Xiaomi ukázalo nástupce populární řady. Vypadá to na další hit

Model Mi A1 nastartoval popularitu této vcelku unikátní řady, když nabídl čistý operační systém Android společně s výborným poměrem ceny a výkonu. Jako bonus měl tehdy fotoaparát s dvojnásobným optickým přiblížením, které se do té doby dalo najít pouze u prémiových modelů. Modely Mi A2 a A2 Lite pak na úspěch navázaly v podobném stylu a opět zabodovaly s pojetím „za málo peněz hodně muziky“.

Letošní Mi A3 (který je zatím sám, nemá Lite ano Pro verzi) se vydává stejnou cestou, opět je to smartphone zařazený do programu Android One s nízkou cenou, přitom však slušnou výbavou. Jeho 6,1palcový OLED displej s kapkovitým výřezem zní sice zajímavě, rozlišení 720 x 1 560 pixelů tento dojem zase trochu sráží. Bohatě to vyvažuje fakt, že v displeji najdete i čtečku otisků prstů.



Telefon pohání procesor Snapdragon 665, operační paměť je 4 GB a datové úložiště má kapacity 64 nebo 128 GB. O další rozšíření se postará paměťová karta. Ve výbavě nechybí ani sluchátkový jack nebo moderní USB-C konektor.

Trendy prvkem výbavy je také 48MPix zadní fotoaparát, který ovšem začíná být trochu standardem i ve střední třídě a ve výsledku se stejně spíše používá ke spojení sousedních pixelů pro lepší citlivost v rozlišení 12 MPix. Nechybí ani 8MPix širokoúhlý snímač (úhel záběru 118 stupňů) a 2MPix fotoaparát pro lepší práci s hloubkou ostrosti. Přední selfie kamerka má rozlišení 32 MPix.

Zájemce jistě nadchne i fakt, že telefon má baterii s kapacitou 4 030 mAh, která podporuje i 18W rychlonabíjení. Musíte si však obstarat vlastní rychlejší nabíječku, ta v balení údajně zvládne pouze 10W.

Telefon bude k dostání ve třech barvách: černé, bílé a modré. Jeho dostupnost ani cena v Česku ještě nebyla oznámena, v Evropě má však stanovenou cenu 250 eur, tedy v přepočtu asi 6 400 korun. Model už sice zařazují do nabídky někteří neoficiální dovozci, doporučujeme však počkat na oficiální distribuci. Pokud se v tuzemsku nebude nakonec prodávat s vyšší přirážkou, možná má Xaiomi v kapse další smartphonový hit.