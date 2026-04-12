Se smartphonovou „ultrou“ od Xiaomi se dá začátkem roku prakticky počítat. Výrobce má včetně té letošní za sebou už tři generace modelu, který si s jiným jen tak nespletete. Důraz na fotografické funkce z něj prakticky srší. A vlastně by se dalo říct, že je to spíš takový foťák, který mimochodem umí také volání a textovky, než mobil s foťákem.
U letošní generace je vhodné si povšimnout, že výrobce přeskočil oproti loňskému modelu jedno číslo v pořadí. Z loňské patnáctky šel rovnou na sedmnáctku. Pozorným lidem asi dojde, koho se touto úpravou číslování snaží Xiaomi dohnat. Takže jak se celkově letošní model Xiaomi 17 Ultra povedl a proč byste o něm mohli uvažovat jako o vašem příštím telefonu, si odpovíme v dnešní recenzi.
Bude se mi líbit?
Xiaomi 17 Ultra se nedá popsat jinak než jako pořádný kus telefonu. Zatímco jeho sourozenec Xiaomi 17 cílí na příznivce kompaktních telefonů, tak Xiaomi 17 Ultra dává jasně najevo, že není dělaný na malé a úzké kapsy. Telefon se pyšní jedním z nejmohutnějších modulů se zadními fotoaparáty mezi aktuální nabídkou smartphonů a je i o něco těžší než běžný model (223 gramy).
Právě modul se zadními fotoaparáty je natolik ohromný, že trochu mění těžiště těla, což má za následek situace, kdy se vám možná telefon při držení v ruce začne převažovat dozadu. Musíte si na to chvíli zvykat, stejně tak na to, že modul může při držení telefonu tlačit na ukazováček. Vhodný kryt to ovšem může částečně vyřešit.
Co se čistě designových novinek týče, moc se toho vlastně od loňska nezměnilo. Hezkou designovou drobností je třeba nový kulatý design bočních tlačítek, ale jinak je spousta věcí při starém. Mobil je pak samozřejmě stále utěsněný proti prachu a vodě (certifikace IP68).
Vedle běžné „ultry“ si navíc můžete pořídit také edici Leica Leitzphone by Xiaomi, která přidává zajímavý ovládací prvek fotoaparátu v podobě otočného prstence okolo modulu. Ten se hodí na manuální ostření obrazu. Rozdíl oproti standardnímu modelu Ultra je pak hlavně v designu (včetně přepracovaného softwarového rozhraní), konstrukci s tělem z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou a také v ceně. Zbytek specifikací se však neliší.
Jako obvykle pak také výrobce nabízí praktický fotokit, který vám přidá několik ovládacích prvků fotoaparátu navíc, dále grip s integrovanou záložní baterií, závit na fotofiltry a stylové poutko. S takovou výbavou jde však už opravdu spíš o fotoaparát a v takovém případě je na něj třeba mít připravenou už opravdu hodně prostornou kapsu, spíš u bundy než u kalhot.