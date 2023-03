S odznakem od Leicy se dere mezi elitu. Test Xiaomi 13 Pro

Smartphony Xiaomi už nějakou dobu pokrývají opravdu široké cenové spektrum, od těch opravdu levných telefonů až po prémiovou kategorii. Nedá se popřít, že Xiaomi začalo poměrně skromně, jako šampion lidu nabízející telefony s dobrou výbavou za přívětivou cenu. To byla koneckonců filozofie i té nejlepší řady v nabídce od jejích počátků. Postupem času se však Xiaomi čím dál více osmělovalo k tomu, aby si mohlo konečně říci za své špičkové telefony prakticky stejnou částku jako jeho rivalové.

Xiaomi 13 Pro je prozatím tím nejlepším, co má Xiaomi v nabídce telefonů s klasickou konstrukcí. Od loňského modelu se toho vlastně tolik nezměnilo, ovšem i tak přináší Xiaomi snad až v jednom ohledu to nejlepší, co může nabídnout. Prémiové „Pročko“ ovšem letos nasadilo tak vysokou cenu, že i sebemenší skulinka ve výbavě se dá jen těžko prominout. Více o telefonu si řekneme v dnešní recenzi.

Co design telefonu?

Xiaomi oproti loňsku pozvedlo materiálové zpracování modelu Pro na ještě vyšší úroveň díky keramickým zádům. Zatímco jinde je to drahý prvek výbavy vyhrazený spíše pro speciální edice, Xiaomi zvolilo keramiku pro každého zájemce o top model. Loňská špička si přitom vystačila pouze se skleněnými zády.

Ačkoliv keramika vedle prémiového pocitu přispívá i k vyšší odolnosti proti poškození a poškrábání, bohužel je to zároveň lesklý povrch s vysokou náchylností k ušpinění otisky prstů. Pokud telefon nedáte ihned do pouzdra (čímž keramika trochu pozbude účelu), připravte se na to, že budete záda telefonu neustále leštit. Bohužel je k dispozici jen pouze konzervativní černé (které jsme testovali) nebo o trochu hezčí bílé barevné provedení

Telefon je z obou stran u boků těla zaoblený, což je na jednu stranu příjemnější při držení telefonu v ruce, ovšem na druhou stranu je nyní již trochu modernější styl ostřejších hran a plochých boků. Ploché jsou tedy alespoň horní a spodní okraje. Novinkou je také utěsnění proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68).

Telefon je jinak se svými 229 gramy o poznání těžší a rozměry 162,9 × 74,6 × 8,4 mm naznačují, že to není žádný drobeček. U Xiaomi už nějakou dobu platí, že z bratrské dvojice standardní a Pro verze je druhá jmenovaná vždy ta větší. Zadní modul s fotoaparáty pak poměrně výrazně vystupuje nad povrch zad, designově je to vyřešeno zaoblením okrajů okolo modulu, jako by se jej vnitřek telefonu snažil vytlačit ven.

Je něco nového u displeje?

Téměř nic. Xiaomi se povedlo mezigeneračně trochu zlepšit maximální jas obrazovky, který nyní dosahuje hodnoty až 1 900 nitů, ovšem to je vše. Zbylé parametry zůstávají úplně stejné. Na jednu stranu je to logické, jelikož Xiaomi v podstatě narazilo na strop možností, co ještě může vymýšlet bez toho, aniž by zacházelo do extrémů (4K rozlišení, víc než 144Hz obnovovací frekvence), ovšem i tak by se slušelo třeba vyzkoušet alespoň zvětšit čtečku otisků prstů v displeji (jako Vivo) nebo přidat nějakou perličku, třeba selfie kamerku schovanou pod displejem.

Každopádně tedy rekapitulujeme, že Xiaomi 13 Pro se chlubí displejem s úhlopříčkou 6,73 palce, zobrazovací panel je typu LTPO AMOLED. Rozlišení displeje je jemné QHD+ (1 440 x 3 200 pixelů), což znamená jemnost 521 pixelů na palec. Obrazovka má poměr stran 20:9. Dále nechybí 120Hz obnovovací frekvence, podpora HDR+ a také čtečka otisků prstů v displeji.

