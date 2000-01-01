náhledy
Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost plynulého zoomování díky pohyblivým optickým členům. Pochopitelně nejde o nic levného.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Xiaomi pravidelně začátkem roku představuje špičkové smartphony, i letos začal dvojicí modelů Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Povšimněte si skoku o jedno číslo z loňských patnáctek a hádejte, proč to asi Xiaomi udělalo (nápověda: Apple). Nyní si jdeme představit právě ten lépe vybavený model z dvojice novinek, tedy Xiaomi 17 Ultra.
Displej novinky povyrostl na úhlopříčku 6,9 palce, rozlišení se naopak snížilo na 1 200 × 2 608 pixelů. Stále je zde pak dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz a kvalitní AMOLED panel.
Jas tentokrát dosahuje hodnoty ve špičce až 3 500 nitů. V průstřelu displeje najdete novou 50Mpix selfie kamerku. Displej jako obvykle chrání tvrzené sklo vlastní výroby.
Přejděme rovnou k hlavnímu prvku výbavy, kterým je sestava zadních fotoaparátů. Ty jsou schované jako obvykle ve velkém kruhovém modulu. Je jich ovšem letos méně: „pouze“ tři.
Výrobce totiž zcela přepracoval zoomový objektiv, který je nyní díky pohyblivému optickému členu schopný plynule zoomovat v rozmezí mezi 3,2–4,3× přiblížením oproti standardnímu záběru. Jde o 200Mpix senzor s optickou stabilizací a světelností f/2,4–3,0.
Dále je zde také palcový hlavní senzor s rozlišením 50Mpix, světelností f/1,7 a optickou stabilizací spolu s 50Mpix širokoúhlým senzorem (úhel záběru 115 stupňů). Foťáky doplňuje ještě TOF 3D senzor.
Vedle běžné „ultry“ si navíc můžete pořídit také edici Leica Leitzphone by Xiaomi, která přidává zajímavý ovládací prvek fotoaparátu v podobě otočného prstence okolo modulu. Ten se hodí na manuální ostření obrazu.
Rozdíl oproti standardnímu modelu Ultra je pak spíše v designu (včetně přepracovaného softwarového rozhraní), konstrukci s tělem z hliníkové slitiny s niklovanou anodizovanou povrchovou úpravou a také v ceně. Další specifikace se už neliší.
Xiaomi 17 Ultra pohání výkonný čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 spolu s 16 GB operační paměti. K dispozici je pak až 1TB úložiště pro vaše data.
Do telefonu se vejdou dvě fyzické SIM a k nim už neodmyslitelně patří také podpora eSIM. Telefon dále nabídne nově také satelitní připojení, ale zatím jen v Číně a s použitím čínských satelitů.
Konektivita jinak zahrnuje veškeré moderní funkce, od 5G přes Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 i NFC. Nechybí dokonce ani infračervený port.
Další novinkou je pak navýšení kapacity baterie díky novému typu Si/C akumulátoru. Ten má nyní 6 000 mAh, což je slušná hodnota, telefon by měl oproti předchůdcům vydržet o něco déle.
V balení s telefonem najdete průhledný kryt a kabel, bohužel ne nabíjecí adaptér.
Nabíjení přitom podporuje s výkonem až 90W pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově. Nechybí ani technologie reverzního bezdrátového nabíjení.
Po stránce softwaru je zde už obvyklý Xiaomi HyperOS ve verzi 3.0, který vychází ze základů Androidu 16. Nechybí celá řada AI funkcí, od práce s textem až po retušování fotografií.
Xiaomi 17 Ultra je pak samozřejmě utěsněné proti prachu a vodě (certifikace IP68). Hezkou designovou drobností je nový kulatý design bočních tlačítek.
Na český trh se tato novinka dostane v černé, bílé a zelené barevné variantě a dvou paměťových variantách: 16/512 GB a 16 GB/1 TB.
Cena modelu 17 Ultra činí 35 999 korun, potažmo 39 999 korun za vyšší paměťovou verzi. Prodej startuje 28. února. Do 29. března máte možnost využít bonus za výkup starého zařízení při nákupu novinky od Xiaomi v hodnotě 4 500 korun. Společně s telefonem navíc dostanete dárek v podobě fotografického kitu (kryt s gripem a závitem na fotofiltry) nebo robotického vysavače.
Leica Leitzphone by Xiaomi pak stojí 48 499 korun a je dostupný pouze v jedné paměťové variantě s 16 GB operační paměti a 1 TB úložiště pro data. S nákupem tohoto telefonu dostanete oba zmíněné dárky, tedy vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40 i Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.
