Xiaomi již na domácí trh uvedlo nejlépe vybavený model série 17 s přívlastkem Ultra. O zadní sestavu špičkových fotoaparátů se i tentokrát stará společně se slavnou značkou Leica, nyní navíc ve speciální edici nabídne telefon také zoomovací kroužek.
Xiaomi má sestavu svých nových „sedmnáctek“ kompletní. Po modelech 17, 17 Pro a 17 Pro Max dorazila také špičková varianta Ultra, která představuje to nejlepší, co zákazníkům Xiaomi umí nabídnout.
Stejně jako u dvou předchozích generací, i tentokrát Xiaomi pomohla špičkovou sestavu zadních fotoaparátů vyladit známá značka Leica, se kterou čínský výrobce už nějakou dobu drží partnerství.
Letos se navíc modely Ultra dělí na dvě varianty: standardní a Leica edice, která vedle speciálního designu nabídne originální prvek výbavy v podobě zoomovacího kroužku okolo zadního modulu s fotoaparáty.
Zdánlivě nenápadnou novinkou je plochý displej modelu Xiaomi 17 Ultra, jelikož dvě předchozí generace byly vybaveny zaoblenými boky. Displej se také zvětšil na úhlopříčku 6,9 palce.
Naopak rozlišení displeje je překvapivě nižší než u předchozích modelů: 1 200 × 2 608 pixelů, tedy Full HD+. Maximální jas dosahuje 3 500 nitů, obnovovací frekvence je pak 120 Hz.
Telefon pohání výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 a až 16 GB operační paměti. Úložiště může mít kapacitu až 1 TB.
K sestavě zadních fotoaparátů se stáčí nejvíce pozornosti, je totiž o co stát. Modely Ultra od Xiaomi jsou už nějakou dobu velice obstojné fotomobily a novinka zřejmě posune laťku zase o něco výš.
Nejpůsobivější je zadní 200Mpix telefoto senzor periskopické konstrukce, který zvládá plynule zoomovat mezi hodnotami 3,2–4,3× oproti standardnímu záběru. O další přiblížení obrazu se pak stará softwarová optimalizace a digitální ořez snímače.
Hlavní jednopalcový snímač má rozlišení 50 Mpix, optickou stabilizaci a světelnost f/1,67. A nakonec je tu také 50Mpix širokoúhlý senzor s úhlem záběru 115 stupňů.
Mezi další výhody fotoaparátů pak patří laserové ostření, senzor pomáhající s přesným zpracováním barev či možnost natáčet video v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu.
Pro zájemce si Xiaomi i tentokrát připravilo speciální fotokit, který umožní pohodlnější držení mobilu při focení, rezervní zásobu energie a možnost nasadit filtr s průměrem 67 mm.
Samozřejmostí je utěsnění proti prachu a vodě s nadstandardní certifikací IP69, tedy odolností i proti vysokotlakému proudu vody.
Baterie telefonu má parádní kapacitu 6 800 mAh a dovede se nabíjet pomocí kabelu s výkonem až 90 W, případně až 50 W bezdrátově.
Telefon se již prodává na čínském trhu, ceny startují na 6 999 čínských jüanech (asi 20 500 korunách bez daně) za standardní 12/512GB variantu.
Za speciální Leica edici se zoomovacím kroužkem v základní 16/512GB konfiguraci se pak připlácí, ale ne moc: 7 999 jüanů, tedy asi 23 500 korun bez daně. Dostupnost a ceny na evropském trhu zatím známé nejsou.
