Superlativy nešetří, střední třídě se vzdaluje. Test Xiaomi Note 12 Pro+

Řadu Redmi Note není už asi nutné moc dlouze představovat. Mobily této série jsou dlouhodobě známé ve střední třídě smartphonů a nabízejí zpravidla hezký poměr ceny a výkonu, někdy i něco extra ve výbavě navrch. Modelů je zde vždy možná až moc a ani letošní nabídka není výjimkou. V nabídce je jak základní Note 12, tak model Note 12S, Note 12 Pro a Note 12 Pro+.

Dnes si prohlédneme špičku nabídky, tedy model Redmi Note 12 Pro+. Ony „plusové“ modely už také nejsou úplnou novinkou. Zpravidla jde o model, který má ve výbavě ještě něco extra, což je přesně případ modelu Note 12 Pro+. Výhod má tento mobil oproti sourozenci Note 12 Pro hned několik. Pojďme se na ně tedy podívat.

Bude se mi líbit?

Po stránce designu má tento model rozhodně čím zaujmout. Ačkoliv jeho vzhled asi nebude tou hlavní věcí, kvůli které si pro něj půjdete do obchodu, tak rozhodně to není žádná ošklivka. Líbí se nám především matná záda, která sice otisky prstů neskryjí dokonale, ale je to pořád lepší než u lesklých modelů. Záda jsou skleněná, boky ovšem pokryté plastem.

Telefon má rozměry 164,2 × 76,1 × 8,1 mm a řadí se tedy spíše k těm rozměrnějším, byť pokud jste zvyklí na velikost moderních smartphonů, tento vás ničím nepřekvapí. Hmotnost 202 gramy je rovněž v normě. Telefon má díky kombinaci plochých boků a zaoblených zad tvar, který se celkem příjemně drží. I tento model je utěsněný proti prachu a vodě podle certifikace IP53, což znamená, že mu prach vadit nebude a pocákání vodou také ne.

V redakci zpravidla nemáme rádi černé telefony, už jenom kvůli tomu, že se špatně fotí, a proto jsme byli rádi, když jsme mohli otestovat světle modrou variantu, což je vedle černé druhá na trhu dostupná. V této barvě je totiž telefon mnohem hezčí. Jedno vám to může být samozřejmě v případě, že jej navlečete do neprůhledného krytu (v balení je však průhledný).

Co displej?

U obrazovky se už několik let pořád opakujeme, jelikož parametry se zkrátka nějakou dobu nemění. Jde tedy o starý známý displej s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Zobrazovací panel je typu OLED a nabídne tedy velice kvalitní zobrazení barev. Dále nechybí ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence. Okolo displeje je hezky tenký rámeček, brada je opravdu téměř neznatelně širší.

Displej je plochý a jeho maximální jas dosahuje hodnoty 900 nitů, což je paradoxně o něco méně než u loňského předchůdce. V displeji je malý průstřel pro 16Mpix čelní selfie kamerku. Čtečka otisků prstů je opět v bočním tlačítku a asi v něm ještě nějakou dobu zůstane. Obrazovce jinak zkrátka není co vytýkat.

Jaký je výkon a výbava?

Xiaomi mezigeneračně přeskakuje od Qualcommu k MediaTeku a nazpět a letos se výrobce zase rozhodl vyměnit strany a svůj nejlepší model řady Note vybavil procesorem Dimensity 1080. To je aktuálně jeden z těch lepších mediateků, oproti loňskému předchůdci opatřeném procesorem Dimensity 920 se však výkon telefonu vůbec neliší.

Co je ovšem zásadně rozdílné, je hodnota operační paměti a prostoru pro data. Pryč je doba, kdy byla nadstandardní konfigurace 6/128 GB, dnes už je třeba zaujmout zákazníka kombinací 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Na nedostatek paměti si tedy asi nikdo stěžovat nebude.

Štědré datové úložiště si však vybralo svou daň zrušením slotu na paměťovou kartu. Telefon tedy už umí pouze dvě SIM a nic dalšího. Ale 256 GB jen tak nezaplníte. Fyzická konektivita je zde ve složení USB-C a sluchátkový jack, v bezdrátové najdete vedle 5G sítí také Bluetooth 5.2, NFC pro mobilní platby či infračervený port. Nechybí ani stereo reproduktory.

