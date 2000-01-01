Zdálky jsme se nechali nachytat, když jsme ho vzali do ruky, tak nám už bylo jasné, že toto není iPhone Duo. Ale ta podobnost je opravdu velká. Kdo od koho opisoval, je asi zjevné, pikantní však je, že originál se světu představil o chvíli později.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zpředu se to poznává obtížně, zadní strana je jasnější. Fotomodul je trochu jiný a dole je nápis, který definitivně odkazuje na úplně jinou značku než Apple.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
To, že si jsou dnes smartphony podobné, je jasné každému, kdo nesedí od devadesátých let na samotce ve vězení. Platí to pro obyčejné modely i pro skládačky. Letos však nastala změna a jedna odnož skládaček se vydala trochu jinou cestou: mají jiný poměr stran. Zde Xiaomi, iPhone a Samsung.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Podobnými rozměry a proporcemi se mohou aktuálně pochlubit Xiaomi 18 Fold, iPhone Duo, Samsung Z Fold 8 a Huawei Pura Max. Poslední z nich má skoro půl roku náskok a má i ideového předchůdce. A stejně jako Samsung i svébytný design. Ale Xiaomi a iPhone (zde na fotce) vypadají skoro stejně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stejné jsou i proporce, rozměry se liší minimálně. Xiaomi je oproti iPhonu o fous nižší a je i o dvě desetiny milimetru tenčí (v zavřené, stavu). To jsou rozdíly, které se obtížně rozeznají i když budete telefony držet v ruce. Až rozdíl v hmotnosti pocítit jde, Xiaomi je lehčí (219 proti 254 gramům).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tu zásadní podobnost však dělá zahnutí vnějších hran telefonu. To je významný designový prvek iPhonu Duo a jiné telefony to nemají. Až na Xiaomi.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kdo koho tedy okopíroval? Když se podíváme na datum premiéry, tak Xiaomi předběhlo Apple v podstatě jen o desítky hodin. Ale design Dua byl znám už o rok dříve. Tedy veřejně, neveřejně to mohlo být ještě dřív.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nikoliv stejný, ale velmi podobný je i tvar fotomodulu. Což tedy v tomto případě platí i pro Huawei, naopak Samsung Z Fold 8 má tento prvek úplně jinak. Samsung má i jinak tvarované tělo, je o něco vyšší a užší.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 18 Fold je hezký telefon, dobře zpracovaný, ale design není originální. Otázkou však je, jestli to zákazníkům bude vadit. Spíš nikoliv, ale o tom až za chvíli.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jedním z předností telefonu je sestava fotoaparátu. Oproti iPhonu Duo a Samsungu Z Fold 8 má totiž Xiaomi tři snímače. Má tak i teleobjektiv. Tím oba konkurenti nedisponují.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač má rozlišení 200 Mpix, teleobjektiv a širokoúhlý snímač mají rozlišení 50 Mpix. Jak je obvyklé, tak hlavní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci. „Dlouhé sklo“ pak má trojnásobné optické přiblížení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Přední selfie kamerka je jedním z poznávacích znaků, jak odlišit Xiaomi od iPhonu. Xiaomi 18 Fold má kamerku uprostřed displeje, iPhone Duo v pravém horním rohu. Rozlišení snímače je 16 Mpix, což pak plat i pro druhou selfie kamerku v hlavním velkém displeji.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jestliže u fotoaparátu má Xiaomi nad iPhonem papírově navrch, tak u displejů ztrácí. Úhlopříčka hlavního je sice skoro stejná 7,58 vs 7,60 palce, ale Apple použil výrazně jemnější panel.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Rozlišení u Xiaomi je 2 364 × 1 672 pixelů proti 1 878 × 2 670 pixelům u iPhonu. V jemnosti to pak je 382 bodů na palec u Xiaomi a 430 bodů na palec u iPhonu Duo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Rýha v ohybu je u Xiaomi patrnější, u nového iPhonu není vidět vůbec, po čase pak velmi málo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone pak boduje matným zobrazením. Xiaomi má hlavní displej konvenční lesklý.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U vnějšího displeje je to stejné. Tedy skoro stejná úhlopříčka: 5,38 vs 5,4 palce, ale nižší rozlišení u Xiaomi. Čínská značka má vyšší maximální jas a to až 4 000 nitů, iPhone Duo nabídne lokálně maximálně 3 000 nitů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je výborné, s tím dnes žádný přední výrobce problémy nemá. Ani není známá nějaká kauza jako u iPhonu, kde vadná součástka kloubu způsobovala poškození displeje.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pikantní je čip, který Xiaomi použilo. Je to totiž zcela nový vlastní procesor XRing O3. Paměťových verzí je několik od 12+256 GB až po 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi je s novým modelem opatrné a nabízí ho jen domácím zákazníkům. A to nikterak levně, kruté ceny pamětí dopadly už i na domácí čínský trh. Základní specifikace na tamním trhu vyjde v přepočtu na necelých 37 000 korun, vrcholná pak až na necelých 51 000 Kč.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie má kapacitu 6 000 mAh a je to článek Si/C. Drátové nabíjení má výkon 67 W, bezdrátové pak 50 W.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jenže to není vůbec špatné, když telefon srovnáme s iPhonem Duo. Aby to bylo férové, použijeme ceny v Číně. A tak platí, že kde cena Xiaomi 18 Fold končí, tak ceny iPhonu Duo začínají.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz