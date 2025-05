Model Civi 5 Pro představilo čínské Xiaomi oficiálně 22. května na 15. výroční strategické konferenci o nových produktech. Štíhlý (7,45 mm) a lehký (184 gramy) smartphone disponuje solidními parametry. Jeho srdcem je moderní čip Snapdragon 8s Gen 4, operační paměť nabídne 12 a 16 GB. Uživateli je v závislosti na paměťové verzi k dispozici 256, nebo 512 GB úložného místa. Na pocitu prémiovosti přidává kovový rám.

Hlavní fotoaparát obsahuje tři snímače: 50Mpix opticky stabilizovaný hlavní s optikou Leica a světelností f/1,6, 50Mpix 2,5× přiblížený teleobjektiv se světelností f/2 a 12Mpix širokoúhlý s úhlem záběru 120˚. Rozlišení 50 Mpix má pak i v pilulkovitém průstřelu displeje umístěná selfie kamera s clonou f/2.

Do všech čtyř stran zakřivený AMOLED displej s minimálními rámečky (1,6 mm) a rozlišením 1 236 × 2 750 pixelů má úhlopříčku 6,55" a 120Hz obnovovací frekvenci. Jeho maximální jas dosahuje 3 200 nitů. Pod displejem se nachází optická čtečka otisků prstů.

Křemíkovo-uhlíková baterie disponuje kapacitou 6 000 mAh a podporuje rychlé 67W nabíjení. Telefon běží na operačním systému Android 15 s grafickou nadstavbou HyperOS 2. Xiaomi Civi 5 Pro je k dispozici v pěti barvách: šedé, růžové, fialové, bílé a hnědé. Ta posledně zmíněná nad ostatními vyniká.

Oficiálně nese označení Iced Americano, a to ne náhodně. Nejde tu totiž jen o kreativní pojmenování odkazující na kávový odstín tohoto provedení. Záda totiž v tomto případě pokrývá veganská kůže s jemnou texturou podobnou slupce exotického liči, do níž Xiaomi přidalo přírodní kávovou sedlinu.

To telefonu, který je v tomto provedení o tři gramy lehčí než ostatní barevné varianty (181 vs. 184 g), ovšem zároveň mírně přibral v pase (7,65 vs. 7,45 mm), dodává jemné aroma čerstvě uvařené kávy. Zabarvení zadního panelu přizpůsobilo Xiaomi i kovový rám telefonu, který je v tomto provedení světle zlatý.

Xiaomi ovšem dodává, že kávové aroma časem přirozeně vyprchá. Doba, po níž jej uživatel ucítí, se bude lišit v závislosti na podmínkách, v nichž bude telefon používán. Tedy například na teplotě či vlhkosti vzduchu.

Cena modelu Civi 5 Pro na domácím čínském trhu začíná na částce 2 999 čínských jüanů, tedy v přepočtu na zhruba 9 100 Kč bez daně. Vrcholné provedení 16/512 GB je pak o dalších 600 jüanů (zhruba 1 800 Kč) dražší. Ovšem stejně jako u předchozích generací modelové řady Civi nelze ani tentokrát předpokládat, že by se novinka podívala na globální trhy. Přitom po kávě jemně vonící smartphone by si jistě i jinde na světě našel své příznivce.