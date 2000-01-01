náhledy
Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy zřejmě dostanou s velkým zpožděním, spekuluje se až o březnovém termínu.
Autor: Xiaomi
Poslední modely z vrcholné číselné řady Xiaomi patřily do řady 15, která se loni na podzim představila v Číně. Do Evropy dorazila na začátku března. Takže současných novinek se s největší pravděpodobností dočkáme až příští rok. A nebudou to modely řady 16, jak by se nabízelo.
Autor: Xiaomi
Xiaomi jedno číselné označení přeskočilo a uvedlo modely Xiaomi 17 (zde na obrázku) a 17 Pro (předchozí obrázky). Důvod, proč výrobce šestnáctku přeskočil, je jednoduchý: telefony tak mají stejné označení jako nové iPhony.
Autor: Xiaomi
Někdo může především základním modelu vidět designové prvky iPhonů, ale to dnes platí o mnoha telefonech. V každém případě, základní Xiaomi 17 je elegantní telefon kompaktních rozměrů s bohatou výbavou.
Autor: Xiaomi
Základní 17 má konvenční konstrukci, to lépe vybavené modely Pro a Pro Max zaujmou nepříliš obvyklým zadním displejem. Ten zabírá zhruba plochu fotomodulu iPhonu Pro/Pro Max. Samotný fotoaparát má na první pohled jen dva objektivy, ale je zde i třetí periskopický teleobjektiv.
Autor: Xiaomi
Foťák základní sedmnáctky má tři snímače, čtvrtý „objektiv“ je blesk. Ohniskové vzdálenosti jsou 17, 23 a 60 mm, takže teleobjektiv nabídne 2,6násbné přiblížení. Hlavní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci a všechny snímače mají rozlišení 50 Mpix.
Autor: Xiaomi
Základní Xiaomi 17 není rozhodně ošizený top model. Má výborný 6,3palcový 1,5K displej, pohání ho úplně nový super čip Snapdragon 8 Elite gen 5 a tak dále. Jestli bude mít evropská verze stejnou specifikaci, zatím jasné není.
Autor: Xiaomi
Vyšší modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max vypadají stejně a mají i hodně podobnou výbavu. Liší se rozměry, Pro Max je větší a těžší a má také větší 7 000mAh baterii. Naopak model Pro je stejně velký jako základní sedmnáctka, což je docela zajímavá vlastnost, výrobce má dva velmi kompaktní modely.
Autor: Xiaomi
Zadní displej se samozřejmě dá použít pro různé aplikace, počínaje monitorem pro fotoaparát a konče statusovými informacemi. Ovšem s přídavným krytem se z telefonu stane herní konzole. Klíčová vlastnost to ovšem asi nebude.
Autor: Xiaomi
Zadní displej je typu AMOLED s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. U modelu Pro má úhlopříčku 2,7 palce, u modelu Pro Max pak 2,9 palce. Takže se mírně liší i rozlišení.
Autor: Xiaomi
Hlavní displej modelu Pro má úhlopříčku 6,3 palce a 1,5K rozlišení, u modelu Pro Max je rozlišení také 1,5K (displej je však vyšší, takže v tomto směru má více pixelů), ale úhlopříčka je 6,9 palce. Všechny displeje, včetně zadních, mají vrcholný jas 3 500 nitů.
Autor: Xiaomi
Fotoaparát obou modelů má stejný hlavní a širokoúhlý snímač jako najdeme u základního modelu Xiaomi 17, tedy s ohniskovými vzdálenostmi 17 a 23 mm, ten druhý pak má optickou stabilizaci. Lepší je teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 115 mm, takže nabízí až pětinásobné přiblížení. Má optickou stabilizaci a rozlišení snímače 50 Mpix. Vše ladila Leica.
Autor: Xiaomi
Stejně jako u základního modelu je i u těch vyšších použitý čip Snapdragon 8 Elite gen 5, který byl představený v podstatě souběžně s novinkami Xiaomi. I když nikoliv v Číně, ale na akci Qualcommu na Havaji.
Autor: Xiaomi
Čínské ceny, které jsou obvykle spíš jen pro zajímavost, startují v přepočtu na 13 100 Kč u modelu Xiaomi 17, příplatek za model 17 Pro je v přepočtu 1 500 korun a za Pro Max zhruba 3 000 korun. Vše pro nejnižší paměťové varianty.
Autor: Xiaomi