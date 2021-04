Solidní výbava pro ty, kdo si připlatí. Test Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Evoluční proměny modelů řady Redmi Note sledujeme s velkou zálibou. Xiaomi prakticky pokaždé umí přijít s velice lákavou výbavou, která na svou cenovou kategorii neměla obdoby. V poslední době firmě šlape na paty konkurence, a tak se musí snažit o to víc.



Redmi Note 10 Pro je ukázkovým příkladem toho, jak se Xiaomi umí snažit, aby na papíře působila výbava co možná nejvíc bombasticky. Máme tu v dané kategorii opět několik zásadních novinek, které stojí za pozornost. Jak je to s tímto ambiciózním modelem v praxi vzhledem k jeho ceně, která se už pomalu sune směrem k vyšší střední třídě?

Bude se mi Redmi Note 10 Pro líbit?

Pokud jste za posledních několik let drželi v ruce nějaký smartphone střední třídy, Redmi Note 10 Pro vás nemá čím překvapit, tedy alespoň na první pohled. Po osahání zjistíte, že ačkoliv se zde celkem očekávaně šetřilo na materiálu obepínajícím rámečky telefonu (plast), tak záda kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 5. Do telefonu byste to přitom neřekli, není nijak těžký (193 gramů).



Trochu originality se našlo i v případě modulu s fotoaparáty na zádech. Ten v kaskádovitém stylu rovná pod sebe větší plochu s přídavnými senzory a LED diodou a nad ní menší plochu se samotnými fotoaparáty. Čtečka otisků se nachází na boku zařízení, a to v tlačítku pro aktivaci displeje, což je podle nás praktičtější než umístění samostatně na zádech (někdo by ji ovšem raději našel pod displejem). Z konektorů na těle najdete jak USB-C (vespod), tak sluchátkový jack (na vrchu).

Na výběr máte ze třech barevných provedení, vedle námi testované černé můžete telefon sehnat v oranžové nebo bílé barvě. Záda jsou příjemně zaoblena a horní a spodní hrana telefonu je zarovnána tak, že telefon dovede i sám o sobě na rovném povrchu stát. Telefon má i mírnou odolnost proti stříkající vodě (certifikace IP53).



Co displej, na co se mohu těšit?

Velká pozornost u modelu Redmi Note 10 Pro byla soustředěna na displej. Má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů. Displej je typu AMOLED, což vyvolává skvělý dojem z podání barev. Dále jsme nadšeni i z velice rychlé 120Hz obnovovací frekvence. Tak to má vypadat. Xiaomi ukazuje, že pro tyto parametry už za dražšími mobily chodit nemusíte.



Displej je jinak plochý a najdete v něm i malý průstřel pro čelní selfie kamerku. Maximální jas je velice slušný (1 200 nitů), jak už jsme zmínili, čtečka otisků prstů pod displejem není. Je to však jen velmi drobná vada na kráse a někomu to samozřejmě takto i více vyhovuje. Jinak nemáme k displeji žádné výhrady, je maximálně povedený.

Je telefon dostatečně výkonný?

Srdcem telefonu je moderní procesor Snapdragon 732G společně s 6 GB operační paměti. Zde se můžeme krátce pozastavit nad kompromisem v podobě absence 5G modemu, což je aspekt, na kterém se výrobce letos rozhodl ušetřit. V tuto chvíli to ještě zákazníkovi moc žíly trhat nemusí, ovšem časem se ukáže, že by se na tento parametr zapomínat nemělo.

Ve výkonnostním testu AnTuTu nasbíral telefon 350 tisíc bodů. K takovému výsledku lze říci jen to, že sice na top modely ani zdaleka nemá, ale to nikoho trápit nemusí. I hráči náročnějších her mohou být v klidu, telefon si poradí bez problému s moderními tituly. Na výběr by mělo být více paměťových variant, zatím na trhu nacházíme pouze verzi s 128 GB prostoru pro uživatelská data. V případě potřeby využívání dvou SIM vám je navíc nebude blokovat paměťová karta microSD, ta má vlastní místo.

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, ještě připomeneme, že telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby. Bonusem je infračervený port. Čtečka otisků prstů v bočním tlačítku plnila svou funkci obstojně a nezaznamenali jsme žádné větší problémy s rychlostí ani přesností.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12. To znamená skládání aplikací na domovské plochy namísto do samostatného menu, minimalistický vzhled a boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim je standardem, takže jej najdete i zde.

Stejně jako u jiných modelů značky Xiaomi, i zde je problémem aplikační balast. Telefon je oproti řadě konkurentů nacpaný aplikacemi navíc, které ne každý využije. V základu zde najdete hned šest poměrně zbytečných her, klienta pro obchody Aliexpress či Amazon, sociální sítě LinkedIn či Facebook, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc než jinde, výčet zahrnuje i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.

