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Reakcí na chystaný ohebný model Applu je hned několik. Tou nejčerstvější ještě těsně před odhalením ohebného iPhonu je Xiaomi 18 Fold. Novinku jsme si mohli prohlédnout na veletrhu IFA v Berlíně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Je to kategorie zařízení, se kterou se najednou roztrhl pytel. Dosud byly ohebné telefony především ve dvou typech: „foldy“, které měly protáhlou vnější obrazovku a téměř čtvercovou vnitřní, a „flipy“, tedy klasická véčka s tělem běžnějšího smartphonu ohnutého v půli.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Apple však plánuje ohebný „fold“ s výrazně odlišným poměrem stran vnějšího i vnitřního displeje, kdy ten vnější bude širší a ten vnitřní pak v poměru stran 4:3. A konkurence musí reagovat.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Několik takových modelů už stihly vyrobit značky Huawei, Samsung a nyní, těsně před odhalením tohoto iPhonu, i Xiaomi. Zařízení má na čínském trhu oficiální premiéru v pondělí 7. září, tedy pouhé dva dny před konkurencí od Applu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jenže Xiaomi trochu předběhlo samo sebe a telefon už během minulého týdne vystavovalo i na veletrhu IFA v Berlíně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bohužel vzhledem k tomu, že akce v Berlíně se primárně věnovala chytré domácnosti a zařízení čekalo na oficiální odhalení na domácím trhu, bylo celou dobu za plexisklem a nedostali jsme jej do ruky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nemůžeme tedy říci, jak dobře padne do ruky, jak je těžké, jak solidně působí jeho ohebný pant apod.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi jej ještě krátce ukázalo na pódiu během tiskové konference, ale jinak byl po celou dobu střežený ochrannou vrstvou skla.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 18 Fold každopádně na první pohled zaujme zářivou červenou barvou, což má být možná narážka na novou spekulovanou barvu běžných iPhonů. Tou má být právě také červená, byť ve tmavším odstínu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vidět jsou také poměrně výrazně zakulacené rohy zařízení. To má být další z prvků, se kterým bude zřejmě pracovat i chystaný ohebný iPhone.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
O novince víme to, že vnější displej má úhlopříčku 5,83 palce a vnitřní pak 7,58. V obou obrazovkách je průstřel pro selfie kameru.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na zádech zařízení jsou pak tři další foťáky, a byť nemáme zatím ještě oficiální specifikace, tak je pravděpodobné, že zde bude hlavní, širokoúhlý a telefoto senzor. Pokud by však Xiaomi chtělo šetřit, dá sem hlavní, širokoúhlý a pomocný senzor místo zoomu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Z potvrzených parametrů zatím tušíme, že půjde o hodně výkonné zařízení, Xiaomi jej totiž osadilo čipem vlastní výroby Xring O3, který je podle testů zdaleka nejvýkonnějším čipem na trhu. A to i v porovnání se zavedenou konkurencí od Qualcommu či Applu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na více informací si budeme muset počkat do oficiálního odhalení. Vzhledem k tomu, že Xiaomi už v minulosti několik ohebných modelů nabízelo, ale jen zlomek z nich se dostal do Evropy, je celkem nejisté, zda se Xiaomi 18 Fold bude v Česku prodávat.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ohebný telefon byl v podstatě jediným mobilovým lákadlem značky Xiaomi na stánku na berlínském veletrhu. Modely série T již představil v květnu (obvyklý byl přitom až zářijový termín) a proslýchá se, že do konce roku snad ještě stihne ukázat top modely série 18 s klasickou konstrukcí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz