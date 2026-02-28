Fotografické monstrum od Xiaomi neztrácí dech. Letos má dvě velké novinky

Ondřej Martinů
  15:30
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) - Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost plynulého zoomování díky pohyblivým optickým členům. Pochopitelně nejde o nic levného.
Xiaomi 17 Ultra by Leica Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra by Leica Xiaomi 17 Ultra by Leica Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra

Témata: Xiaomi 17, Xiaomi, Leica

