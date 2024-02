Dál se zlepšuje a vzdaluje střední třídě. Test Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi Redmi Note byla vždy vysoce populární série telefonů. Výrobce si s ní připisoval body k dobru od zákazníků, kteří chtějí ušetřit a zároveň dostat odpovídající výbavu s nějakým tím hezkým bonusem. Tyto telefony dokonce několikrát i do střední třídy přinesly funkce, jež do té doby patřily mnohem dražším mobilům.

Letošní řada Note 13 se opět roztahuje po celé šířce střední třídy, ovšem s modelem Note 13 Pro+ už přetéká poměrně daleko do vyšší střední. I když se už takový mobil opravdu nedá označit jako „lidovka“, má to svůj význam, jelikož u modelu Pro+ už najdete skvělou výbavu a také v podstatě i minimum kompromisů. Telefon má samozřejmě také úplně odlišné vyzyvatele než zbytek jeho sourozenců. Tak co na něj říkáme?

Bude se mi líbit?

Na rovinu uznáváme, že Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ je skutečně moc hezký smartphone. Jeho záda rozdělená do třech barevných zón jsou matná (nešpiní se příliš otisky prstů) a příjemná na dotyk, zaoblení pak pomáhá příjemnému pocitu v ruce. Telefon je zaoblený z obou stran, tedy i zepředu, což opět přidává jistý prémiový dojem, byť se dnes už vrací do módy spíše ploché displeje.

Opravdu fajn jsou dvě novinky, které Xiaomi na modelu Redmi Note 13 Pro+ vymyslelo. První je využití moderního tvrzeného skla Gorilla Glass Victus, které kryje displej, a zvyšuje tak jeho odolnost stejně jako u prémiových modelů. A k tomu tu pak je také odolnost proti prachu a vodě s certifikací IP68, tedy odolnost i proti ponoření do vody. To by se už u vyšší střední třídy rozhodně mělo objevit.

Telefon zároveň není nijak zásadně přerostlý ani těžký, jeho rozměry jsou 161,4 × 74,2 × 8,9 mm a hmotnost 199 gramů. Líbí se nám i design zadních fotoaparátů, které již od zbytku zad neodděluje vystouplý modul, optika jednotlivých fotoaparátů stojí vždy samostatně. Škoda snad jen toho plastového rámečku, jinak je to zkrátka konstrukčně povedená záležitost.