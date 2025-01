Vybere si každý. Je tu nová smršť novinek od Xiaomi

Letošní leden není výjimkou, co se významných přírůstků do smartphonových rodin týče. Zatímco jiní výrobci však odhalují své top modely, tak Xiaomi má lednový termín vyhrazen pro novinky série Redmi Note, která obsahuje modely střední a vyšší střední třídy. Xiaomi pečlivě pokrylo jednotlivé cenové stupínky tak, aby přilákalo co možná nejvíc zájemců.

I letos je sestava novinek opravdu rozmanitá. Nová pětice koresponduje s loňskými „třináctkami“, je tedy složená z modelů Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G a Redmi Note 14 Pro+ 5G. Ačkoli nás Xiaomi už trochu cvičí v rozpoznávání toho, který model patří do jaké kategorie, pro laiky nejspíš bude výběr novinek pořád trochu nepřehledný.

Pro všechny modely nově platí, že disponují sadou nástrojů umělé inteligence, například pro úpravu fotografií, vyhledávání informací (Circle to Search) nebo zde najdete chytrého asistenta Gemini. Letošní řada Redmi Note 14 je také výjimečná tím, že si výrobce vybral za místo konání premiéry Česko (konkrétně pražský Karlín) a my jsme se na konferenci samozřejmě přišli podívat.

Xiaomi Redmi Note 14 a Note 14 5G

Modely Note 14 a 14 5G sice nejsou zcela identické, ovšem designově jsou si i tak hodně podobné. Model s 5G má zaoblené boky zad, kdežto 4G verze má plochá záda. Zásadní rozdíl vyčtete pak už přímo z názvu, který je uveden i na samotném telefonu. Telefony tak v podstatě rozděluje jedna hlavní věc: 5G procesor. Zatímco model Redmi Note 14 má ve výbavě čip MediaTek Helio G99 Ultra, 5G varianta je osazena čipem Dimensity 7025 Ultra. Model Redmi Note 14 stále zakoupíte i v nižší 6/128 GB paměťové verzi (dostupná je však také konfigurace 8/256 GB), zatímco 5G model má pouze 8/256 GB variantu.

Xiaomi Redmi Note 14

Ve zbytku specifikací jsou si letošní novinky oproti těm loňským méně podobné. Neplatí to ovšem u displejů, které jsou v obou případech 6,67" AMOLED panely s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Model Redmi Note 14 má ovšem vyšší maximální jas – až 2 100 nitů, zatímco 5G verze si vystačí s maximálními 1 800 nity. To je pořád víc než dost. Oba modely se letos dočkaly krycího skla Gorilla Glass 5.

Selfie kamerky v průstřelech jsou 16Mpix, další novinkou oproti předchozí řadě je fakt, že i nejlevnější model Redmi Note 14 už má zabudovanou čtečku otisků prstů v displeji. Levnější model Redmi Note 14 si zachoval stupeň krytí IP54, tedy odolnost proti větším částečkám prachu a pocákání vodou, dražší Redmi Note 14 5G už má plnou odolnost proti prachu s certifikací IP64.

Specifikace zadních fotoaparátů jsou trochu odlišné. Oba modely mají hlavní 108Mpix senzor se světelností f/1,75, ovšem levnějšímu modelu chybí optická stabilizace, dočkal se jí až ten dražší. Redmi Note 14 zcela opustilo plnohodnotný sekundární snímač pro širokoúhlé záběry a má jen dvě 2Mpix pomocné kamerky. Širokoúhlého senzoru s 8Mpix rozlišením se nicméně dočkáte aspoň u modelu Redmi Note 14 5G, ten pak také doplňuje nadbytečný 2Mpix senzor.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Po stránce baterie jsou tu také nově rozdíly. Redmi Note 14 je osazen akumulátorem s kapacitou 5 500mAh a 33W nabíjením. Redmi Note 14 5G má sice menší 5 110mAh akumulátor, zato rychlejší 45W nabíjení. Konektorová sestava čítá USB-C i sluchátkový jack a nechybí podpora NFC či infračervený port jako náhrada za dálkové ovládání.

Model Redmi Note 14 5G zakoupíte ve třech barevných provedeních: Midnight Black (černá), Lavender Purple (fialová) a Coral Green (zelená). K dispozici je pouze 8/256GB varianta za cenu 6 999 Kč. Pokud si telefon koupíte v období od 21. ledna do 4. února, bude cena činit pouze 5 999 Kč.

