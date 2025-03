Xiaomi, které kdysi fotomobilům kralovalo, se v poslední době příliš nedaří a v hodnocení DxO Mark se jeho špičkové modely na přední příčky nedostávají. Loňské modely řady 14 byly krokem kupředu, ale na ty nejlepší to nestačilo, letos přináší zlepšení modely řady 15. V DxO Mark zatím prověřili špičkový model Xiaomi 15 Ultra, a ten si připsal celkové skóre 153 body, což je o pět víc, než kolik získal loňský vlajkový model čínské značky. Tento posun je tedy o trochu větší než u iPhonu a stejný, který zaznamenal meziročně Google se svými špičkovými Pixely Pro.

To značí, že Xiaomi se podařilo situaci u fotoaparátů trochu stabilizovat a firma může pomalu začít stahovat náskok konkurence. Ten není dramatický, ale oněch 153 bodů stačí v žebříčku DxO Mark pouze na dělené třinácté až patnácté místo. Skóre Xiaomi je shodné se starším Pixelem 8 Pro a o bod horší než u základního Pixelu 9 s pouhými dvěma čočkami foťáku.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 163 – Huawei Pura 70 Ultra

158 – Google Pixel 9 Pro XL

158 – Honor Magic6 Pro

157 – Apple iPhone 16 Pro Max

157 – Apple iPhone 16 Pro

157 – Oppo Find X8 Pro

157 – Oppo Find X7 Ultra

157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

154 – Google Pixel 9

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

153 – Xiaomi 15 Ultra

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

149 – Xiaomi 14 Ultra

148 – Google Pixel 8

147 – Apple iPhone 16

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

146 – Motorola Edge 50 Ultra

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

144 – Samsung Galaxy S24 Ultra

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Google Pixel 9 Pro Fold

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi má celkem čtyři, a ty mu v hodnocení DxO Mark zajistily přece jenom jedno prvenství. Se 169 body je totiž model 15 Ultra nejlepším fotomobilem v oblasti zoomu. Tady „nestíhá“ ani Pixel 9 Pro (155), ani iPhone 16 Pro Max (142) a xiaomi překonalo i dosavadního krále zoomu v testu, Huawei Pura 70 Ultra (164). Není překvapivé, že toto prvenství si nové xiaomi připisuje právě díky dvojici teleobjektivů, z nichž ten se 4,3násobným přiblížením má 200megapixelový snímač, z něhož zvládne AI ještě vydolovat rozumný digitální zoom.

Jinde ovšem už xiaomi takovým premiantem není. Za focení hlavním fotoaparátem má solidních 158 bodů, ale konkurence umí přece jen trochu víc: Pixel 9 Pro XL jich má 161, Honor Magic 6 Pro 160, iPhone 16 Pro Max má pak o bod méně než xiaomi. To jasně ukazuje, že fotoaparát čínského smartphonu je prostě výborný a v hodnocení mu utíká jen extrém v podobě Huaweie Pura 70 Ultra s jeho 169 body. Slušně si Xiaomi vede i u bokeh efektu a preview obrazu na displeji, ani tady se dramatická ztráta na soupeře nekoná.

Ale horší to je v případě natáčení videa, které v celkovém skóre Xiaomi dost sráží. Hodnocení 134 bodů je na míle vzdáleno nejlepší hodnotě 159 bodů, která patří iPhonu 16 Pro Max. A Xiaomi se v tomto případě „nechytá“ ani na další soupeře. Pixel 9 Pro XL má 152 body, Oppo Find X8 Pro 151 bod, Honor Magic 6 Pro 150 bodů.

S nadsázkou se dá říct, že pokud vám o kvalitu natáčeného videa nejde, je Xiaomi 15 Ultra jedním z nejlepších fotomobilů vůbec. Ostatně, když v hodnocení DxO Mark video vynecháme a zahrneme jen hodnocení hlavního foťáku a zoomu, je rázem Xiaomi 15 Ultra druhým telefonem žebříčku hned po Huaweii Pura 70 Ultra. Znamená to, že u focení se už Xiaomi skutečně na špičku dotáhlo, teď by to chtělo ještě vyladit pohyblivé snímky.