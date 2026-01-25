Xiaomi stejně jako spousta jiných výrobců celou svou nabídku střední třídy obměňuje pravidelně každý rok, a tak tu letos máme sérii modelů Redmi Note 15, která čítá obvyklou sestavu pěti nových kousků. Letos u telefonů výrobce ještě více sjednotil design i některé prvky výbavy a na vrchol nabídky postavil opět model Pro+.
Hlavní letošní změnou je přítomnost nového typu baterie, díky čemuž disponuje výrazně vyšší kapacitou. To samo o sobě rozhodně stojí za pozornost, dále je zde také několik menších novinek a bohužel i jedna softwarová nepříjemnost. Stojí tedy model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ za vaši pozornost a pro koho je novinka určená?
Bude se mi líbit?
Po stránce designu model Redmi Note 15 Pro+ nijak nepřekvapí. Celkový design v podstatě odpovídá tomu, co jste mohli vidět u loňského předchůdce. Je tu nicméně jedna výjimka. Tou je hnědá barevná varianta, která má záda pokrytá imitací kůže.
Po stránce konstrukce je to jinak poměrně standardní smartphone – boky jsou plastové, modul s fotoaparáty je celkem výrazný, ale ne nijak přehnaně vystouplý nad povrch zad. Ta jsou také velice jemně zaoblena, obecně telefon celkem hezky padne do ruky. Rozměry jsou 163,3 × 78,3 × 8,2 mm, hmotnost je pak 207 gramů.
Telefon je samozřejmě odolný proti vodě a prachu (certifikace IP69K) a výrobce se také chlubí certifikací, která hlásá, že by měl být odolný proti mechanickému poškození například pádem, a to z výšky až 2,5 metru. Toto jsme ovšem během našeho testování reálně neověřovali.