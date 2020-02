Jejich první smartphone byl hit, teď představili ještě levnější novinku

V létě 2018 se Xiaomi vytasilo s experimentem Pocophone F1. Byl to dostupný smartphone s maximálním možným výkonem, vystupující pod vlastní značkou. První Pocophone byl hit, Xiaomi nasadilo na telefon s výborným hardwarem (tehdejší top procesor Snapdragon 845 a 6 GB operační paměti) prakticky dumpingovou cenu, v jeho primárním odbytišti Indii se prodával za v přepočtu

6 700 korun. Na českém trhu stál 9 500 korun, což byla stále výborná cena za to, co nabízel.

Xiaomi si dalo se značkou Pocophone na chvíli pauzu a po více jak roce a půl představilo další model této přidružené značky, kterou v pojmenování zkrátilo na Poco. Novinka nese název Poco X2 a ačkoliv jde opět o výborně vybavený smartphone, tentokrát láká spíše na sadu prémiových vlastností než na hrubý výkon. Je ještě výrazně levnější než model F1. Podotýkáme, že ačkoliv se Poco snaží tvářit se nezávisle (podobně jako Honor a Huawei), Poco X2 je v podstatě jen lehce obměněným modelem Redmi K30 pro globální trh.

Ačkoliv byl tedy model F1 ve své době výkonná bestie, Poco X2 už je skromnější a pohání jej procesor vyšší střední třídy Snapdragon 730G. Dostupné jsou tři paměťové verze: 6/64 GB, 6/128 GB a 8/258 GB. Paměť se dá dále rozšířit kartou microSD. Poco X2 sebejistě cílí na hráče, výkonu bude mít i přes absenci nejlepší čipové řady dost. Nad rámec toho disponuje systémem vodního chlazení.

Lákavým aspektem výbavy je 6,67palcový displej, který sice svým IPS panelem společně s FullHD+ rozlišením (1 800 x 2 400 pixelů) na první pohled tak nezaujme, ovšem podstatným aspektem je jeho 120Hz obnovovací frekvence a malý průstřel v pravém horním rohu pro hned dva přední fotoaparáty (jako u loňského modelu S10+). Čtečku otisků prstů ovšem nehledejte v displeji, je umístěna na boku telefonu.

120Hz displeje jsou prvek, který dorazí letos v plné síle zejména do prémiových smartphonů (například nových samsungů). Jde o příjemnou novinku, pohyb a animace v prostředí telefonu ze zdají plynulejší a svižnější. Tato vlastnost však bývá spojována zejména s herními monitory a televizemi, ovšem mobilní hráči zatím ještě ostrouhají, neboť většina současných her je omezena na 60 snímků za sekundu, což je vhodné pro současné 60Hz panely. Do budoucna při případném uvolnění tohoto omezení bude 120Hz panel výhodou.



Je už vcelku obvyklé, že se výrobci snaží umístit na záda telefonu co nejvíce fotoaparátů a čtveřice senzorů u tohoto modelu tak nepůsobí nijak výjimečně. Hlavní fotoaparát má rozlišení 64 MPix (f/1,89), dále zde najdete 8MPix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů a dvojice 2MPix senzorů pro focení makrosnímků a lepší práci s hloubkou ostrosti. Přední dvojice fotoaparátů má rozlišení 20 a 2 MPix.

Velmi slušná je i kapacita baterie s 4 500 mAh s podporou 27W rychlého nabíjení. Samozřejmostí je konektor USB-C a nezapomnělo se ani na sluchátkový jack. V oficiálních specifikacích však není ani slovo o NFC, jeho absence bude další slabinou ve výbavě. Operační systém Android verze 10 je opatřen grafickou nadstavbou společnou pro všechny telefony Xiaomi, MIUI 11.



Telefon výrobce nabízí ve třech barevných provedeních: červené, fialové a modré. Na informace ohledně dostupnosti a ceny na českém trhu zatím čekáme, ovšem na domácím indickém trhu nasadil následující ceny: