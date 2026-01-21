Levnější nabídka od Xiaomi už celkem pravidelně přichází na trh hned z kraje roku a ani letos tomu není jinak. A ačkoliv leckomu uvedení celé série nových modelů nemusí připadat tak zásadní, věřte, že právě tyto novinky od značky Xiaomi pak budou v průběhu roku hrát klíčovou roli v různých sezonních slevách. Jednu takovou přitom obdržely hned na začátku, ale o tom více až v závěru textu.
Xiaomi složení letošní série nijak neměnilo v porovnání s několika generacemi předchůdců. Nová pětice se tedy skládá z modelů Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G a Redmi Note 15 Pro+ 5G. A pokud vám už v tuto chvíli dává trochu problém vyznat se v tom, jaký telefon by měl být pro vás tím pravým, přinášíme vám celkový přehled novinek.
Zatímco loni byla velkou novinkou pro všechny modely přítomnost umělé inteligence, letos se Xiaomi chlubí SGS certifikací odolnosti proti poškození pádem, přítomností Xiaomi Offline Communication u Pro modelů a nakonec také nové typy Si/C akumulátorů, které značně prodlužují výdrž na jedno nabití.