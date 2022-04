Velice střídmá evoluce. Test Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Letošní řada Redmi Note 11 je jako obvykle složená z poměrně širokého spektra smartphonů, od těch opravdu levných až po modely na hranici vyšší střední třídy. Stejně tak tomu bylo i loni a je zřejmé, že výrobce chce nechat tuto klíčovou řadu nastavenou zkrátka tak, aby si vybral úplně každý v závislosti na tom, kolik peněz na nový telefon má.

Model Redmi Note 11 Pro 5G se řadí v podstatě na vrchol nabídky střední třídy. Má velice slušnou výbavu, v některých ohledech až výbornou a kompromisy nejsou zdaleka tak patrné jako u levnějších sourozenců. Na druhou stranu je však ve srovnání s loňským předchůdcem znát, že se výrobce moc s vymýšlením novinky nenadřel. A nabízí se rovnou otázka, zda není lepší sáhnout právě po modelu o generaci starším s příznivější cenou. Jak to tedy je, to si vysvětlíme v dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Xiaomi se rozhodlo následovat trend plochých rámečků a ostrých hran, takže tu máme obměnu designu oproti oblejšímu tělu z loňska. Musíme uznat, že telefon vypadá zajímavěji, moderněji, ovšem zaoblená záda a boky měly dříve nejenom estetickou, ale i praktickou funkci: telefon se lépe držel. Ačkoliv Redmi Note 11 Pro nemá nijak výrazně ostré hrany na to, aby uživatele do ruky tlačil, stále to pro někoho může být spíše změna k horšímu.

Co se výrobci rozhodně povedlo, to jsou matná skleněná záda. Nejenom že jde na omak o příjemný materiál, ale hlavně na něm nijak výrazně nezůstávají otisky prstů. V balení sice dostanete i silikonový kryt, který ušpiníte výrazně snadněji, ale pokud používáte telefon raději bez něj, tak s materiálovým zpracováním budete spokojeni.

Záda jsou tedy stejně jako čelní strana zcela plochá, tedy až na výstupek modulu s fotoaparáty. Opět je kaskádovitého typu, ve spodní, větší ploše je vedle doplňkových senzorů fotoaparátu také LED svítilna, v té vrchní pak hlavní fotoaparát. Na těle dále najdete boční čtečku otisků prstů (v tlačítku pro aktivaci displeje) a také dvojici fyzických konektorů: USB-C a sluchátkový jack. Telefon má certifikaci IP53, což znamená, že mu neuškodí prach a lehké pocákání vodou.

Co displej?

Po stránce displeje se od loňska nic nezměnilo. Stále tu tedy najdete obrazovku s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Displej je typu Super AMOLED, nabídne tedy velice kvalitní zobrazení barev. Dále nechybí ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence. Stejně jako loni chválíme výrobce za to, že už i v takto cenově dostupnější kategorii není třeba dělat tak znatelné ústupky oproti opravdu drahým smartphonům.

V plochém displeji, jehož maximální jas dosahuje hodnoty 1 200 nitů, najdete malý průstřel pro 16Mpix čelní selfie kamerku. Jediná vada na kráse je absence čtečky otisků prstů pod displejem, ovšem některým uživatelům může stejně vyhovovat spíše řešení umístění v bočním tlačítku. Displej je jinak zkrátka povedený.

Jakou má toto xiaomi výbavu?

Redmi Note 11 Pro 5G pohání procesor Snapdragon 695, což je moderní čip střední třídy s podporou sítí 5G. Oproti loňsku je nárůst výkonu sice poměrně střídmý (okolo 15 procent), nicméně skóre ve výkonnostním testu AnTuTu lehce přesáhlo hodnotu 400 tisíc bodů. S loňským Snapdragonem 732G to bylo 350 tisíc bodů. Telefon každopádně svým výkonem zaujme i hráče, kteří se nebudou muset příliš omezovat v grafických nastavených oblíbených her.

Dále zde najdete také 6 GB operační paměti, což je stejná hodnota jako loni. Na českém trhu je v tuto chvíli oficiálně pouze jedna paměťová varianta se 128GB úložištěm pro data. V neoficiální distribuci se však dá narazit také na 8/128GB verzi. Nákup šedého dovozu však nedoporučujeme.

Telefon bohužel přišel o jednu loňskou výhodu. Předchozí generace nabízela dva sloty na SIM a samostatně také místo pro paměťovou kartu, letos je však už potřeba si vybrat, zda budete využívat dvě SIM, nebo jednu společně s paměťovou kartou. Obojí už kvůli hybridnímu slotu možné není.

