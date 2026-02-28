|
Fotografické monstrum od Xiaomi neztrácí dech. Letos má dvě velké novinky
Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal
Samsung představil smartphony, na které (ne)budete chtít upgradovat
Google vrátil do Androidu užitečnou funkci. Ale možná si ještě počkáte
To zabolelo. Objednal si telefony, jenže pak začala válka
Stát se to v Česku, spustila by se lavina narážek na kvalitu doručovací služby. Ta však za neuvěřitelně dlouhou prodlevou mezi odesláním a doručením zásilky nestojí. Libyjský obchodník se objednaných...
Nejpovedenější design mezi iPhony? Dva roky starý model. Překvapil iPhone 5s
Češi uvěznění v Zálivu nezůstanou na mobilu bez dat. Operátoři je dávají zdarma
Operátor T-Mobile má v zemích Perského zálivu zhruba 3 800 zákazníků, O2 a Vodafone počet klientů v oblasti neuvádí. Mnoho z nich se nemůže vrátit do Česka, protože letecká spojení jsou zrušená a...
Tak moc chtěl být iPhonem, že se mu přizpůsobil i číslem. Má víc funkcí
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Xiaomi na český trh uvádí kompaktní novinku s číslem 17. Podle výbavy, názvu i ceny je naprosto jasné, komu chce s novým smartphonem konkurovat. Nepochybně potěší třeba kvalitní telefoto senzor nebo...
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost...
Letos bude neveselo, ukazují ceny Samsungů S26. Přesto je tu i jedna sleva
Nedostatek pamětí a některých dalších součástek, které vysává umělá inteligence, se začíná projevovat v cenách smartphonů. První letošní klíčové modely S26 od Samsungu jsou toho důkazem. Některé...
Chtějí iPhony, protože konkurence se jim znechutila v mládí
Proč chtějí mladí uživatelé iPhony? Důvodů je víc, ale vedle toho, že je iPhone statusový symbol, to bývá třeba i kvůli ekosystému. Podstatnou výhodou Applu může být rovněž špatná zkušenost uživatelů...
Kyberšmejdi dál útočí. Operátoři blokují už třikrát víc podvodných hovorů
Mobilní operátoři v lednu zablokovali zhruba tři miliony podvodných hovorů, kdy podvodník zneužívá nepovinný parametr přenášející informace o telefonním čísle. To je třikrát víc, než byl loňský...
Během slavného karnevalu kradla. Nečekala, že policie bude také v kostýmech
Policisté z brazilského Rio de Janeira se v rámci tradičního karnevalu zaměřili mimo jiného i na zloděje mobilů. Mezi jeho návštěvníky vyrazili v utajení. Aby splynuli s davem, tak se převlékli do...
Zákazník se zeptá jednou a dál se nestará. Vodafone mění komunikaci
Významné zjednodušení a zrychlení doby řešení požadavků od zákazníků a zákaznic. Taková je vize české pobočky Vodafonu, která slaví 20 let svého působení na českém mobilním trhu. Změnu komunikace se...
