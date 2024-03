Kompaktní mobil s parádním fotoaparátem od Leiky. Test Xiaomi 14

Prémiová nabídka od Xiaomi je letos zatím docela jednoduchá. Na českém trhu je k dispozici z letošní nabídky pouze jediný kousek, a to je právě Xiaomi 14. Výrobce sice již potvrdil, že ještě v průběhu března se na trh dostane také lépe vybavená varianta Ultra, ta bude ovšem oproti základní „čtrnáctce“ o dost dražší. Takže vlastně půjde o dvě docela odlišné třídy telefonů.

Xiaomi 14 má tak docela dobrou pozici, ve které má okolo sebe docela dost prostoru a nijak výrazně se nepřetlačuje o pozornost s jiným modelem nabídky výrobce. Tedy pokud nepočítáme ty výprodejové. Je to docela kompaktní model se skvělou výbavou a opět nesoucí označení fotoaparátů od Leiky. Má tedy Xiaomi 14 potenciál stát se vaším příštím smartphonem?

Bude se mi líbit?

V první řadě jsme docela rádi, že kompaktnější telefony pořád úplně nevyšly z módy. Xiaomi 14 sice pořád může na některé opravdu náročné uživatele působit jako velký telefon, ovšem pro ty, kteří mají celkové povědomí o smartphonovém trhu, budou rozměry 152,8 × 71,5 × 8,2 mm docela příjemné. Telefon má hmotnost 188 gramů, přičemž materiálové zpracování je skvělé: boky pokrývá hliník, záda sklo.

Co se povrchu zad týče, je nutné rozlišovat barevné varianty. My jsme testovali zelenou, která má lesklá záda, a tudíž snadno ušpinitelná otisky prstů. Ale třeba černá barevná varianta je matná, což může působit o něco lépe. Záda jsou jinak plochá jen s drobným zaoblením na bocích, stejně tak boky telefonu jsou podle moderního stylu ploché. Modul se zadními fotoaparáty vystupuje v kaskádovitém stylu dvou plošek nad povrch zad docela znatelně.

Telefon je také odolný, splňuje normu IP68, tedy utěsnění proti prachu a ponoření do vody. To je u Xiaomi pořád docela novinka, ještě před pár lety tuto odolnost neměly ani prémiové telefony této značky. Konstrukční stránka tohoto modelu je jinak skvělá, nemáme jí co vytknout. V balení navíc dostanete i šedý silikonový kryt, který vzhled telefonu vlastně nijak nekazí.