Displej má stejně jako loni ve středové části u horního okraje průstřel pro 32MPix selfie kamerku. Ačkoliv už Gorilla Glass nabízí novější verzi, Xiaomi sáhlo po stále prémiovém typu tvrzeného skla Victus.

Co výbava a výkon?

Xiaomi ani po stránce výbavy nedělalo žádné experimenty a zkrátka sáhlo po nejmodernějším čipu, modernizovalo systém (který dostanou ovšem i starší verze) a jinak se drželo toho, co funguje. Telefon je tedy osazen výkonným čipem Snapdragon 8 Gen 2. V době jeho představení (prosinec 2022) šlo o vůbec první telefon na světě, který se mohl novým procesorem pyšnit, nyní už to však je v podstatě očekávaná vlastnost prémiových telefonů.

U takto výborně vybavených telefonů nemá prakticky smysl řešit, zda utáhne tu či onu náročnou aplikaci či hru, je to v podstatě jasná věc. Čip Snapdragon 8 Gen2 je naprostá špička nabídky a nemusíte se tedy bát, že byste třeba u nějaké náročné 3D hry museli dělat kompromisy v nastavení kvality grafiky.

V Česku je dostupný pouze ve verzi s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data, což je stejná hodnota jako loni. Kapacita úložiště pro data je štědrá, ovšem slot na paměťovou kartu chybí, takže je také i finální. Telefon umí pracovat se sítěmi 5G a podporuje režim dvou SIM. Ve fyzické konektorové výbavě figuruje pouze výše zmíněné USB-C. V té bezdrátové pak vedle 5G najdete také NFC, Bluetooth 5.3 nebo infraport.

Software telefonu nabídne stavební kameny operačního systému Android 13 s grafickou nadstavbou MIUI 14. Je to už hodně známá klasika tohoto výrobce, který se pravidelně nechává inspirovat jednodušším designem a stylem systému iOS. Specifickou vlastností je také třeba druhá plocha zamknuté obrazovky, kde najdete rychlý přístup k dálkovému ovladači či svítilně.

Loni jsme model Xiaomi 12 Pro chválili za to, že držel na uzdě předinstalované aplikace, a letos se bohužel vrací ke známějšími stylu aplikačního balastu, o který bude třeba se po prvním spuštění postarat. Nad rámec základní výbavy tu totiž najdete spoustu různých služeb a klientů sociálních sítí (Facebook, TikTok, LinkedIn, Booking, Spotify, Netflix), zbytečnou hru navíc a také třeba komunitní fórum Xiaomi, herní režim nebo aplikací na sdílení souborů.

Co baterie?

I tady následuje situace, že loňský model nasadil laťku dost vysoko a jeho nástupce se spokojil s tím, že ji jen uměl o drobný kousek přeskočit. Kapacita baterie se tak zvedla z 4 600 na 4 820 mAh, což může znamenat nepatrný rozdíl ve výdrži. Realita je taková, že Xiaomi 13 Pro vydrží klidně den a půl i v případě, že s ním třeba intenzivněji fotíte a hodně prohlížíte internet. Hráči jsou jej teoreticky schopni vybít i za den, vyžaduje to však už snahu.

Zcela neměnná je technologie rychlého nabíjení, která ovšem dělá parádu i v roce 2023. Hlavním lákadlem je stále superrychlé 120W nabíjení kabelem (s příslušným adaptérem v balení), kterým mobil nabijete za přibližně 25 minut. Dále je k dispozici také 50W bezdrátové nabíjení (k tomu si však musíte obstarat už vlastní nabíječku) a také 10W reverzní bezdrátové nabíjení.

Jak fotí?

Loni se Xiaomi pochlubilo, že navázalo spolupráci se značkou Leica, která, co se pomoci výrobcům smartphonů týká, není žádným nováčkem. Na japonském trhu má třeba i vlastní smartphone (Leitz Phone), předtím pomáhala s mobilní fotografií značce Huawei. Nyní se ovšem stěhuje k Xiaomi, kterému dodává optiku a pomáhá se softwarem fotoaparátu.