Model Redmi Note 14 zakoupíte rovnou ve čtyřech barvách: Midnight Black (černá), Lime Green (zelená), Ocean Blue (modrá) a Mist Purple (fialová). V případě 6/128GB varianty cena činí 4 599 Kč, u 8/256GB pak 5 299 Kč. I tady však můžete telefon pořídit výhodněji, pokud jej objednáte v období 22. ledna až 4. února 2024. V takovém případě vyjde na 4 299 Kč, respektive 4 999 Kč u vyšší paměťové verze.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro, Pro 5G, Pro+ 5G

Další partou podobných modelů jsou pak tři Pro verze. Nabídka začíná u 4G verze s 8/256 GB pamětí a končí u nejlépe vybavené varianty Pro+ 5G s na danou cenovou kategorii celkem stále působivou 12/512GB konfigurací. Opět je hlavním rozdílem mezi jednotlivými modely především použitý čip, najde se však i několik dalších.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

U modelu Redmi Note 14 Pro je srdcem telefonu čip Helio G100 Ultra, což je v podstatě ten nejvýkonnější 4G čip od MediaTeku. Paměťová konfigurace je pouze jedna, a to 8/256 GB. Následují pak dvě varianty s 5G čipy, tou levnější je model Redmi Note 14 Pro 5G s procesorem Dimensity 7300 Ultra a nejlepší pak verze Pro+ 5G, kde najdete Snapdragon 7s Gen 3. Obě mají paměťové konfigurace 8/256 GB, ovšem model Pro+ 5G pak ještě můžete sehnat také ve vyšší 12/512GB verzi.

Displeje jsou víceméně pořád stejné. I tady dostanete ve všech případech 6,67" AMOLED panely a 120Hz obnovovací frekvenci, rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů má i tentokrát jen model 14 Pro, sourozenci 14 Pro 5G a Pro+ 5G nabídnou trochu jemnějších 1 220 × 2 712 pixelů. Všechny modely mají čtečku otisků prstů v obrazovce a 20Mpix kamerku pro selfie fotky u modelů Pro+ a Pro 5G a 32Mpix u modelu Pro.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Obrazovka levnější verze (14 Pro) dosahuje maximální svítivosti 1 800 nitů a kryje ji sklo Gorilla Glass Victus 2, varianty 14 Pro 5G a 14 Pro+ 5G pak nabídnou dokonce až 3 000 nitů svítivosti a také kvalitní tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2. Všem modelům ze série Pro nevadí prach, levnější Pro můžete vodou jen pocákat (IP64), dražší dvojici pak můžete dokonce ponořit do vody (IP68).

Ve výbavě dále najdete USB-C konektor a u modelu Note 14 Pro také sluchátkový jack, modely Note 14 Pro 5G a Pro+ 5G ho už vynechaly. U modelů Pro 5G a Pro+ 5G pak je hezkým bonusem ve výbavě také integrovaná eSIM.

Po stránce fotoaparátů je i letos absolutní shoda. Hlavní fotoaparát na zádech u všech tří modelů má vysoké 200Mpix rozlišení, světelnost f/1,65 a optickou stabilizaci. Dále je přítomný také už o něco obvyklejší 8Mpix širokoúhlý fotoaparát či 2Mpix kamerka na makrosnímky.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

U baterie jsou mezi Pro modely dva rozdíly. Ten nejlevnější má paradoxně nejlepší kapacitu akumulátoru (5 500 mAh) a 45W rychlé nabíjení. Dvojice dražších modelů má nižší kapacitu (5 110 mAh) a model Pro 5G si pak také musí vystačit s 45W technologií, nejlepší Pro+ 5G se však opět dočkal superrychlé 120W technologie.

Telefon Redmi Note 14 Pro+ 5G seženete v barvách Midnight Black (černá), Frost Blue (modrá) a Lavender Purple (fialová). V nabídce prodejců budou dvě paměťové verze: 8/256 GB za 10 999 Kč a 12/512 GB za 12 499 Kč. Stejně jako v případě levnějších modelů můžete ušetřit: v období od 21. ledna do 9. února platí zaváděcí cena 9 999 Kč, potažmo 11 299 Kč.

Redmi Note 14 Pro 5G najdete v barvách Midnight Black (černá), Coral Green (zelená) a Lavender Purple (fialová) v jedné paměťové konfiguraci (8/256 GB) za 8 999 Kč. Pokud si s objednávkou pospíšíte, do 9. února vyjde na 7 999 Kč. A nakonec Redmi Note 14 Pro bude k mání v barvách Midnight Black (černá), Aurora Purple (fialová) a Ocean Blue (modrá) v konfiguraci 8/256 GB za cenu 6 999 Kč. Když budete rychlí (do 9. února), bude stát jen 6 299 Kč.