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, v bezdrátové najdete vedle 5G sítí také Bluetooth 5.1, NFC pro mobilní platby či infračervený port. Ve výbavě najdete také stereo reproduktory.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 11 (na aktualizaci se stále čeká), grafická nadstavba je pak MIUI 13. Kdo už někdy držel v ruce telefon Xiaomi, bude jako doma, typický pro něj je minimalistický vzhled, upravená horní lišta s rychlými nastaveními či boční plocha pro asistenta Googlu.

Aplikační balast připomínáme pokaždé a ani tento telefon není výjimkou. Redmi Note 11 Pro 5G je aplikacemi navíc zahlcený poměrně hodně. Najdete zde třeba klienta pro obchody Aliexpress či Amazon, sociální sítě LinkedIn, TikTok či Facebook, aplikaci Netflixu, hru PUBG Mobile, kancelářský balíček WPS, streamování hudby Spotify a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů.

Co výdrž baterie?

Kapacita baterie se zastavila na rovných 5 000 mAh, což je rozhodně chvályhodná hodnota. Vzhledem k tomu, že je telefon namířen především na mladé uživatele a hráče her, tak nečekáme, že by baterie telefonu uměla zázraky. Vybít půjde zcela jistě i během jediného dne, pokud na telefonu hodně hrajete hry či sledujete videa. Střídmější používání vám však zajistí i klidně dvoudenní výdrž.

Obsah balení

Druhým (a posledním) rozdílem oproti loňskému modelu je rychlejší nabíjení. „Jedenáctka“ podporuje nabíjení s výkonem až 67 W, což znamená, že s příslušnou nabíječkou, kterou naštěstí najdete i v balení, doplníte energii za necelých 45 minut. Polovinu kapacity baterie stihne nabíječka doplnit dokonce už za 15 minut.

Jak telefon fotí?

Bohužel i v případě fotoaparátu nenacházíme oproti loňsku žádné novinky, výrobce se dokonce i jednoho pomocného senzoru zbavil. Stále je tu tedy 108Mpix hlavní senzor (světelnost f/1,9, bez optické stabilizace), stejně tak beze změny je i 8Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 118 stupňů). Sestava nadbytečných doplňkových fotoaparátů se pak zúžila pouze na 2Mpix makrokamerku (loni měla rozlišení 5 Mpix), loňský model nabídl ještě 2Mpix kamerku pro práci s hloubkou ostrosti.

U hlavního senzoru tedy v podstatě jen zopakujeme naše dojmy z loňska, které odpovídají i těm při focení letošním modelem. 108Mpix senzoru by určitě pomohla optická stabilizace, jinak je ovšem vidět, že na poměry střední třídy si vede poměrně slušně a za dobrých světelných podmínek se nemá za co stydět. Trochu horší je to za šera, zde máte výhodu alespoň ve spojení sousedních buněk senzoru, které tak polapí trochu více světla.

Šero každopádně vůbec nenahrává širokoúhlému snímači, který ovšem nepodává nijak dobré výkony ani za dobrých světelných podmínek. Je to zkrátka základní senzor, který poslouží dobře hlavně na nějakou dokumentační fotografii, případně na nějakou tu momentku, než aby se s ním dalo počítat za každých okolností.

Mám si Redmi Note 11 Pro 5G pořídit?

Celkem neutrálně hodnotíme cenu telefonu, která činí 7 999 korun. Je to stejná suma jako u loňského modelu Redmi Note 10 Pro, kterému tehdy chyběla podpora 5G a rychlejší nabíjení. Za tyto peníze i letos dostanete kvalitní displej, dostatek výkonu, velkou baterii (nově s rychlým nabíjením) a také obstojný hlavní fotoaparát.

Nevýhodou telefonu je samozřejmě fakt, že si oproti loňsku i trochu pohoršil, třeba v hybridním slotu na SIM, který vám znemožní používat dvě SIM a paměťovou kartu zároveň. A pak je tu také samozřejmě i fakt, že celá řada konkurentů si na tomto modelu celkem smlsne.

A nemusíme ani navíc chodit ke konkurenci. Pokud totiž například sháníte mobil s vyšším výkonem, pak je tu o tisícikorunu levnější Poco F3, tedy model další značky spadající pod Xiaomi. Poco má nejenom stejně dobrý displej i velkou baterii, ale i daleko výkonnější procesor. Ještě levněji pak pořídíte třeba Realme GT Master Edition, které má stejně kvalitní displej, lehce výkonnější procesor a rychlejší nabíjení, což je ovšem dáno menší baterií. Fotoaparáty mají oba konkurenční telefony na podobné úrovni, ovšem oběma také chybí podpora paměťových karet, což trochu zase hraje do karet aktuálnímu xiaomi.