U modelu Xiaomi 13 Pro najdete hlavní 50Mpix senzor se světelností f/1,9 a optickou stabilizací. Jde o palcový senzor Sony IMX989, optika je pak typu Leica Vario-Summicron. Stejně jako loni mu pomáhají další dvě „padesátky“. Jedna má světelnost f/2,0 a slouží nově pro 3,2× přiblížení obrazu, druhá pak nabídne širokoúhlý záběr (112 stupňů).

Do menu fotoaparátu přibyla jedna příznačná „Leica“ funkce, která nabízí dva různé profily barev. Na výběr je buď Leica Vibrant nebo Leica Authentic, přičemž první jmenovaná má o něco sytější barvy, druhá přirozenější. Je v podstatě jen na vás, co preferujete, nám se o trochu více líbí Vibrant (která je nastavena v základu), je to však jen čistě subjektivní záležitost.

Model 13 Pro se každopádně předvede jak hlavním snímačem, který nabídne jak ostré snímky za dne, tak dostatek schopností vyfotit hezkou fotku i za šera. Chválíme také přiblížený snímač, který zároveň zastupuje i makrofotoaparát, jelikož ostří z poměrně blízké vzdálenosti. Optická stabilizace pak pomáhá ostřejším snímkům, které fotíte na větší vzdálenost. Širokoúhlý senzor pak podává v podstatě očekávané výsledky, co se lépe vybavených mobilů týče.

U takto drahého telefonu nám každopádně trochu schází telefoto senzor s periskopovým objektivem, který u jiných androidů v této cenové kategorii najdete. Důvod je sice jasný: místečko pro ještě nadupanější Ultra variantu, která už je zřejmě na cestě. Ovšem takovéto kompromisy bychom zkrátka čekali spíše u vstupní kategorie prémiových modelů.

Mám si jej koupit?

Xiaomi 13 Pro je hlavně takovou sázkou na jistotu. Xiaomi loni docela znatelně vylepšilo top model 12 Pro a u jeho nástupce letos najednou v mnoha ohledech nebylo kam dál jít. To ovšem není výtka, třeba po stránce nabíjení je Xiaomi o pořádný kus před konkurencí typu Samsung už od loňského roku a letos se v podstatě nic nemění. Proto si Xiaomi dovolilo zvednout cenu na hodně sebevědomých 31 499 korun.

Za tuto cenu už určitě zákazníci vyžadují prakticky to nejlepší, a u Xiaomi 13 Pro se nedá zbavit dojmu, že šlo přidat ještě něco málo navíc. Kdyby se výrobce stejně jako loni snažil cenu držet pod 30 tisíci korunami, tak už šlo pár věcí prominout. Ale jinak se prostě nejde zbavit dojmu, že pokud v dohledné době dorazí na trh varianta Ultra, bude si leckdo svou koupi rozmýšlet.

Na druhou stranu je Xiaomi 13 Pro top model každým coulem a kdo se pro něj rozhodne a zvykne si na uživatelské prostředí MIUI, litovat nebude. Telefon má parádní displej, elegantní design s keramickou konstrukcí, skvělý foťák a téměř bezkonkurenční rychlé nabíjení. To jsou rozhodně věci, které se vyplatí vyzkoušet.

Pokud máte na nový telefon přes 30 tisíc a nejste zcela rozhodnutí, bude vás zřejmě asi lákat i model S23 Ultra od Samsungu, kde dostanete ještě pár softwarových vychytávek navíc, integrovaný stylus nebo schopnější zoom u fotoaparátu. Musíte si však ještě další 3,5 tisíce připlatit. Za podobnou cenu rovněž dostanete i nejnovější iPhone v Pro verzi, což je ovšem záležitost nějaké obecnější preference (Android/Apple).

Pokud si nejste tolik jistí, možná se vyplatí sáhnout spíše po levnějším sourozenci, Xiaomi 13. Ten má také skvělý výkon, parádní displej a pořád slušný fotoaparát (včetně optiky od Leicy) i rychlé nabíjení, navíc se nám subjektivně líbí daleko víc po stránce designu. A stojí už stravitelnějších 23 499 korun.