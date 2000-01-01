náhledy
Xiaomi na český trh uvádí kompaktní novinku s číslem 17. Podle výbavy, názvu i ceny je naprosto jasné, komu chce s novým smartphonem konkurovat. Nepochybně potěší třeba kvalitní telefoto senzor nebo velká baterie.
Kompaktní top model má v portfoliu značky Xiaomi už několikaletou tradici. Výrobce tím chce oslovit uživatele, kteří preferují malý telefon s prémiovou výbavou a letos se navíc ještě víc snaží přebrat zákazníky Applu.
Xiaomi 17 se totiž celkem okatě snaží nabídnout alternativu ke konkurenčnímu iPhonu 17. Má stejné číslo, prakticky stejné rozměry, a dokonce i stejnou cenu. Jen po stránce výbavy se snaží Apple předčit snad v každém ohledu.
Zároveň také nabízí celou řadu shodných grafických prvků v systému HyperOS, aby se lidé zvyklí na iOS cítili víc jako doma. Otázkou ovšem zůstává, zda to všechno bude na přesvědčení kovaných fanoušků Applu stačit.
Xiaomi 17 má 6,3palcový displej, který se dokonce oproti loňské patnáctce (Xiaomi schválně vynechalo číslo 16, aby dohnalo Apple) mírně zmenšil. Telefon je tedy oproti jiným modelům opravdu příjemně kompaktní.
Obrazovka je typu OLEDs 1,5K rozlišením (1 220 × 2 656 pixelů), maximální obnovovací frekvencí 120 Hz (včetně dynamické úpravy podle zobrazovaného obsahu až na 1 Hz) a špičkovým jasem 3 500 nitů. V průstřelu displeje najdete novou 50Mpix selfie kamerku.
Po stránce výkonu je samozřejmostí přítomnost nejmodernějšího čipu od Qualcommu. To znamená, že zde najdete špičkový model Snapdragon 8 Elite Gen 5. Operační paměť v případě modelů určených pro český trh má kapacitu 12 GB, na výběr pak budete mít mezi 256 a 512 GB prostoru pro data.
Telefon je rovněž odolný, splňuje normu IP68, tedy utěsnění proti prachu a ponoření do vody.
Do telefonu se vejdou dvě SIM, uživatelé mohou využít i zabudované eSIM. Dostupná je rovněž i Xiaomi Offline Communication, tedy propojení dvou Xiaomi zařízení ve stylu vysílačky.
Reproduktory jsou stereofonní a telefon podporuje sítě 5G, NFC, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Nechybí ani infraport.
Po softwarové stránce nečekejte žádné velké změny, Xiaomi se drží svého rozhraní HyperOS na základech Androidu 16. Samozřejmostí je celá škála funkcí umělé inteligence.
I Xiaomi 17 samozřejmě nese stopu spolupráce s legendární značkou fotoaparátů Leica. Na zádech najdete trojici vysoce kvalitních senzorů. Hlavní snímač má skvělou světelnost f/1,7, objektiv Leica Vario-Summilux a rozlišení snímače je 50 Mpix. Samozřejmostí je optická stabilizace.
Stejné rozlišení má jak širokoúhlý snímač (úhel záběru je 105 stupňů), tak teleobjektiv, který nabízí 2,6× optické přiblížení a světelnost f/2,0. Ani jemu nechybí optická stabilizace a zastupuje i makrofotoaparát.
V balení s telefonem najdete pouze kabel a kryt, nabíječku musíte sehnat vlastní.
Velkou novinkou je zvětšená baterie díky novému typu akumulátoru. Jeho kapacita je rovnou 6 330 mAh, což je víc, než má například daleko mohutnější sourozenec Ultra.
Po drátu lze tento telefon nabíjet výkonem až 90 W, bezdrátově pak 50 W. Novinka umí i bezdrátové reverzní nabíjení jiného zařízení.
Xiaomi 17 je k dispozici ve čtyřech barvách: černé, růžové, zelené a modré. Paměťové varianty jsou, jak už bylo zmíněno, dvě: 12/256 a 12/512 GB. Prodej odstartoval v sobotu 28. února.
Společnou má Xiaomi 17 s iPhonem i cenu, prodává se totiž za 22 999 korun, tedy stejně jako 256GB verze iPhonu 17. Xiaomi vám k objednávce navíc dá výkupní bonus až 4 500 korun za vaše staré zařízení a za recenzi telefonu pak dostanete ještě kávovar Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine.