Software telefonu vychází ze základů operačního systému Android 12, grafická nadstavba je pak MIUI 13. Znovu se budeme opakovat, ale grafické rozhraní od Xiaomi je tu už opravdu dlouho a pokud jste s ním ještě neměli tu čest, tak se připravte hlavně na celou řadu podobností s iOS, třeba podobně vypadající roletku s rychlými nastaveními nebo ukládáním aplikací na domovské plochy.

Aplikační balast je rovněž věčné téma, hlavně u Xiaomi. Redmi Note 12 Pro+ dělá úplně stejné chyby jako jeho předchůdci a zase je zasypaný aplikacemi navíc. Najdete zde třeba klienta pro obchody Aliexpress či Amazon, sociální sítě LinkedIn, TikTok či Facebook, aplikaci Netflixu, šestici her, kancelářský balíček WPS, streamování hudby Spotify a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů.

Co baterie?

Redmi Note 12 Pro+ se blýskne opravdu rychlým nabíjením, které bylo doposud vyhrazené pro dražší modely. Integrovaný akumulátor s kapacitou 5 000 mAh totiž můžete nabíjet extrémně rychle díky 120W technologii, kterou Xiaomi mimochodem aktuálně využívá i u svých top modelů.

Redmi Note 12 Pro+ – obsah balení

V balení najdete příslušný nabíjecí adaptér a pokud si tento mobil pořídíte, tak se rozlučte s dlouhým čekáním na nabití. Hotovo totiž budete mít za asi 20 minut, pokud potřebujete doplnit jen část energie, tak ještě rychleji. Výdrž telefonu je jinak vcelku typická, velká baterie pomáhá, displej s rychlou obnovovací frekvencí už tolik ne, takže počítejte se zcela obvyklou hodnotou den až dva dny v závislosti na způsobu používání.

Jak fotí?

Zatímco loni stačilo zákazníky oslnit 108Mpix foťákem, letos jde Xiaomi ještě dál. Veškerou důvěru vložil do hlavního 200Mpix fotoaparátu se světelností f/1,7, a dokonce i optickou stabilizací. To je opravdu parádní výbava. Trochu to ovšem kazí zbytek, jmenovitě docela obyčejný 8Mpix širokoúhlý foťák a celkem zbytečný 2Mpix doplňkový senzor pro makro fotky.

Rozdíl mezi oběma snímači je opravdu znatelný, a to nejenom v barevném podání snímků. Hlavní snímač má za jasného světla celkem ostrou kresbu a ani v základním rozlišení 12 Mpix (spojením sousedních buněk snímače) se nemusíte bát ořezů. Optická stabilizace pomůže v případech, kdy budete fotit akčnější fotky či za zhoršených světelných podmínek, ovšem raději si stejně zapněte noční režim.

Širokoúhlému foťáku na kvalitu toho hlavního nestačí dech a dařit se mu bude spíše jen za opravdu jasných dnů. I v takovém případě se vyvarujte ořezů, snímky totiž hodně rychle ztrácejí kvalitu. Makrofoťák je zde pak jen do počtu a hlubší smysl v něm nehledejte.

Mám si Redmi Note 12 Pro+ pořídit?

Modely řady Redmi Note máme stále v paměti jako především dostupné smartphony. Jasně, cena šla časem spolu se zlepšující se výbavou nahoru, ovšem i tak je aktuálních 10 499 korun (a to jde už o slevu z původních 11 999 korun!) už opravdu dost. Tedy ne že by nebyla tato cena opodstatněná. Mobil má parádní displej, dostatek výkonu, povedený hlavní foťák, velkou paměť i super rychlé nabíjení. Jen už se pomalu dostává do cenové kategorie, kam po půl roce padají dražší xiaomi, třeba z řady T.

Za velice podobnou částku seženete třeba právě loňské Xiaomi 12T, které nabídne ještě vyšší výkon, stejně rychlé nabíjení i kapacitu baterie a prakticky srovnatelný fotoaparát (108 nebo 200 Mpix je v takovém duelu vlastně už skoro jedno). Redmi Note 12 Pro+ má ovšem alespoň navrch vyšší paměťovou konfigurací, takže vlastně ve výsledku pořád o trochu vyhrává.

Pokud byste chtěli ušetřit, pak o 2,5 tisíce korun levněji seženete loňského předchůdce (Xiaomi Redmi Note 11 Pro+), jehož kompromisem je pouze menší baterie (4 500 mAh), ovšem se stejným výkonem nabíjení. Hlavnímu fotoaparátu chybí optická stabilizace a má nižší 108 Mpix rozlišení, úložiště je pouze 128GB (ale podporuje paměťové karty) a jinak je to v podstatě stejný telefon.