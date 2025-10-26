S železnou pravidelností tu máme opět po konci léta nová „téčka“ od Xiaomi. Jde o poměrně oblíbenou sérii, která má nabídnout alternativu zájemcům o prémiové modely, kteří by ovšem rádi ušetřili. Tedy ne že by dlouhodobě byla „téčka“ nějaká lidovka, ale ceny jsou i tak znatelně nižší i oproti levnějším prémiovým modelům, výbava je přitom na skvělé úrovni. „Téčkové“ modely navíc často i atraktivně zlevňují.
Letošní špičkou nabídky řady T je jako obvykle Pro model. Xiaomi 15T Pro se dá objektivně označit jako celkem standardní evoluce oproti loňskému modelu, ale při bližším zkoumání zjistíte, že nové majitele odmění i pár exkluzivními novinkami. Cena přitom zůstala stejná jako u loňských modelů. Co tedy od Xiaomi 15T Pro můžete očekávat?
Bude se mi líbit?
Modely série T nebyly nikdy žádní krasavci, ale ani ošklivci, prostě takové standardní telefony. U modelu Xiaomi 15T Pro dokonce Xiaomi už ani nedělalo mezigeneračně žádné extrémní designové rozdíly, všechny fotoaparáty jsou na stejném místě jako loni, jen modul je o něco výraznější a vystouplejší nad povrch zad. A i letos zde najdete jasně vyznačeno, že jde o optiku značky Leica (viz dále).
Čelní i zadní plochu chrání tvrzené sklo, boky jsou ploché a kovové. Záda jsou pak matná a na omak příjemná. Barevné varianty jsou na českém trhu tři (černá, šedá, zlatá). My jsme testovali zlatou, která je poměrně líbivá, ale stejně jako u každého jiného telefonu doporučujeme pořídit spíše nějaký hezký kryt, případně máte jeden už v balení.
Vedle prémiové konstrukce se telefon také pyšní utěsněním proti prachu a vodě (certifikace IP68). Jeho rozměry jsou 162,7 × 77,9 × 8 mm a hmotnost je pak 210 gramů.