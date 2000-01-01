náhledy
Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nová série Redmi Note je již prakticky tradiční událostí začátku každého roku. Výrobce Xiaomi má i tentokrát pětici nových modelů, na špičce nabídky této série střední třídy stojí model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, který si představíme podrobně.
Displej se oproti loňskému modelu zvětšil, nyní má úhlopříčku 6,83 palce, rozlišení pak je 1 280 × 2 772 pixelů. Jde o AMOLED panel s rychlou 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 3 200 nitů.
Průstřel v displeji ukrývá 32Mpix čelní selfie kamerku. Pod displejem je umístěna čtečka otisků prstů. Obrazovku i tentokrát kryje prémiové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.
Výrobce tentokrát nabízí model i se zády pokrytými imitací kůže. Telefon je odolný proti vodě a prachu (certifikace IP69K) a také by měl být odolný proti pádům, a to až z výšky 2,5 metru.
Telefon tentokrát pohání moderní čip Snapdragon 7s Gen 4. Doplňuje jej 8 nebo 12 GB operační paměti. Co se úložiště týče, novinku seženete i tentokrát buď s 256 nebo 512GB prostorem pro data.
Telefon pojme dvě SIM a už dva roky má ve výbavě také praktický prvek v podobě zabudované eSIM.
Konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C port, bezdrátová konektivita zahrnuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC a samozřejmě 5G sítě.
Telefon funguje na operačním systému Android 15 s grafickou nadstavbou HyperOS 2.0. Ten nabízí i zabudovaného asistenta umělé inteligence Gemini a také třeba pokročilé nástroje na úpravu a retuše fotografií.
Telefon se chlubí také třeba podporou bezdrátové komunikace mezi podporovanými zařízeními z portfolia Xiaomi na krátkou vzdálenost (Xiaomi Offline Communication). Na zájemce tu bohužel čeká i opravdu velké množství nadbytečných aplikací.
Konfigurace zadních fotoaparátů se ani po dvou letech bohužel nemění. Stále tentokrát zde najdete senzor s 200Mpix rozlišením, světelností f/1,7 a optickou stabilizaci.
Dále je přítomný už o něco obvyklejší 8Mpix širokoúhlý fotoaparát a také 2Mpix kamerka na makrosnímky.
Kapacita baterie díky novému Si/C akumulátoru vzrostla na parádních 6 500 mAh, nabíjení dosahuje maximálního výkonu 100 W. Na plné nabití by mělo stačit asi 40 minut.
V balení s telefonem dostanete kabel a kryt, nabíječka bohužel není součástí balení.
Běžná cena modelu Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ bude činit 10 999 korun za 8/256GB variantu a 12 499 korun 12/512GB verzi. Ale pozor, až do 8. února bude možné telefon sehnat výhodněji a ještě s neobvyklým dárkem.
Díky předobjednávkové akci vám výrobce zlevní telefon hned o 2 000 korun, takže za 12/512GB variantu zaplatíte 10 499 korun. A ještě jako dárek za krátkou recenzi telefonu dostanete od výrobce zdarma horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Při nákupu ve vybraných kamenných prodejnách vám ještě přidá také chytré hodinky Redmi Watch 5 Lite a 120W nabíječku.
