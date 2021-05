Novým vládcem fotomobilů je Xiaomi. Špičkový stroj je výborně vyvážený

Trochu se zdá, že boj na poli fotomobilů mírně polevil, i když se celkově kvalita fotoaparátů ve smartphonech zlepšuje, dění na čele žebříčku DxO Mark, který je jedním z jednoduchých ukazatelů pro porovnání schopností foťáků, se v posledních měsících docela zklidnilo. Ale to může být jen pověstný klid před bouří.

Jako první se do „boření“ stávajícího žebříčku pustilo Xiaomi s novinkou Mi 11 Ultra. Telefon si v testu připsal 143 body, což je o 4 více než dosavadní premiant, Huawei Mate 40 Pro+ a o sedm víc než u nás známý Mate 40 Pro. To vypadá na poměrně solidní výkon, obzvlášť když víme, že další letošní špičkový fotomobil, Samsung Galaxy S21 Ultra, si v testu nevedl zrovna nejlépe a se 121 (a 123 ve verzi se Snapdragonem) body skončil dokonce za loňským S20 Ultra. Nové Xiaomi je tak prvním letošním špičkovým fotomobilem, který v testu DxO Mark uspěl.

Špička žebříčku fotomobilů DxO Mark 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Google Pixel 5

119 – Apple iPhone 11

119 – Xiaomi Mi 10T Pro 5G

118 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+*

117 – Motorola Edge+

117 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon)

117 – Samsung Galaxy Note 10+*

116 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G*

116 – Samsung Galaxy S10 5G*

116 – Huawei P30 Pro*

115 – Samsung Galaxy S20 FE (Exynos)

115 – Oppo Reno 10x Zoom

115 – Asus Zenfone 7 Pro*

114 – Vivo X51 5G

114 – OnePlus 7T Pro*

114 – OnePlus 7 Pro*

113 – Google Pixel 4

113 – Honor 20 Pro*

113 – Samsung Galaxy S10+*

112 – Sony Xperia 1 II

112 – Huawei P40

112 – Huawei Mate 20 Pro*

111 – OnePlus 8T

111 – Sony Xperia 5 II

111 – Google Pixel 4a

111 – Huawei Mate 20X*

110 – LG Wing

110 – Xiaomi Mi 9*

109 – Samsung Galaxy Z Fold 2

109 – Huawei P20 Pro*

111 – Oppo Reno4 Pro 5G

108 – OnePlus Nord

* telefony označené hvězdičkou mají skóre ještě podle staré metodiky (toto skóre je obvykle nižší než podle nové)

Ovšem do boje se samozřejmě chystají další přístroje: na trh by se snad již brzy měl dostat třeba smartphone Vivo X60 Pro+, jehož loňský předchůdce si také vedl velmi dobře, své novinky by brzy měl představit i Huawei a za pozornost jistě stojí nedávno představená inovace u fotoaparátu špičkových Sony Xperia 1 III a 5 III (ty přijdou na trh asi až během léta). A další fotomobily na sebe nenechají dlouho čekat, takže nové Xiaomi bude jistě pod palbou.

To nic nemění na tom, že foťák nového Mi 11 Ultra je skutečně špičkový. Telefon za to vděčí sestavě tří fotoaparátů, které všechny disponují vysokým rozlišením a zároveň mají relativně velké pixely. Hlavní snímač Mi 11 Ultra má totiž 50 megapixelů, ovšem pixely o hraně 1,4 mikrometru, výsledkem je třikrát větší plocha pixelu než u 108megapixelového snímače Samsungu Galaxy S21 Ultra. Mimochodem, onen 50megapixelový čip pochází právě od Samsungu a je doposud největším snímačem, jaký byl v mobilu kdy použit.

Již nějakou dobu používají špičkové smartphony takzvané spojování pixelů, které z těchto malých udělají „virtuální“ větší pixel – Samsung takto spojuje devět pixelů do jednoho, Xiaomi spojí do jednoho čtyři pixely ze svého snímače.



Celkem tedy Xiaomi na jeden pixel výsledného snímku (v obou případech telefony v režimu binningu vytváří 12megapixelové fotky) má Xiaomi k dispozici data z větší plochy a z menšího počtu pixelů, což snižuje množství šumu (Samsung to musí dohánět „statistickým“ přepočtem z toho většího množství pixelů). Dále má Mi 11 Ultra dva 48megapixelové snímače, širokoúhlý objektiv i pětinásobný zoom ukrývají shodný čip s velikostí pixelu 0,8 mikrometru.

V konkrétní řeči čísel nového hodnocení DxO Mark pak tento hardware přináší již zmíněné 143 celkové body a k tomu skóre 148 bodů v oblasti samotného fotografování, 100 bodů za zoom a 117 u videa. Ve všech případech jde o jedny z nejlepších výkonů v hodnocení DxO Mark, což naznačuje, že foťák Mi 11 Ultra je vyvážený a bez větších slabin. Ale třeba u zoomu získal předchůdce Mi 10 Ultra 101 bod, což ukazuje, že návrat zpět k jednomu zoomovému objektivu namísto dvou s rozdílnou ohniskovou vzdáleností má určitý dopad – v praxi to ale uživatelům asi vadit nemusí.

Zároveň je to důkaz toho, že v určitých disciplínách není foťák Mi 11 Ultra neporazitelný. Platí to i pro jednotlivé kategorie u focení. Jenže třeba ztráta u expozice, barev, ostření a kresby na doposud nejlepší Huawei v žebříčku je vždy jen několikabodová, ovšem v případě šumu a hlavně náhledu snímku při fotografování je náskok Xiaomi výraznější.

To ovšem také ukazuje určitou slabinu hodnocení DxO Mark: skóre je velmi komplexní a zahrnutí náhledu snímku při focení je sice zajímavá položka, která pomůže fotografům určit, zda fotí to, co chtějí a jak chtějí, na druhou stranu na kvalitu snímku to má jen druhotný vliv (pokud v hledáčku vidíte kvalitní náhled, máte lepší představu o výsledku a můžete třeba upravit kompozici nebo parametry). Ve výsledku tak tedy u snímků z hlavního foťáku neplatí, že by měly být nutně kvalitnější než ty ze špičkového huaweie nebo jiných soupeřů, rozdíly jsou velmi malé a někdy jdou na vrub disciplín, které pro uživatele nemusejí být příliš důležité.

S novým modelem se Xiaomi také pěkně zabydlelo v top 10 žebříčku DxO Mark. V nejlepší desítce má tři modely (na vrcholu Mi 11 Ultra, čtvrtý Mi 10 Ultra a devátý Mi 10 Pro). Tři smartphony má v první desítce už jen Huawei, a to jsou druhý a třetí Mate 40 Pro a 40 Pro+ v podstatě stejné modely (P40 Pro je pátý). Apple má v desítce dva zástupce aktuální řady iPhone 12 (Pro a Pro Max), sestavu doplňují po jednom Vivo a Oppo.