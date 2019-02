Nic jednoduššího už nelze vymyslet. Xiaomi má naprosté holátko

Sám výrobce novinku prezentuje jako telefon pro nenáročné či začínající uživatele. Je to první model značky s Androidem Go, tedy s upravenou zjednodušenou verzí systému, která nevyžaduje lepší hardware.

A přesně takovou výbavu novinka má. Telefon je osekaný na kost, operační paměť je jen 1 GB, uživatelská pak 8 GB. To jsou parametry jako u několik let starých nejlevnějších modelů. Jenže Redmi Go by se nemělo zadýchávat jako tyto telefony právě kvůli upravenému Androidu.

Displej je pětipalcový s tradičním poměrem stran 16:9, tedy je ze staré školy s běžnými rámečky. Ale to není překvapující, u levného telefonu nic lepšího očekávat nemůžeme. Rozlišení displeje je 1280 x 720 pixelů, tedy HD, což je také dostatečné.

Redmi Go pohání tři roky starý Snapdragon 425, což je základní čip od tradičního výrobce. Telefon má fotoaparát vpředu i vzadu: hlavní má rozlišení 8 Mpix, přední pak 5 Mpix.

Novinka od Xiaomi umí vše podstatné, zvládne datové přenosy LTE, má wi-fi, Bluetooth, GPS, prostě tradiční výbavu smartphonu. Baterie s kapacitou 3 000 mAh bude pro takto osekaný přístroj bohatě stačit. Výhodou jsou dva sloty na SIM a třetí na paměťovou kartu.

Xiaomi telefon začíná prodávat za 2 290 korun. Jestli je to moc, nebo málo, si dovolíme rozhodnout, až telefon vyzkoušíme. Papírově vypadá výbava opravdu slabě, v praxi to však může fungovat. Dodejme, že další nejlevnější model Xiaomi 6A používá procesor MediaTek a má 2 GB operační a 16 GB uživatelské paměti. Příplatek činí zhruba 400 korun. Určitě oba telefony porovnáme a vyzkoušíme, který funguje lépe.