Už je v podstatě pravidlem, že v září dorazí na evropský trh novinky série T od Xiaomi. Už nějakou dobu se drží myšlenky odlehčených top modelů a ani letošek není výjimkou. Docela nás překvapilo, že i tentokrát se ještě našla funkce, kterou najdete především u prémiových modelů a Xiaomi našlo cestu, jak ji nabídnout výhodněji. Výrobce ale nezapomněl ani přidat nějakou originální novinku, byť v principu jsou nová „téčka“ stále spíše takovou střídmou evolucí předchůdců.
Letošní sestava novinek opět čítá dva modely. Názvy sledují logiku série, máme tu tedy Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro. Designové rozdíly jsou tentokrát v opravdu drobných detailech, například v umístění LED blesku na zádech telefonu. Novinky se však liší i po stránce materiálového zpracování, dražší Pro model má kovové boky a skleněná záda, levnější 15T má ovšem plastové boky.
Tím zajímavějším kouskem je nepochybně Xiaomi 15T Pro. Vedle prémiové konstrukce se telefon také pyšní utěsněním proti prachu a vodě (certifikace IP68). Telefon si můžete vybrat v černé, šedé nebo zlaté barevné variantě.
Displej oproti loňsku povyrostl. Jde o AMOLED displej s úhlopříčkou 6,83 palce a rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů. Kryje jej tvrzené sklo Gorilla Glass 7i. Obnovovací frekvence stále dosahuje pěkných 144 Hz, ale překvapivě se oproti loňskému modelu snížil maximální jas (3 200 oproti 4 000 nitů). V displeji je průstřel pro čelní fotoaparát a také se zde schovává čtečka otisků prstů.
Naprosto očekávaným vylepšením je pak přítomnost nového čipu od MediaTeku. Najdete zde model Dimensity 9400+, aktuálně jeden z nejvýkonnějších modelů této značky. Čip je jen o trochu méně výkonný, než současná špička od Qualcommu, takže výkon vám opravdu chybět nebude. K dispozici je 12 GB operační paměti a na výběr jsou hned tři velikosti úložiště pro data: 256, 512 GB nebo rovnou 1 TB.
Baterie telefonu si polepšila v kapacitě, ale také pohoršila v rychlosti nabíjení. Najdete zde tak 5 500mAh akumulátor, který přes kabel můžete nabíjet s výkonem až 90 W. Beze změny je pak bezdrátové nabíjení s výkonem až 50 W.
Co se funkčních novinek týče, tou asi nejzásadnější je funkce vysílačky, kdy mezi sebou novinky mohou komunikovat až na vzdálenost 1,9 km i bez dostupné mobilní nebo wi-fi sítě (Xiaomi Offline Communication). Výrobce zmiňuje, že takovou funkci oceníte třeba v džungli nebo na horách, kde se v otevřeném prostranství stále budete moci dorozumět se zařízeními poblíž.
Android 15 zde překrývá grafická nadstavba HyperOS 3 a nechybí ani celá sada AI funkcí, které byly koneckonců přítomné i u loňského modelu. Xiaomi spolupracuje s Googlem, a tedy jeho AI řešením Gemini. Telefon podporuje funkci Circle to search, neboli kroužkování obsahu na displeji pro chytré vyhledávání. Telefon rovněž nabídne AI překladač v reálném čase i přepis rozhovoru na text. A nechybí samozřejmě ani úpravy fotek pomocí AI, třeba mazání objektů nebo vytváření personalizované grafiky.
Novinku u modelu Pro najdete i v sestavě zadních fotoaparátů, navíc docela zásadní. Optika je i letos vyrobena ve spolupráci s legendární značkou Leica.
Sestava tedy čítá hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,6 a optickou stabilizací. Jde o senzor Light Fusion 900, který využíval už loňský model. Následuje druhý 50Mpix senzor rovněž s optikou od Leiky se světelností f/3,0 a ohniskovou vzdáleností 115 mm, což odpovídá pětinásobnému zoomu oproti hlavnímu 23mm senzoru. Jde o senzor periskopické konstrukce a rovněž je opticky stabilizovaný. Posledním do party je 12Mpix širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2,2. Ve všech případech lze opět volit mezi barevnými tóny fotografií Leica Authentic nebo Leica Vibrant (přirozený/sytý styl barev).
Vedle Pro varianty také seženete „základní“ Xiaomi 15T, který má vizuálně jen minimální rozdíly od Pro verze, ve výbavě se však najde hned několik ústupků. Funkce vysílačky je i zde, ovšem oproti Pro modelu se liší dosahem, model 15T zvládne komunikovat na vzdálenost 1,3 km.
Displeje jsou téměř totožné, pouze obnovovací frekvence u modelu 15T je 120Hz namísto 144 Hz. Stejně tak uvítáte jistě i vysoký stupeň utěsnění proti prachu a vodě (IP68). Xiaomi 15T má především o trochu slabší čip Dimensity 8400 Ultra, který je doplněn o 12 GB operační paměti. Na výběr je pak mezi 256 nebo 512GB úložišti pro data. Baterii má pak model 15T sice stejnou jako varianta Pro (5 500 mAh), liší se však rychlostí nabíjení – zde je k dispozici 67W výkon, bezdrátové nabíjení chybí.
Docela zásadní rozdíl je pak v zadní sestavě fotoaparátů. U modelu 15T má hlavní slovo 50Mpix senzor typu Light Fusion 800 se světelností f/1,7 a optickou stabilizací. Teleobjektiv zde najdete také, ale pouze „portrétní“ s dvojnásobným přiblížením obrazu, 50Mpix rozlišením a bez stabilizace. Sestavu pak uzavírá stejný 12Mpix širokoúhlý senzor.
Novinky vstupují ihned po představení na český trh, společné mají i barevné varianty (černá, šedá, zlatá). Ceny a paměťové varianty jsou následující:
- Xiaomi 15T Pro 12/256 GB – 18 999 Kč
- Xiaomi 15T Pro 12/512 GB – 20 999 Kč
- Xiaomi 15T Pro 12GB/1TB – 23 499 Kč
- Xiaomi 15T 12/256 GB – 14 999 Kč
- Xiaomi 15T 12/512 GB – 16 999 Kč
Do 19. října však platí zaváděcí slevy, které sníží cenu modelu 14T Pro o 3 500 korun a 14T o 2 500 korun a navíc k telefonům dostanete i příslušný nabíjecí adaptér (ten jinak není součástí balení). To znamená, že model 14T Pro pořídíte dočasně za 19 999 korun (1TB verze), potažmo 17 499 korun (512GB verze) nebo dokonce 15 499 korun (256GB verze) a 14T pak za 12 499 korun (256 GB) a 14 499 korun (512 GB).
Xiaomi dále nabízí za výkup starého zařízení dalších 3 500 korun slevu při nákupu modelu 15T Pro, případně 2 000 korun v případě 15T. Výrobce navíc nabízí jako dárek k objednávce smartphonu z řady Xiaomi 15T dárek v podobě chytrého náramku Xiaomi Smart Band 10 a také odměnu za recenzi na webu, kterou je vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite.