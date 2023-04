Mohl to být nejzajímavější superlevný smartphone. Jenže tu jsou výprodeje

Xiaomi Redmi A2 je naprosto základní značkový telefon. Startovní cena 2 499 Kč je opravdu nízká, výbava tomu samozřejmě odpovídá, ale v rámci kategorie je adekvátní. Výhodou je čistý Android 12 v odlehčené verzi Go Edition, takže s menšími nároky na hardware. Což je dobrá volba, protože telefon má jen 2 GB operační a 32 GB uživatelské paměti.

Což ovšem v dané kategorii není nic neobvyklého. Je to naprosto minimalistická konfigurace, kterou Xiaomi trochu vylepšilo procesorem Mediatek Helio G36. Což samozřejmě také není žádný výkonnostní přeborník, ale rozhodně je to lepší volba než Helio A22 u loňského Xiaomi Redmi A1. Rozdíl ve výkonu je zhruba dvacetiprocentní ve prospěch nového modelu.

Nepřekvapí, že telefon má displej s rozlišení HD+, u některých smartphonů v nejnižší kategorii může být i hůř. Redmi A2 má panel s úhlopříčkou 6,52 palce. Většinu základních funkcí ve výbavě najdeme, telefon podporuje sítě LTE, má wifi, Bluetooth, příjem GPS. Zadní fotoaparát má 8Mpix snímač, přední je pětimegapixelový. Asi nejzásadnějším nedostatkem je absence čtečky otisků prstů a někomu může vadit dnes už málo vídaný microUSB konektor.

Naopak nechybí sluchátkový konektor, což je běžná výbava levných smartphonů. Baterie má obvyklou kapacitu 5 000 mAh a nabíječka poskytuje výkon 10 W. Xiaomi Redmi A2 je prostě velmi levný úplně základní smartphone. Slabý hardware vyvažuje odlehčená verze Androidu. Cenu výrobce nastavil správně, jenže musí počítat s tím, že na trhu je dost výprodejových přístrojů, které jsou buď ještě levnější a nebo nabízí něco navíc.

Začít můžeme u Motoroly E20. To je sice postarší model, ale dnes stojí od 2 000 korun. Na první pohled nevýrazný cenový odstup, ale v této cenové třídě hraje každá stokoruna roli. Motorola E20 své stáří indikuje jen Androidem 11. Jinak je výbava s novým Xiaomi srovnatelná. Naopak procesor Unisoc T606 je zhruba o 35 procent výkonnější, je zde lepší zadní fotoaparát, má čtečku otisků prstů, USB-C konektor. Mínusem je menší 4 000mAh baterie.

Za pozornost stojí i tak trochu rarita v této třídě, kterou je Tecno Spark 8 Pro za 2 300 korun. To není telefon této třídy, jen je v opravdu velkém výprodeji. Protože přístroj má FHD+ displej, diametrálně výkonnější procesor Helio G85, k tomu 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti, nebo 48Mpix fotoaparát a 33W nabíjení. Tato nabídka samozřejmě nevydrží dlouho, ale v rámci třídy je to kup roku, bez ohledu na to, že značka Tecno není v našich končinách dobře známá. Ale globálně to není žádný garážový čínský výrobce.

Za stejné peníze jako Redmi A2 koupíte i Realme C30 a C31. Výbava je podobná, ale Realme mají silnější procesory a 3 GB operační paměti. O 200 korun dražší než novinka Xiaomi je pak Motorola E30 s výrazně silnějším čipem Unisoc T700 a 48Mpix fotoaparátem. A jako posledního konkurenta můžeme zmínit předchozí Xiaomi Redmi A1 za 2 200 korun. Výbava je však slabší.