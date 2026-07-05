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Uspěchaný mobil má zásadní novinku. Recenze Xiaomi 17T Pro

Ondřej Martinů
Xiaomi se rozhodlo, že ve snaze ještě více zahustit nabídku vydá sérii novinek 17T ani ne rok po představení předchůdců. Novinek proto není mnoho, ovšem ta zásadní, týkající se kapacity baterie, zájemce možná přesvědčí ke koupi. Stále navíc platí zajímavé slevy.
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Xiaomi nás letos docela překvapilo. Modely série T tradičně odhaluje koncem září, jelikož tyto modely tu vždy byly jako osvěžení portfolia mobilů tohoto výrobce v druhé polovině roku. Taktika se však letos změnila a nová „téčka“ Xiaomi odhalilo a hned i uvedlo na trh už koncem května. Tedy jen osm měsíců po startu série 15T.

Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
33 fotografií

Xiaomi 17T Pro

80 %

Výbava je skvělá, ovšem oproti relativně nedávnému předchůdci nabídne pouze větší baterii, zbytek parametrů je téměř stejný. I přesto je to jasná koupě v případě, že máte o nějakou dostupnou novinku od Xiaomi zájem, obzvlášť se současnou slevou.

Navíc letos Xiaomi poskočilo o jednu číslovku dál, takže místo modelové série 16T dorazila rovnou 17T. Důvod je prostý, je třeba srovnat krok s Applem a jeho číslováním.

Na test se nám do redakce dostala varianta Pro, výrobce letos rovněž nabízí i základní 17T. Verze Pro má spíše takovou očekávanou evoluci čipu a baterie, zbytek zůstává při starém. Ono za těch pár měsíců vlastně ani nejde vymyslet moc nového, ovšem přítomnost nového typu baterie je věc, která může leckoho přesvědčit ke koupi. Obzvlášť, pokud už nějakou dobu s pořízením nového mobilu váhá. Jak se tedy model 17T Pro povedl?



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