Jaká je výdrž baterie?

Redmi Note 10 Pro si, co se baterie týče, nevede špatně. Má poměrně velký 5 020mAh akumulátor, který podporuje 33W rychlonabíjení. V balení je společně se silikonovým krytem také příslušná nabíječka. V praxi ovlivňuje výdrž baterie hlavně vyšší 120Hz obnovovací frekvence a v případě, že se vám telefon vybíjí příliš rychle, ji můžete snížit na 60 Hz.

I tak bychom označili výdrž baterie jako uspokojivou. Je to další z modelů, kterému dojde energie zhruba po dni používání, pokud jej opravdu aktivně využíváte (sociální sítě, poslech hudby atd.). Šetřivější se dostanou i na dva dny provozu či více.



Rychlost nabíjení je dobrá, 33 W už je slušná hodnota, byť se najdou i daleko rychlejší (ovšem dražší) modely. Za půl hodiny nabíjení se dostanete zhruba na 55 procent baterie, do plné kapacity potřebujete okolo 80 minut.

Jak Redmi Note 10 Pro fotí?

Fotoaparát je další aspekt, na který tento smartphone dává důraz. Hlavní senzor má vysoké 108Mpix rozlišení a světelnost f/1,9. Vedle něj je zbytek sestavy zadních fotoaparátů vcelku obyčejný, najdete zde jen 8Mpix širokoúhlý senzor (úhel záběru 118 stupňů), 5Mpix makrokamerku a 2Mpix pomocný snímač pro práci s hloubkou ostrosti. Video telefon nahrává v rozlišení až 4K při 30 snímcích za sekundu. Selfie fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.



Xiaomi zapracovalo i na softwarovém aspektu focení, nabídne celou řadu nových kreativních režimů, vylepšený noční režim a další. Hlavní fotoaparát v základu fotí v rozlišení 12 Mpix spojením devíti sousedních buněk senzoru, aby byla dosažena lepší citlivost na světlo.



Oproti dražším sourozencům jako třeba loňský Mi 10T Pro nebo současný top model Mi 11 je 108Mpix hlavní senzor u tohoto modelu přeci jen trochu přiškrcený, což je znát zejména na absenci optické stabilizace. Jinak si hlavní fotoaparát vede dobře: fotografie jsou ostré, nechybí jim slušné podání barev a nemusíte se bát ani trochu horších světelných podmínek.

Jak už to u střední třídy bývá, zbylé tři fotoaparáty tu jsou spíše do počtu. Širokoúhlý sem tam využijete a při dobrém světle dovede předvést i slušný výkon, nicméně fotografie zároveň trpí na chromatickou aberaci, horší detaily a šum. Na makrokamerku krátce po vybalení telefonu z krabičky pravděpodobně zapomenete, přitom se paradoxně docela povedla a focení makrofotografií může být zábava. Portrétní snímač je jen marketingová záležitost.

Mám si Redmi Note 10 Pro koupit?

Telefon se aktuálně teprve dostává na český trh, u vybraných prodejců jej lze zakoupit za 7 999 korun. To není na poměry střední třídy málo, kategorii mezi osmi a deseti tisíci už bychom označili spíše jako vyšší střední, kam to má tak novinka od Xiaomi jen o korunku vedle. Každopádně pokud vybíráte nějaký obvyklý mobil střední třídy, už na vás může být Redmi Note 10 Pro celkem drahý.

Na druhou stranu se dá uznat, že kdo si připlatí, ten také dostane skutečně adekvátní porci výbavy navíc. Redmi Note 10 Pro má parádní displej, obstojný fotoaparát s rekordním rozlišením na poměry jeho cenové kategorie, dobrý výkon i výdrž baterie. Kdyby takový telefon stál třeba jen o tisícovku méně, už by to byla opravdu velká paráda. A berte v potaz, že Xiaomi má slevové akce opravdu často.

Konkurence vás ovšem může pořádně zmást. Třeba Realme 8 Pro je skoro identický telefon, který se liší jen v detailech. Pod displejem má sice čtečku otisků prstů, chybí mu však 120Hz obnovovací frekvence. Baterie má menší kapacitu, ale rychleji se nabíjí. Oba telefony se prodávají za stejnou cenu. Výběr bude záležet asi spíše na preferencích každého zákazníka.

Pokud byste chtěli trochu ušetřit a trváte hlavně na 5G, pak je zajímavou volbou třeba model Xiaomi Mi 10 Lite, za osm tisíc seženete model Realme X3 SuperZoom, který nabídne fotoaparát s optickým přiblížením a také stále velice výkonný procesor Snapdragon 855+.