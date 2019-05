Výřez displeje dráždí výrobce. Vymýšlí, jak udělat telefon ošklivější

Xiaomi v tom ovšem není první, výřez v displeji řeší kde kdo a vysunutí výřezu mimo tělo telefonu už vymyslelo čínské ZTE. To ho však vystrčilo na horní bok přístroje. Výsledek je ovšem stejný, vznikne nevzhledný přístroj.

Mnohým se to může zdát bláznivé, ovšem při snaze výrobců obejít výřez v displeji to pravděpodobně bude nejzávažnější technický problém smartphonů současné doby. Tedy po skládacím telefonu a ohebném displeji, což je ovšem zatím stále jen okrajový segment trhu. Výřezy řeší všichni v podstatě u všech modelů.

Důvod je prostý, není kam dát přední kameru. Ta sice může být pro mnoho zákazníků bezvýznamná, pro mnohem větší skupinu je však nepostradatelná. Ať už jako odemykač telefonu nebo především jako zvěčňovač selfíček. A bez selfíček by sociální sítě vypadaly úplně jinak.

Místo na kameru chybí kvůli zvětšování displejů a zmenšování rámečků. To dnes zvládne už každý výrobce a stejnou konstrukci mají už i nejlevnější telefony. Výhodou je, že se do menšího těla vejde větší displej. A to je věc, která pravděpodobně vyhovuje většině zákazníků.

Někteří výrobci problém řeší pomocí tradičního výřezu, s tím jako první přišel iPhone XS. Modernější podobu představuje malý kapkovitý výřez, který jako první přinesl neúspěšný smartphone Essential, jenž paradoxně přišel na trh ještě před iPhonem.

Nejvyšší úrovní výřezů jsou průstřely displeje, které však má jen omezený počet telefonů. Je to technologicky nejkomplikovanější. V některých případech výrobci chtějí zachovat displej bez výřezů, a pak vymýšlí různé vysouvací kamerky nebo celé části telefonu. Třeba Samsung A80 má vysouvací část, v které se do selfie kamerky překlopí hlavní zadní fotoaparát. A na trhu jsou i další mechanicky složitá řešení.



Patent Xiaomi je v tomto směru v podstatě jednoduché řešení, prostě telefonu na horní hraně vyroste hrb a do něj se schovají potřebné senzory a kamery. Jako by se výřez zrcadlově překlopil z displeje nad telefon. Nevypadá to hezky a je otázkou, zda by to zákazníci přijali. Řešení ZTE je velmi podobné, jen se telefon vyboulí na boku.