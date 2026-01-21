Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus

Ondřej Martinů
Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší střední třídy. Proto je důležité se v novinkách vyznat, abyste sáhli po tom správném modelu.
Část 1/4

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro+ 5G

Levnější nabídka od Xiaomi už celkem pravidelně přichází na trh hned z kraje roku a ani letos tomu není jinak. A ačkoliv leckomu uvedení celé série nových modelů nemusí připadat tak zásadní, věřte, že právě tyto novinky od značky Xiaomi pak budou v průběhu roku hrát klíčovou roli v různých sezonních slevách. Jednu takovou přitom obdržely hned na začátku, ale o tom více až v závěru textu.

Xiaomi složení letošní série nijak neměnilo v porovnání s několika generacemi předchůdců. Nová pětice se tedy skládá z modelů Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G a Redmi Note 15 Pro+ 5G. A pokud vám už v tuto chvíli dává trochu problém vyznat se v tom, jaký telefon by měl být pro vás tím pravým, přinášíme vám celkový přehled novinek.

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro+ 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro 5G
70 fotografií

Zatímco loni byla velkou novinkou pro všechny modely přítomnost umělé inteligence, letos se Xiaomi chlubí SGS certifikací odolnosti proti poškození pádem, přítomností Xiaomi Offline Communication u Pro modelů a nakonec také nové typy Si/C akumulátorů, které značně prodlužují výdrž na jedno nabití.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Vivo X300 Pro

Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...

Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note...

Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...

21. ledna 2026

Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

20. ledna 2026,  aktualizováno  12:12

Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

Ilustrační snímek

Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...

20. ledna 2026  7:02

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

19. ledna 2026

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...

18. ledna 2026

Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo

Premium
ilustrační snímek

Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...

18. ledna 2026

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

17. ledna 2026

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

16. ledna 2026

Fritéza zdarma. Stačí si koupit nové Xiaomi a napsat na něj recenzi

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok. Start...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Vivo X300 Pro

Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...

15. ledna 2026

K nejlepšímu displeji přidali i dobrou výbavu. Evropa tentokrát neostrouhá

TCL Nxtpaper 70 Pro

Čínská značka TCL představila v USA na veletrhu CES svůj nový smartphone s parádním Nxtpaper displejem, který přináší skvělou čitelnost a komfort za všech podmínek. Nový model dostal solidní výbavu a...

14. ledna 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.