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Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
Jak jinak ještě předběhnout Apple? Třeba takto, ukazuje čínská značka
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme...
Další, kdo se snaží předehnat Apple. Stihli to na poslední chvíli
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Reakcí na chystaný ohebný model Applu je hned několik. Tou nejčerstvější ještě těsně před odhalením ohebného iPhonu je Xiaomi 18 Fold. Novinku jsme si mohli prohlédnout na veletrhu IFA v Berlíně.
Když se dítě neozývá: Mobil nestačí, pokud zůstal v šatně. Jak nastavit zálohy
Chytrý telefon dnes hraje v životě školáků zásadní roli. Moderní technologie představují neocenitelný komunikační a lokalizační kanál, na který se rodiče spoléhají. Žádný vyhledávač však dítě...
Na Prahu jsme shlíželi od neobvyklých „komínů“. Možná jste je již někdy míjeli
Tento „sajt“ je další ukázkou, že operátorské antény nemusejí být na první pohled postřehnutelné. Někde je to kvůli požadavkům památkářů, jinde si pravidla určují krajináři, obce, města. A také...
O nových iPhonech toho víme hodně. Chystá se bomba, ale někdo bude zklamaný
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Motorola vsadila na luxusní povrchy. Milovníci krystalků budou tleskat
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Novinky na veletrhu IFA 2026 představila i společnost Motorola. Zaměřila se zejména na luxusní provedení a netradiční materiály povrchů.
Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Jak jinak ještě předběhnout Apple? Třeba takto, ukazuje čínská značka
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Stačí namířit mobil. Aplikace pozná plíseň na potravinách, datum spotřeby či mince
Poznat, jestli se na pečivu nebo jiné potravině začíná tvořit plíseň, může být pro nevidomé a slabozraké velmi obtížné. Pomoci jim má nová aplikace, která stav výrobku vyhodnotí z fotografie pořízené...
Křeslo po Timu Cookovi a rovnou premiéra iPhonu. Ternuse čeká zkouška
Současná hlava amerického technologického gigantu Apple se pomalu chystá na uvolnění vůdčího křesla. Na místo generálního ředitele firmy po Timu Cookovi dnes nastoupil šéf divize hardwarového...