z modelů Redmi Note 17, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G a Redmi Note 17 Pro Max. Oproti předchozí modelové řadě úplně zmizel 4G Pro model a vrcholová verze se přejmenovala z Pro+ na Pro Max.
Pokud vám už v tuto chvíli dává trochu problém vyznat se v tom, jaký telefon by měl být pro vás tím pravým, přinášíme vám celkový přehled novinek.
Xiaomi Redmi Note 17 a Note 17 5G
Hlavní rozdíl je jasný: 5G procesor. Zatímco model Redmi Note 17 má ve výbavě čip Snapdragon 6s 4G Gen 2, 5G varianta je osazena čipem Snapdragon 4 Gen 4. V obou případech jde o osmijádrové modely, 4G verze je vyrobena na starší 6nm architektuře, 5G model už vznikl v 4nm procesu.
Xiaomi se opravdu těžce potýká se zdražováním pamětí a muselo se přistoupit ke krajnímu řešení: mezigeneračnímu snižování kapacity RAM. Model Redmi Note 17 má nyní v základu pouze 4/128 GB paměťovou verzi (předchůdce byl 6/128) a lepší verze nabídne 6/256 GB (předchůdce 8/256 GB). 5G model má také dvě varianty, 6/128 a 6/256 GB, předchůdce přitom nabídl 8/256 GB.
Displeje obou modelů jsou stejné, v obou případech jde o 6,99" AMOLED panely s rozlišením 1 080 × 2 392 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas je tentokrát u obou modelů rovněž shodný, dosahuje až 1 800 nitů ve špičce.
Selfie kamerky v průstřelech jsou 16Mpix, předchůdci měli 20Mpix senzory. Levnější model Redmi Note 17 je tentokrát vybavený stupněm krytí IP65, tedy odolnost proti prachu a pocákání vodou, dražší Redmi Note 17 5G má stejnou odolnost. Předchůdce verze 5G měl IP66, tedy o trochu lepší odolnost proti vodě.
Specifikace zadních fotoaparátů jsou tentokrát stejné a bohužel si především 5G verze opět oproti předchůdci pohoršila. Oba modely mají hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,8 a oběma chybí optická stabilizace. Především u 5G verze je to oproti předchůdci v podobě Redmi Note 15 5G ohromný sešup, lednový model se totiž chlubil opticky stabilizovaným 108Mpix senzorem a ještě 8Mpix širokoúhlou kamerkou.
Po stránce baterie tu nejsou žádné rozdíly, zde je ovšem mezigenerační zlepšení celkem výrazné. Obě novinky mají ohromné 7 700mAh baterie a podporují rychlé 45W nabíjení, případně mohou i pomocí kabelu nabíjet reverzně jiné zařízení (25 W).
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G a Pro Max 5G
Následují dvě Pro verze verze a i u nich se najde pár zhoršení oproti předchůdcům, především po stránce operační paměti, které je opět méně, než bývalo. Naopak největší předností jsou větší baterie.
Obě novinky mají samozřejmě 5G čipy, model Pro 5G nabídne Snapdragon 6s Gen 4, model Pro Max pak Snapdragon 6 Gen 5. Rozdíl ve výkonu zde je zhruba 20 %. Předchozí řada měla ale u levnější Pro verze 8 GB operační paměti a u té vrcholové dokonce 12 GB, nyní se ale vrací zpátky konfigurace s 6 a 8 GB. V případě modelu Pro 5G je to 6/256 GB a 8/512 GB v případě Pro Max je to 8/256 GB a 8/512 GB.
Displeje se od loňska prakticky nezměnily. Oba Pro modely mají 6,83palcové panely, a jde o typ AMOLED s 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů. Modely mají čtečku otisků prstů v obrazovce a maximální jas 3 500 nitů. Kryje je kvalitní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.
Odolnost se mezigeneračně trochu zhoršila, modely série 15 nabídly až IP69K, tedy odolnost proti vysokotlakému vodnímu proudu, novinky se lehce uskromnily s IP68, tedy odolností proti prachu a běžnému ponoření do vody.
Po stránce fotoaparátů panuje v Pro sérii shoda. Hlavní fotoaparát na zádech obou modelů má vysoké 50Mpix rozlišení, verze Pro 5G má ale světelnost f/1,8, verze Pro Max pak f/1,5. Oba jsou opticky stabilizované. Dále je přítomný také už o něco obvyklejší 8Mpix širokoúhlý fotoaparát.
Jak už jsme zmínili, největší výhodou novinek jsou ještě mnohem větší baterie než u předchůdců. Model Pro 5G se tentokrát pyšní 8 340mAh baterii a Pro Max pak dokonce 9 210 mAh. To jsou v podstatě takové mobily s integrovanou powerbankou. Levnější model se zvládá nabíjet s výkonem až 67 W (reverzně po kabelu 22,5 W), dražší pak s výkonem 100 W a reverzně po kabelu 27 W.
Kolik novinky stojí?
Model Redmi Note 17 bude dostupný ve stejných třech barevných provedeních, tedy černém, modrozeleném (Sky Teal) a fialovém (Celestial Purple). V případě 4/128GB varianty cena činí 5 699 Kč, u 6/256GB pak 6 699 Kč.
Model Redmi Note 17 5G zakoupíte ve třech barevných provedeních: černém, modrozeleném (Sky Teal) a fialovém (Celestial Purple). K dispozici jsou dvě paměťové varianty. Verze 6/128 GB stojí 7 699 Kč, zatímco varianta 6/256 GB vyjde na 8 499 Kč.
Redmi Note 17 Pro 5G najdete v černé, světle modré (Sky Blue) a fialové barvě a také ve dvou paměťových konfiguracích: 6/256 GB a 8/512 GB. Nižší verze vyjde na 9 999 Kč, vyšší pak na 11 999 Kč.
Telefon Redmi Note 17 Pro Max 5G seženete v černé, zelené a růžové (Cloud Blush) barvě. V nabídce jsou dvě paměťové verze: 8/256 GB za 12 499 Kč a 8/512 GB za 14 299 Kč.