Xiaomi má další levnou novinku. Má několik příjemných překvapení

„Desítek“ z řady Redmi jsme měli letos už opravdu hromadu, ovšem v sérii Note, která zpravidla bývá lépe vybavená. Nyní nastal čas na opravdové jádro řady, a tedy i Redmi 10. Smartphone sice patří do nižší střední třídy, ve specifikacích najdete však pár zajímavých novinek.

V první řadě nedělal výrobce moc kompromisů u displeje, který je 6,5palcový typu IPS a s Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů) rozlišením. Navrch také umí i rychlou 90Hz obnovovací frekvencí, což už víceméně naznačuje, že se takové panely začínají stávat standardem u prakticky všech nových modelů. Nechybí ani průstřel displeje pro čelní fotoaparát.

Telefon pohání procesor od MediaTeku, Helio G88 s osmi jádry. Paměťové varianty jsou celkem standardní, Redmi 10 by se mělo prodávat ve verzích 4/64 GB (operační paměť/úložiště pro data), případně 4/128 nebo i 6/128 GB. Bohužel zřejmě v rámci úspor výrobce telefon nevybavil slotem pro paměťovou kartu.



Na zádech najdete hned čtyři fotoaparáty, přičemž ten hlavní si polepšil v rozlišení na 50 Mpix (světelnost f/1,8). Dále tu najdete také 8Mpix širokoúhlý senzor a také dvojici 2Mpix pomocných fotoaparátů pro pořizování makrosnímků a lepší zpracování portrétních fotek. Čelní snímač pro selfie má rozlišení 8 Mpix.

Xiaomi Redmi 10 se nemá za co stydět ani v případě baterie, která má kapacitu 5 000 mAh a podporuje 18W rychlé nabíjení a dokonce i 9W reverzní nabíjení pomocí kabelu, kdy tak telefon zároveň poslouží jako powerbanka. V balení najdete i odpovídající nabíječku.

Dále nechybí také konektorová sestava s USB-C i sluchátkovým jackem. Čtečka otisků prstů je zabudována do bočního tlačítka. Telefon nepodporuje 5G a otazník visí také na podporou NFC, výrobce ji totiž nezmiňuje.

Ceny jsou zatím pouze předběžné, pravděpodobně bez daně a cla. Základní 4/64GB verze by měla stát 179 amerických dolarů, tedy asi 3 900 korun, další paměťové varianty jsou o zhruba 500 (4/128 GB) a 1 000 korun (6/128 GB) dražší. Jak to nakonec bude s dostupností v Evropě a finálními cenami zatím nevíme. Ovšem s ohledem na lépe vybvené modely Note 10, které stojí od 4 990 Kč, by se případné ceny novinky měly pohybovat výrazněji pod touto sumou.