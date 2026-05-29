Co to do Xiaomi vjelo? Modely série T tradičně odhaluje koncem září, tyto modely tu vždy byly jako osvěžení portfolia mobilů výrobce v druhé polovině roku. Taktika Xiaomi se však letos mění a vypadá to, že „téčka“ výrobce uspěchal proto, že v druhé polovině roku chystá změnu: buď rychlejší nástup nových top modelů, nebo něco úplně nového.
Právě proto, že modely 17T a 17T Pro přicházejí jen osm měsíců po sérii 15T, není změn mnoho.
Tedy jak se to vezme…
Základní model se dočkal několika zajímavých změn, zato Pro verze má spíše takovou očekávanou evolucí čipu a baterie, zbytek zůstává při starém. Nutno zmínit, že Xiaomi přeskočilo i v případě „téček“ číslo 16, přičemž důvodem je stejně jako u letošních top modelů snaha dohnat s číslováním Apple.
Dominantní pozici má nadále model Xiaomi 17T Pro. I tentokrát se dočkáte prémiové konstrukce s hliníkovými boky a tvrzeným sklem na zádech, telefon disponuje i utěsněním proti prachu a vodě (certifikace IP68). Novinku si můžete vybrat v černé, tmavě modré nebo fialové barevné variantě.
Displej zůstává stejný jako loni. Je to tedy AMOLED displej s úhlopříčkou 6,83 palce a rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů. Kryje jej tvrzené sklo Gorilla Glass 7i. Obnovovací frekvence stále dosahuje pěkných 144 Hz, maximální jas se nepatrně zlepšil na maximální hodnotu 3 500 nitů. V displeji je průstřel pro čelní fotoaparát, také se zde schovává čtečka otisků prstů.
Prakticky povinností ve výbavě modelu 17T Pro je nový čip od MediaTeku. Najdete zde model Dimensity 9500+, aktuálně jeden z nejvýkonnějších modelů této značky. Čip dotahuje na aktuální špičku od Qualcommu, v praxi nepoznáte moc rozdílu, je to zkrátka pořádně výkonný procesor. K dispozici je 12 GB operační paměti a na výběr jsou tři velikosti úložiště pro data: 256, 512 GB nebo rovnou 1 TB.
Druhou zásadnější změnou je nová baterie, jejíž kapacita opravdu významně vzrostla. Nově je zde rovnou 7000mAh akumulátor, který vám zajistí opravdu hodně energie i na náročnější styl používání. Přes kabel můžete nabíjet s výkonem až 100 W. Beze změny je bezdrátové nabíjení s výkonem až 50 W.
Android 16 zde překrývá grafická nadstavba HyperOS a nechybí ani celá sada AI funkcí, ty jsou už v podstatě povinností. Xiaomi spolupracuje s Googlem, tedy jeho AI řešením Gemini. Telefon podporuje funkci Circle to Search, neboli kroužkování obsahu na displeji pro chytré vyhledávání. Telefon rovněž nabídne AI překladač v reálném čase i přepis rozhovoru na text. A nechybí samozřejmě ani úpravy fotek pomocí AI, třeba mazání objektů nebo vytváření personalizované grafiky.
Zatímco loni se blýskl model Pro působivým vylepšením zadní optiky fotoaparátů, letos je vše při starém, což však není nutně špatné, výbava navržená ve spolupráci se značkou Leica je stále skvělá.
V sestavě tedy i tentokrát najdete hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,6 a optickou stabilizací. Následuje druhý 50Mpix senzor rovněž s optikou od Leiky se světelností f/3,0 a ohniskovou vzdáleností 115 mm, což odpovídá pětinásobnému zoomu oproti hlavnímu 23mm senzoru. Jde o senzor periskopické konstrukce a rovněž je opticky stabilizovaný. Posledním do party je 12Mpix širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2,2.
Ve všech případech lze opět volit mezi barevnými tóny fotografií Leica Authentic nebo Leica Vibrant (přirozený/sytý styl barev). Xiaomi letos také víc sází na funkci Live Moment, neboli rozpohybování fotek tím, že se souběžně s pořízením snímku nahraje i krátké video.
Vedle Pro varianty je tu tedy rovněž i základní Xiaomi 17T a jak už jsme zmínili, zajímavých změn, které zájemce nejspíše příjemně potěší, je zde hned několik.
V první řadě se zmenšil displej. Sice jen na 6,59 palce, ale najednou už je velikostní rozdíl mezi modely o něco znatelnější. Jde stále o AMOLED panel, rozlišení je 1 268 × 2 756 pixelů. Obnovovací frekvence u modelu 17T je však 120Hz namísto 144 Hz u Pro varianty. Nezměnila se jinak odolnost, i tady je tvrzené sklo Gorilla Glass 7i a vysoký stupeň utěsnění proti prachu a vodě (IP68).
Xiaomi 17T má kompromis v podobě o něco slabšího, avšak stále výkonného čipu Dimensity 8500 Ultra, který je doplněn o 12 GB operační paměti. Na výběr je pak mezi 256 nebo 512 GB úložiště pro data. Baterii má model 17T hezky velkou, avšak ne tak, jako Pro verze: 6 500 mAh. Liší se však rychlostí nabíjení – zde je k dispozici 67W výkon, bezdrátové nabíjení chybí.
U modelu Xiaomi 17T si rovněž letos polepšila i fotografická výbava. Zůstává hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,7 a optickou stabilizací. Teleobjektiv zde je výrazně lepší než loni, je to totiž stejný typ jako u Pro varianty, tedy s ohniskovou vzdáleností 115 mm (5× zoom) a optickou stabilizací. To je opravdu vítaná změna. Sestavu pak uzavírá stejný 12Mpix širokoúhlý senzor.
Novinky vstupují ihned po představení na český trh, u modelu 17T je navíc ke třem shodným barevným variantám verze 17T Pro (černá, modrá, fialová) navíc ještě bílá barva. Všechny novinky vstupují na trh se zaváděcí slevou, kterou v přehledu níže uvádíme jako první:
- Xiaomi 17T Pro 12/256 GB – 16 999 Kč (běžná cena 20 499 Kč)
- Xiaomi 17T Pro 12/512 GB – 18 9999 Kč (běžná cena 22 499 Kč)
- Xiaomi 17T Pro 12GB/1TB – 21 499 Kč (běžná cena 24 999 Kč)
- Xiaomi 17T 12/256 GB – 12 999 Kč (běžná cena 16 499 Kč)
- Xiaomi 17T 12/512 GB – 15 499 Kč (běžná cena 18 499 Kč)
Xiaomi dále nabízí finanční bonus za výkup starého zařízení. K objednávce smartphonu z řady Xiaomi 17T pak nabízí také dárek za zveřejněnou recenzi u autorizovaných prodejců. Jde navíc o poměrně hodnotné dary: k modelu Xiaomi 17T Pro dostanete za recenzi jako dárek elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen), k modelu Xiaomi 17T pak tablet Redmi Pad 2 9.7 128 GB.